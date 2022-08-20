Objektif Ol(amay)an kim?

Bu hafta, Üstün Dökmen’in, meslek etiği açısından başörtülü psikolog ve psikiyatr olamayacağına dair, esasında yeni olmayan görüşlerini, katıldığı bir program çerçevesinde tekrar dile getirmesi üzerine epey yazıldı, çizildi.

Konuya ideoloji başta olmak üzere, farklı açılardan yorumlar yapılsa da, görüşlerinde üzerinde durulması gereken çok önemli bir hususu kaçırmamak gerektiği kanaatindeyim:

Objektiflik meselesi.

Bilim açısından çok önemli bir ilke kabul edilen objektifliğin ne olduğu veya olması lazım geldiği, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu.

Üstelik bu konu sadece bilim açısından değil, İslam açısından da oldukça önemli bir mevzu.

Nedenine gelecek olursak…

Öncelikle belirtmek isterim ki, başörtülü psikolog ve psikiyatr olamayacağını izah ederken Dökmen’in verdiği örnekler, kendisinin ifade ettiğinin aksine, başörtülülerin mesleğinde objektif olup olamayacağına misal teşkil etmez.

Başörtülü kişilerden hizmet alanların, onlara karşı objektif yaklaşıp yaklaşamayacağına işaret eder.

Bir başka ifadeyle hizmet alan kişinin, görüntüden hareketle o görüntüye dair ön yargılarına bağlı olarak, o görüntüye sahip olan kişiye nasıl yaklaşabileceği ihtimalini ifade eder.

Ki verdiği örneğin kendi içindeki anlamına katılabilirim.

Yani başörtülü bir kişiden hizmet alan birinin, başörtülü kişiye yaklaşımı objektif olamayabilir.

Başörtüye yüklediği anlam çerçevesinde kendini huzursuz hissedebilir.

İstediği hizmeti alamayacağını varsayabilir.

Ancak bu durum Dökmen’in ifade ettiği üzere, farklı giysiler, objeler, hatta bana kalırsa, konuşurken kullanılan kelimeler için dahi geçerlidir.

Çünkü bunlara yüklenen anlam, kültürden kültüre, bireyden bireye değişir.

Hatta aynı birey için zaman içerisinde bile yüklenen anlamlar farklılaşır.

Nitekim söz konusu danışmanlık hizmeti ise, birey kendini rahat hissedeceği bir danışmanı tercih etme hakkına da sahiptir.

Kısacası Dökmen’in iddia ettiği husus ile iddiasını izah etmek için verdiği örnek birbirini tutmamaktadır.

Dökmen’in örneği, yıllardır başörtüsü ile mesleğini objektif olarak yapmanın mümkün olamayacağına dair, hukuk başta olmak üzere, farklı alanlarla ilgili verilen örneklerle de hemen hemen aynıdır.

Zaten veri olmadan böyle bir iddiaya objektif bir izah getirmek imkansız olacağı için, böyle çelişkilerin yaşanması belki de kaçınılmazdır.

Zira başörtülü bir kişinin objektif olup olamayacağına dair, mesleğini yapma biçimini tecrübe etmeden, veri elde edemezsiniz.

Veri elde etmeden bu ihtimallerin hangisinin doğru olduğunu bilemezsiniz.

Dolayısıyla elinizde veri olamayacağı için iddianızı doğrulamanız da mümkün olamaz.

Veri ile doğrulayamadığınız iddianızda ısrar etmenizin temelinde yatabilecek tek unsur ise ön yargıdır.

Ön yargı da objektifliğin önündeki ilk engellerden biridir.

Çünkü ön yargılar, genellikle doğrudan tecrübe edilmiş veya alandaki tüm örnekleri içeren bilgilere dayanmaz.

Örneklerin tümünü kapsayan bir bilgiye dayanmayan böylesi yargılarla genelleme yapılmaz.

Yaparsanız da objektiflik açısından hükmü olmaz.

O nedenle objektifliğin ne olduğu bilim açısından da din açısından da çok önemlidir dedim…

Çünkü bilgisiz verilen hükümler, ister bilim adına ister din adına olsun, adaletsizliğe ve kaosa neden olur.

Bundan dolayıdır ki genel olarak başörtüsü takanın bağlı olduğu kabul edilen İslam da inananlara “zanla hareket etmeyin” ikazında bulunur.

Niyet okumayı yasaklar.

Bilmediğimiz konularda ahkam kesmemeyi vurgular.

Ki hakkaniyetli davranabilelim…

Objektif olabilmenin yolu da buradan geçmiyor mu?