Dünya İstatistik Kurumu TUİK’i uyardı

Ülkemizin en eski kurumlarından biri de TÜİK’ tir. Yani Devlet İstatistik Kurumu. Adından da anlaşıldığı gibi bu kurum devletin her türlü istatistiki bilgilerini toplar, topladığı bu bilgiler ışığında siyasi iktidarlara yön verirler.

Ne var ki bu kurumumuz son yıllarda çok eleştirildi. Nedeni de siyasi iktidarın emirleri ve direktifleri doğrultusunda verileri açıklamış olması. Yakın bir tarihte ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kuruma giderek başkanı ve yetkilileri ile açıkladıkları veriler konusunda konuşmak istedi, ama kapıya kilit vurularak Kılıçdaroğlu içeriye alınmadı. Oysa bu kurumun vatandaşa açık, vatandaşın rahatlıkla bilgi edinebileceği bir kurum olması gerekir.

Uluslararası İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumunu açık, şeffaf, dürüst olmamakla suçlamıştır. Eğer verileri doğru açıklamamakla direnirse, yaptırımlar konusunda adım atacaklarını belirtmiştir. Ne acı değil mi? Kimse bizim kurumlara güvenmiyor.

Nasıl güvensin ki! Bu kurumda bir yılda dört başkan değişti.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kadar TÜİK başkanı Bakanlar Kurulu tarafından atanırdı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanı altı kez bu kurumun başkanını değiştirdi. Yani başkanı kendisi atıyor, kendisi alıyor. Tarafsız olması gereken TÜİK verileri doğru açıklayamıyor. Çünkü talimat saraydan alıyor.

TÜİK verileri bazen gizlemekte, bazen de gerçeklere aykırı bilgi vermektedir. Verileri Cumhurbaşkanlığından gelen talimatlara göre açıklamaktadır. Bu kurumun en önemli görevi enflasyonu aylık ve yıllık olarak açıklamak, diğeri ise ülkedeki işsizliği gerçeklere uygun olarak açıklamaktır. Bunların yanında elbette ki daha çok görevleri var ama ikisi çok daha önemli. Çünkü açıklayacağı enflasyon oranına göre devlet memurları ve emeklilere yapılacak zam buna göre belirlenecektir.

Temmuz ayında memur ve emeklilere enflasyon farkı TÜİK verileri ölçü alınarak verilmiştir.

Geçenlerde ülkemizde mutluluk araştırması yapmış TÜİK. Yaptığı araştırmaya göre insanlarımızın % 54’ü mutluymuş. Hatta 2021 yılındaki mutluluk oranı 2020’ye göre biraz yükselmiş. Eğer bu halk bu kadar yoksulluktan sonra mutlu ise, ben bu araştırmaya inanmıyorum.

2021 yılı verilerine göre ülkede % 27 işsizlik olmasına rağmen, kurum % 13 olarak açıklamaktadır. Yine enflasyon % 100 ün üzerinde olmasına rağmen, kurum % 69 olarak açıklamıştır. Akademisyenlerin kurdukları bir şirket olan ENAG enflasyonu %158 olarak açıklamıştır.

2021 yılının enflasyonu ise TÜİK’e göre % 69.97. Oysa gerçek enflasyon % 150’nin üzerinde. Herhalde TÜİK başkanı Sayın Cumhurbaşkanının kafasındaki enflasyon oranından daha yüksek bir oranda açıkladı ki, başkanı görevden aldı. Sayın Cumhurbaşkanına göre ülkemizde enflasyon % 10 bile değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanına göre ABD ve Avrupa ülkeleri bizden daha yüksek bir enflasyon oranına sahipler!

TÜİK verileri gerçeklerden saptırarak Cumhurbaşkanlığından gelen talimatlar doğrultusunda açıklarsa, yabancı sermaye ülkeye gelmez. Bırakın yabancı sermayeyi, bizim yerli sermayemiz bile yatırım yapmaktan kaçınır. Çünkü yatırımcı TÜİK’in açıkladığı verilere güvenmemektedir. Enflasyon, işsizlik, verilerine güvenmeyen yatırımcılar yatırım yapmaktan kaçınır. Yatırımcı yatırım yapmazsa da işsizlik artar.

Açık, şeffaf güvenilir kurumların olduğu bir ülkede yaşamak dileğiyle.