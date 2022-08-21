“Ayşe Hanım Teyze”yi özlediniz mi?

O, dört isimden oluşmuş bir kişiydi.

Güngör Uras…

Ali Rıza Kardüz…

Tevfik Güngör…

Ayşe Hanım Teyze-Ali Rıza Bey Amca…

Türkiye’nin ekonomik-gastronomik tarihinin önde gelen izleyicisiydi.

Gezdiği gördüğü her yerden, adımını attığı her toprak parçasından yazılacak bir şeyler çıkartıp okurlarıyla paylaşan bir yazı makinesiydi o!

Ekonomi de yazardı, siyaset de…

Yemek de, müzik de…

Üretime büyük önem verirdi, Türkiye’nin ancak üreterek kendini kurtarabileceğini yazılarında sürekli işlerdi.

Yazılarını toplumun üst seviyelerine göre değil, basit ve sıradan insana öncelik veren bir bakış açısıyla yazardı.

Onun yazılarını okuyup da “Ben bundan bir şey anlamadım” diyen tek kişi çıkmazdı.

En ciddi konuları çok basit sözcüklerle anlatırdı.

Bilgisi zirvede, kalemi kıvrak, üslubu ironikti…

Alçakgönüllüydü.

Profesördü, ancak bu akademik unvanını hiç kullanmazdı.

Toplumun her kesimiyle diyalog kurabilen bir yapısı vardı.

Böylesine bilge insanın, Güngör Uras’ın aramızdan ayrılışından bu yana tam 4 yıl geçti.

Sanırım “Ayşe Hanım Teyze”yi özlemişsinizdir.

Güngör Uras, Ayşe Hanım Teyze karakteri ile ekonominin nabzını nasıl da güzel tutar, gelişmelerin halk üzerindeki etkisini nasıl da çarpıcı anlatırdı.

“Saf ve bakir Anadolu çocuğu?”

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Önümde 675 sayfalık bir kitap duruyor.

Adı, “Saf ve Bakir Anadolu Çocuğu”…

İş Bankası Kültür Yayınları tarafından 2012 yılında yayınlanmış bir kitap.

Güngör Uras’la yapılan söyleşileri içeriyor.

Kitabın “GİRİŞ” bölümündeki söyleşi çok ilginç.

Ülkemizi anlatıyor.

Yönetenleri, yönetilenleri…

Bu söyleşinin bazı bölümlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Zevkle okuyacaksınız.

Kitapta, söyleşiyi yapanın ismi “Haşim Akman” olarak geçiyor.

Buyurun hep birlikte okuyalım!

“Kim bu, saf ve bakir Anadolu çocuğu?”

“Anadolu insanı…”

“Anadolu insanı neden saf ve bakir olsun ki?”

“Anadolu insanı iyi niyetlidir, yardımseverdir… Tek kuzusunu, tek tavuğunu misafirini ağırlamak için kesecek kadar mükrimdir (ikram edicidir). Yiğittir. Ama saftır…”

“Saf olmasının ne zararı var?”

“Anadolu insanı saf olduğu için yıllardır kandırılır. Etrafında olan biteni anlayamaz. Onun için de daima verir. Manevi olarak verir, maddi olarak verir…”

“Ne bakımdan?”

“Her bakımdan… Cambaza bak, cambaza bak diye Anadolu halkı yıllardır kandırılmıştır. Olanı biteni anlaması engellenmiştir. Bugün de değişen bir şey yok.”

Bu cambaz hangi cambaz?

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“Bu cambaz yıllar önce Anadolu’daki panayır çadırlarına dikilen iki direk arasındaki ip üzerinde yürüyen cambazdı. Kötü niyetliler, panayıra gelenlerin dikkatini ‘Cambaza bak, cambaza bak’ diye çekerler, bu arada parası olanların cebini boşaltır, güzel kadınları ve kızları sıkıştırırlardı.”

“Şimdilerde panayır da yok, cambaz da…”

“Panayır yok, ama cambaz çok! Panayır yok ama her yerde yüzlerce, binlerce cambaz var. Şimdiki cambazlar insanları farklı biçimde uyutuyor. Dini konuları, iç ve dış politikaya, ekonomik ve sosyal konulara alet ederek insanların dikkatini başka yerlere çektikten sonra, istediklerini yapıyor. Saf ve bakir Anadolu halkı da sesini çıkarmadan, boynunu bükerek kaderine razı oluyor.”

“Biraz abartmıyor musunuz?”

“2011 yılındayız. Dünyanın 16’ıncı büyük ekonomisi olduğumuz söyleniyor. Evet, yaratılan toplam milli gelirin büyüklüğü bakımından dünyanın 16’ıncı büyük ekonomisiyiz, ama bu milli geliri 73 milyon insan yaratıyor, paylaşıyor. Nüfusu en büyük ülkeler listesinde 17’inci sıradayız. Bunun sonucu, kişi başına düşen gelir bakımından dünya sıralamasında 80’inci oluyoruz.

