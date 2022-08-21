Yalanlar ve gerçekler…

İlkel toplumdan bugünkü toplumsal yaşam biçimlerine ulaşana kadar insan topluluklarının YÖNETİM anlayışında sürekli değişimler yaşandı.

İlk insan toplulukları ÖZGÜRDÜ.

Herhangi bir “DEVLET DÜZENİ” ve “EGEMEN GÜÇ” yoktu.

İnsanın tek karşıtı “vahşi yaşam koşulları” idi.

İlk büyük devrim; “TARIM DEVRİMİ” ile, insanlık topraktan üretmeyi ve beslenmeyi öğrendi.

Ancak;

Güçlü olanlar toprağa ve “ürüne” el koydular!

Üretenleri ise KÖLE yaptılar!

İlk ve ilkel sömürü böyle oluştu.

Sonra, büyük topraklara el koyanlar “FEODAL EGEMENLER” oldular.

Kölelik ve sömürü daha da büyüdü.

Birileri, “KEŞİFLER” denilen kıtalararası sömürü ile büyük zenginliklere ve yeni ve kitlesel kölelere sahip oldular.

Ve, insan beyni gelişti;

“Bilimsel ve teknik buluşlar” yeni bir düzeni getirdi.

Kapitalist Düzen böyle oluştu.

Bilim ve teknoloji sürekli yeni buluşlar yaratıyor ve bu güce sahip olan kişiler ve onların kurduğu “YENİ DÜNYA DÜZENİ” hızla büyüyordu!

Sonunda bugünlere, “ulusal ve küresel sömürü düzenine” geldik!

Bu düzenin egemenleri, insan topluluklarını güdebilmek için 2 büyük yöntem buldular;

YOKSULAŞTIRMA ve YALANLARLA ALDATMA!

Yoksul kitleleri uyutmak için DİN ve DİN ADAMI kılıklı maşaları kullandılar!

Her dini inançta araç bunlardı!

Yoksul kitlelerin “neden yoksuluz?” sorularını sormalarını engellediler! Yoksulları “sosyal yardım” adı ile uyutup “zincirsiz köleler” haline getirdiler.

Ve, “yalanlarla beslediler!”

Kimi siyasetçilerin alenen söyledikleri gibi; “SÜRÜ-ÇOBAN” ilişkisi oluşturdular!

Sürüdekiler, küçük yaştan itibaren “Akıl ve beyin tecavüzüne” uğradıkları için, çobanlarını söylediği her yalana inanmaya başladılar.

Alman Faşizminin lideri Hitler’in Propaganda Bakanı Gobbels diyor ki;

“Yalan söyleyin!

Tekrar tekrar ve yüksek sesle aynı yalanı söyleyin. Hemen değilse bile zamanla inanacaklardır!”

Sovyetler Birliği Berlin’e girip işgal ettiği zaman bile birçok Alman vatandaşı Hitler’in savaşı kazandığını sanıyordu!

Toplumu sürüye benzeten siyaset bezirganları sık sık ve tekrar tekrar bu yüzden yalan söylerler!

Kuzucuklar da inanır!

Çünkü, onların tek derdi, önlerine konan yemdir!

“SAĞLIKLI ve DENGELİ BESLENMEK” nedir bilmezler!

Karınlarının doyduğu zaman mutludurlar!

Ötesini efendileri, yani çobanları bilir!

Ülkenin limanları, dağları, ormanları, kıyıları, kentleri, en tanınmış ulusal firmaları yerli ve yabancı şirketlerce ele geçirmiş de olsa fark edemezler!

Yoksulluğa katlanmayı, şükretmeyi, inancının gereği sanırlar!

Savaşlarda en büyük bedeli de o insanlar öderler!

Ve en büyük yalan;

bütün yaşadıkları belaların sebebinin “Yüce Yaradan” olduğu söylenir!

Kimileri buna, “SÜRÜ-ÇOBAN İLİŞKİSİ” diyor!

SİZ, ne diyorsunuz?

Yoksa;

Yalanlarla mutlu musunuz?