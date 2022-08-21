Hastalıklar sevgiyi, şefkati,

sabrı ve vefayı öğretir güvercin.

Güzelim yaz geçiyordu. Bitmesine aramak kalmış, Güvercin, henüz yazın tadını çıkaramamıştı. Telaşlandı, zamanı ziyan etmişti. Yazı, neredeyse bekleyerek ve çalışarak geçirmişti. Bitkindi. Beklemekten de bezmişti. Beklerken, zaman yavaşlıyordu. Keyifli zamanlarda, at nala giden zaman, beklerken, inadına yavaşlardı zaten. Sabah uçuşlarını tamamlamış, yıkanmış, kafa dağıtmaya, yarenlik etmeye lal’e uğramıştı. ‘Yaşamda neden bu kadar zorluk yaşıyoruz,’ diye sordu. ‘Yaşamak büyük bir mucize güvercin. Bir gün, ansızın yaşamın içinde fırlatılıyoruz. Kendimizin seçmediği bir yaşama doğarken, sürekli seçeneğimizin olmadığı koşullarla karşılaşıyor, nereye gittiğimizi bilmeden, sürekli değişen zorluklara uyum sağlamaya çalışıyoruz’. ‘Zorlukların geçmesini beklemekten, her şeyin daha iyi olacağını umut etmekten bezmiş bir haldeyim, yaşamda çok fazla acı var. Çaresiz ve yorgunum’.

‘Şefkat’, dedi Lal. ‘Senin şefkate ihtiyacı var.’. ‘Şefkat nedir, Lal? Şefkat, çok az duyduğum bir sözcük’. ‘Şefkat, kendinin ve başkalarının çektiği acılara duyarlı olmak, bu acıları hafifletmeye ve önlemeye çalışmaktır’. ‘bu dediğin, çok zor Lal’. ‘Acılarla yüzleşmek, başa gelene sabretmeyi öğrenmek demektir. Yüzleşmek, bazen daha fazla acı verir. İçimizdeki kederi körükler, farkında mısın Lal?’.’Şevkat, güç, iyilik ve sabırdır, baskı altında hissetmeden, elinden geleni yapmanı gerektirir. Yaşam döngüsünde, halde hale geçerek, sürüklenir dururuz. Yaşamak için halden hale geçerken, türlü davranış kalıpları geliştiririz. Bunu en iyi sen bilirsin güvercin. Yaşamak, tehlike karşılığında savaşmak, dinlenmek ve ihtiyacımız olanları elde etmek için çalışmaktan ibarettir’.

‘Anlattıklarını, çok anlayamıyorum sanki Lal’. ‘En büyük düşmanlarınızdan biri de kedilerdir. Yaşar kalmak için, kedilerin davranışlarını çok iyi bilir, öylece korunursunuz. Kediler, tehdit altındayken, dinlenirken veya avlarına sadırırken, farklı davranırlar’. Güvercin güldü. ‘Ne var bunda, ben de öyle davranırım’. ‘Bir kedi, kendini güvende hissettiğinde rahatça uzanır, gevşer, dikkati dağılmış bir haldedir, okşadığında mırıldanır, oyunlar oynar. Keyiflendiğinde, midesini size açar. Aynı anda bir düşman, bir köpek gördüğünde, anında toparlanır, sırtını gerginleştirir ve tıslamaya başlar. Tehditi algılamış ve dikkati saldırgana yönelmiştir. Düşmanın büyüklüğüne göre tırmalamaya, saldırmaya veya oradan kaçmaya çalışır. Tehlike geçip, kendini güvende hissettiğinde yeniden yere uzanır, sakinleşir, gevşer. Kediler, heyecan ve sinirlerini, esneme hareketleriyle sakinleştirir.’. ‘Güvercinlerde öyle yapar Lal. Tehdit altında iken olağanüstü dikkat ve güç kazanırız’, dedi güvercin. ‘İnsanlarda da böyledir, belki de böyleydi demek lazım güvercin. İnsanlar duygularıyla algılayıp, sürüngen beyinleriyle, hareket ettiklerinde çok hızlı karar verebilirler. Zaman içinde akıl geliştikçe, duyguların yerine akıl aldı, bilinçli beyin devreye girdi. Şimdilerde, insanlar duyguları yerine sadece akıllarına güveniyorlar. Her şeyi bilerek, farkında olarak, akıllarıyla seçerek, yapmak istiyorlar. Oysa duygular, son derece hızlı çalışırken, akıl yavaştır. Tehdit altındayken, akıl ne yapacağını bilemediğinden, karar veremez ve donar kalır. İnsanların tehdit altındayken verdikleri tepkiler; saldır, kaç, ya da dona kal, şeklinde karmaşıklaşmıştır. İlkel çağlarda donma tepkisi pasif bir savunmaydı, ölü taklidi yaparak, düşmanın gözünden kaçmak için kullanılır ve yararlı olurdu’.