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksi’nde 83’üncü sırada yer alıyoruz. Eğitimde, 15 yaş kız ve erkek öğrencilerin eğitim düzeyleri bakımından, diğer ülkelere göre okumada 41’inci, matematik ve fende 44’üncü sıradayız.

Ülkeler arasında nitelikli işgücü sıralaması yapıldığında 51’inci sırada yer alıyoruz. Anadolu insanı insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşam biçiminden uzak. Çünkü üretemiyor. Üretemediği için para kazanamıyor. Devletin verdiği Yeşil Kart’a, devletin kız çocuklarını okula gönderen kadınlara ödediği 25-30 liraya muhtaç. Köylerdekiler hâlâ tezek yakıyor. Şehirdekiler hâlâ devletin dağıttığı bedava kömürle ısınıyor.”

“Düzen, demokratik parlamenter değil mi?”

“Adı öyle ama… Eski düzen!”

“Anayasa, yasalar değişti ama…”

“Değişen anayasa ve yasalar, düzeni korumak amacını güdüyor. Yasama, yürütme, yargı gücünü tek elde toplamayı hedefliyor. Türkiye’de anayasa ve yasa değişiklikleri Büyük Türk Büyükleri’ni giderek daha güçlü hale getirmek içindir…”

Eskiden düzenin başında ağa vardı, şimdi politikacı var

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“Suç kimde?”

“Suç düzende… Düzen değişmedikçe, hiçbir şey değişmez. Düzenin başında eskiden ağa vardı, şimdi politikacı var. Şimdi suyun başını politikacılar tuttu. Suyun başını tutan politikacıların da hemen hepsi Büyük Türk Büyüğü!”

“Kimler bu Türk Büyükleri?”

“Bunların isimleri önemli değil. Suyun başında olmaları önemli… Eskiden Alpaslan’dan Atatürk’e 100 Türk Büyüğü vardı, şimdi 1100 Türk Büyüğü var. Türkiye’de şimdilerde suyun başını tutan devlerin hepsi, Büyük Türk Büyüğü! Daha doğrusu kendilerini öyle görüyorlar. Ve mümtaz ve necip halkımızın bir kısmı, suyun başını tutan devlere hürmette kusur etmemek için ne gerekiyorsa yaptığından, Büyük Türk Büyükleri her gün daha da ‘büyük’ hale geliyor.”

“Büyük Türk Büyüğü” olmanın ilkeleri

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“Siz Büyük Türk Büyüğü olmanın ilkelerini de belirlemişsinizdir…”

“Büyük Türk Büyükleri, ne yapsa doğrudur. Büyük Türk Büyükleri, ne söylese doğrudur. Büyük Türk Büyükleri için ‘doğru veya yanlış’ yoktur. ‘Onlardan yana olma’ veya ‘onlara karşı olma’ hali vardır. Onların yaptıklarının veya söylediklerinin doğru olmadığını söyleyen herkes, onların karşıtıdır, düşmanıdır. Doğrudan yana olan, mutlaka Büyük Türk Büyükleri’nin yanında yer alır. Büyük Türk Büyükleri’nden yana olanlar, bu tercihlerinden zarar değil, yarar görürler.

“Büyük Türk Büyüğü” olmanın raconu

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“Büyük Türk Büyüğü olmanın belli bir raconu var mı?”

“Nasıl ki, eskiden ‘kabadayı olmanın’ bir raconu varsa, Büyük Türk Büyüğü olmanın da raconu vardır.

Büyük Türk Büyükleri siyah Mercedes otomobille gezer. Otomobilleri hareket halindeyken, önünde düdük çalarak yol açan bir polis arabası gider. Mercedes’i silahlı koruma görevlisi dolu bir sürü araç izler. En arkadan bir ambulans gider.

Büyük Türk Büyükleri uçağa binmeden uçak yola çıkamaz. Gerekirse bekler. Büyük Türk Büyükleri uçağa VİP salonundan binip VİP koltuğunda seyahat eder. Seyahat boyu hostesler, sadece Büyük Türk Büyükleri’nin emrindedir.

Büyük Türk Büyükleri halkımızın karşısına sadece nutuk atmak, talimat vermek için çıkar. Eli telsizli, beli tabancalı koruma görevlileri, Büyük Türk Büyükleri’ni halktan korur.

Büyük Türk Büyükleri katıldıkları toplantılarda oturanların en önüne konulan, farklı ve okkalı koltuklara oturur. Toplantılarda nutuk attıktan sonra, başkalarının ne söylediğini dinlemeden çıkar gider. Çünkü onların halkı dinlemeye vakitleri yoktur. Halktan öğrenecekleri bir şey yoktur… Onlar her şeyi bilir.