‘Ya şimdi’, diye sordu merakla güvercin. ‘Şimdilerde tehditden kaçmak imkansız göründüğünde ya da rakip çok güçlü olduğunda, insan, köpeklerin yaptığı gibi sürtü yatarak, teslim oluyor. Köpek gibi teslimiyet tepkisi ya da kendi içsel acımızdan kaçmak için, bilincimizi kapatıp bayılarak, çözülme tepkisi veriyoruz.’ Güvercinin aklı, köpeklerin teslimiyetinde kalmıştı. ‘Köpek gibi, ne demek Lal? Köpekleri aşağılıyor musun yoksa?’. ‘Bütün anlattıklarımdan, sadece bunu mu anladın mı güvercin? Köpekler, ilk evcilleştirilen canlılardandır. Hoş güvercinler de kısmen evcilleştirilebilmişlerdir. Hapsedilememe sorununuz çözüldüğünde, evcilleştirilmeniz çok kolay. Yumuşak başlı, narin hayvanlarsınız. Sadece hapiste yaşayamıyorsunuz. İnsanlar, belli davranışlarla, sizi kolayca evcilleştirebilirler’. ‘O çok beğendiğin kedilerde durum nedir’, diye sorarken, öfkelenmişti güvercin. Kedileri, kimlikleri baskın olduğundan, kolayca evcilleştirilemediklerinden severim. Ancak onlar da arzu ve dürtü sistemiyle yakalanır ve sevildiklerinde, kendi istekleriyle evcilleştirilebilirler.’. ‘Yine başladın işte… arzu ve dürtü sistemi ne demek?’.’Hayatta kalmak için, bazı şeylere ihtiyaç duyarız. Dikkatimizi, onlara odaklarız. Yemek, cinsellik, zevk, başarı, güç veya servet gibi arzun nesnelerinin peşinde dolaşırız. Bunlar, servet gibi maddi ya da sevgi, yardım ve merhamet gibi manevi değerler olabilir. Arzu nesneleri, heyecan, uyarılma, zevk ve tatmin duyguları verir, çoğunlukta keyiflidir’, dedi Lal. ‘Senin arzu nesnen ne güvercin?’

Lal’in söylediğini duymamıştı güvercin. ’O yüzden mi, hep keyifle yaşa dersin’, diye sordu. ‘Yaşamak için geçerli bir sebebin olmalı’. Sonra yüzünü buruşturdu Lal. ‘Arzu nesnelerinin keyfi, çok uzun sürmez güvercin. Sürdürmek için çaba ister, elde edilemediği zaman da hayal kırıklığı ve haset yaratır. Arzu nesnelerini, kolayca tükenecekler arasından seçme güvercin’.

‘Yaşam döngüsü, tehdit, güvenlik ve arzu nesnesinden mi oluşuyor Lal?’. ‘Evet, güvercin.’. ‘Peki, aralarındaki bağı, nasıl kuruyorsun?’. ‘Tehdit edildiğinde veya arzu nesnesiyle karşılaştığında, heyecanlanır, uyarılır ve stres altına gireriz. Solunum ritmi, kalp atışı ve kan basıncı artar, kaslar gerilir, diğer organlar yavaşlarken, enerjilerini saldırı düzenine bırakırlar. Uyarılma hali, çok fazla enerji tüketir. Kaçma veya saldırı gibi kısa, yoğun faaliyetler için tasarlanmıştır. Tehdit ve arzu nesnesi ile uyarılma, gereğinden fazla uzun sürerse, aşırı yorgunluk yaratır, zayıf düşürür. Dinlenme, gevşeme ve yaşamın devamı için, dengelenme şarttır’. ‘Hayvanlarda anlattığın bu sistem, doğaları gereği otomatiktir. Hemen dinlenmeye ve gevşemeye geçerler. Kalp atışları, solunum sistemleri yavaşlar, kasları gevşer,’ dedi güvercin.

‘İnsanlarda durum çok daha karmaşıktır. Olası tehdit ve arzu nesnelerinde, akıl devreye girdiğinden çok geç harekete geçilir. Sakinleşme süreci, uzun sürer. Sistemler arasında, sağlıklı bir denge kurulamaz. Kendilerini hep tehdit altında hissettiklerinden bazı insanlar, sürekli savunmada kalırlar. Bu onları, yorar ve tüketir’. ‘Bu kapandan kurtulmanın bir yolu yok mu Lal?’. ‘Elbette var. İnsan yapma ve olma halindeyken, anda yaşar ve çalışırken, savunma halinde olamaz. Kendini tehdit altında hissedemez’. ‘Hep, keyifle yaşa dersin’, diye tekrarladı güvercin. ‘Keyifle yaşa demek, aslında keyifle hareket et demektir. Keyifle davrandığında, akıl devre dışı kalır, sürekli anda yaşamaya başlarsın’. Güvercin, dayanamadı, aklındakini sordu. ‘Beklemek bir tehdit midir Lal?’. ‘Tehdit veya arzu nesnesini beklemek, gerçek bir tehdittir. Beklemek sabırdır, beklemek dayanma gücü, azim, kendine şefkat ve vefa gerektirir’.

‘Kendine şefkat diyorsun Lal?’ ‘Kendine şefkat, başkalarına şefkat demektir Güvercin’. ‘Anlaşıldı, gitme zamanım gelmiş’. Uçmaya başlarken içindeki kasvetin dağıldığını fark etmişti…Dayanamadı, durdu, geri döndü. ‘Sözün özü, ne diyorsun Lal?’, diye yeniden sordu. ‘Nasihat mı istiyorsun’, derken gülüyordu Lal.

‘Kendine şefkat göstererek, yaşamının bir nehir gibi akmasına izin ver. Kaçma arzusunun itici gücü, ilerleme arzusunun çekim gücü olmadan yalnızca gelip geçen deneyimlerle varolmayı öğrenmenin kolaylığıyla, her zaman anda kalabilir, kendini bedeninin içinde, evinde hissedebilirsin güvercin…

‘Hepsi bu muydu? Kendinle nasıl bu kadar kolay çelişebilirsin ki Lal’, diye söylenerek, gökyüzüne yükseldi…