Büyük Türk Büyükleri eskiden akşamları mutlaka sazlı sözlü bir davete katılmak, şarkıcıya eşlik edip dansöz seyretmek zorundaydı. Şimdi devir değişti. Büyük Türk Büyükleri her hafta başka bir camide cuma namazı kılar. Hangi camiye gideceğini medyaya haber verir. Görüntü aldırır. Karılarının başı örtülü değil, türbanlıdır. Siyasi simge haline gelen biçimde örtünülür, giyinilir.”

Suyun başına geçmek için devleti ele geçirmek gerekir

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“Büyük Türk Büyüğü olmak için suyu ele geçirmek gerekiyor. İyi de, su nerede?”

“Su devlettedir. Suyun başına geçmek için devleti ele geçirmek gerekir. Devleti ele geçirerek suyun başına oturanlar hemen devleşir ve Büyük Türk Büyüğü olur. Çünkü Türkiye çorak bir ülkedir. Suyu azdır. Halkı yıllardır susuz kalmıştır. Boğazı kurumuştur. Halk ‘Su, su, su… Biraz daha su’ diye inlediğinden suyun başında oturmak çok önemlidir. Bütün mesele, bir su başını tutabilmektir.

Suyun başını tutanlar, birden değişirler. Kendilerinden başka hiç kimsenin suyu kendileri kadar iyi kullandıramayacağına inanırlar. Eeee, birazcık da suyun başında olmanın önceliklerinden yararlanırlar. Önce kendileri kana kana su içer, susuzluklarını giderir, sonra yakınlarına su dağıtırlar. Susuz kalmamak isteyenler, onların çevresinde kümeleşir. Büyük Türk Büyükleri’nin sempatisini kazananlar, su dağıtımından istedikleri kadar pay alır. Büyük Türk Büyükleri bir süre sonra şuna inanırlar ki, onlar suyun başını bıraksa, o su kurur. Onların suyun başından ayrılması, bu ülkenin felaketi olur. “

Halk, suyun başına kim geçerse onun peşinden gider

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“Başına geçtikleri su, Büyük Türk Büyükleri’ni devleştiriyorsa, halk onların dev olmalarını nasıl kabul ediyor?”

“Büyük Türk Büyükleri’nin büyüklüğü, başını tuttukları suyun gücüyle orantılıdır. Onlar mümtaz ve necip Türk halkını

*Suyu keserim haaaa!

*Benden yana olursan kana kana su içersin, yoksa bitersin!

*Ben istediğimi suda yüzdürür, istediğimi boğarım.

Diyerek kandırırlar, baskı altında tutarlar. Saf ve bakir Anadolu halkı da bütün bunlar karşısında çaresizlikten boynunu büker, ‘Haklısınız efendim’ diyerek Büyük Türk Büyükleri’nin peşinden gider. Bugün onun, yarın başkasının… Suyun başına kim geçmişse, onun…”

Suyun başından ayrıldıkları gün, sudan çıkmış balığa dönerler

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“Suyun başından şu veya bu şekilde ayrılanlar ne olur?”

“Hiçbir Büyük Türk Büyüğü, suyun başını kendi rızasıyla terk etmez. Ancak değişik nedenlerle ayrılmaya mecbur olur. Suyun başından ayrılan devler yıldız olamaz, pire olur. Suyun başından ayrıldığı an, Büyük Türk Büyükleri, sudan çıkmış balığa döner. Çünkü onların Büyük Türk Büyüklüğü, başını tuttukları suyun gücüyle orantılıdır.”

Bu kitabı mutlaka okuyun!

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Sevgili okurlarım, şu okuduğunuz kısa söyleşi bile Güngör Uras’ın “olaylara bakış açısı”nı çok net ortaya koyuyor.

Güngör Hoca, kitaplarında bizi bizlere çok iyi anlatıyor.

Okumadıysanız, “Saf ve Bakir Anadolu Çocuğu”nu satın alıp mutlaka okuyun!

Tabii Güngör Uras’ın diğer kitaplarını da…

*İndir Faizi Bindir Faizi

*O Ülkeden Bu Ülkeye GEZE GEZE

*Sanayileşecektik Büyüyecektik N’oldu Bize

*Bilinmeyen Bodrum

*Bak, Ben Sana Anlatayım

*Fikir Üreten Fabrika

Tabii, kitapları bu kadar değil.

Onlarca ekonomi kitabı var.

Gazetelerde 10 binden fazla makalesi yayınlandı.

Türkiye, 4 yıl önce aramızdan ayrılan Güngör Uras’ı hiçbir zaman unutmayacaktır.

“Ayşe Hanım Teyze”yi hep hatırlayacağız, hep özleyeceğiz.