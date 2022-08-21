Kadın Acil Destek Uygulamasına 384 bin kadın ihbarda bulundu 

Her gün kadına yapılan şiddet ve kadın cinayetleriyle karşılaşıyoruz. Herkes lanetliyor, ama maalesef yeterli önlemler alınamıyor. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ülkemizde kadına yönelik şiddet olayları ve kadın cinayetlerine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi verdi. Gürer’in soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevabı, ürkütücüydü.

KADES UYGULAMASI

Gürer’in 2 ayrı soru önergesine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Akıllı telefon kullanıcısı kadınların, Google Play ve Apple Store mağazalarından indirebileceği (KADES) "Kadın Acil Destek Uygulaması" ile aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru oldukları acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi, 156 Jandarma İmdat Hattı veya 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşması ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyelerin ulaşması sağlanmıştır” hatırlatmasında bulundu.

İHBARDA BULUNDULAR

Bakan Soylu, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerle ilgili şiddet mağdurlarına yaklaşmadan kolluk tarafından önlem alınabilmesi amacıyla "Elektronik Kelepçe" uygulamasının hayata geçirilerek ülke geneline yaygınlaştırıldığını da anımsattı.

24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen (KADES) "Kadın Acil Destek Uygulamasını 16.03.2022 tarihi itibari ile indiren kişi sayısının 3.384.642 olduğunu belirten Bakan Soylu, 337.355 kadının ise ihbarda bulunduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bakanlığımız verilerine 2021 yılında 307 kadın cinayeti olayı gerçekleşmiştir” açıklamasında da bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Gürer’in soru önergelerine verdiği cevabı yukarıda okudunuz. 2021 yılında 307 kadının cinayete kurban gittiğini açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, 3 milyon 384 bin 642 kişi Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) indirdiğini, son 4 yıl içindeki ihbar sayısının ise 337 bin 355 olduğunu belirtti.

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Rakamları iyi irdelemek lazım. Son 4 yılda 337 bin kadının ihbarda bulunması, çok büyük bir rakam.

KADES uygulaması iyi bir uygulama.

İhbarda bulunan sayısı ne kadar az olursa, işte o zaman işler düzelmeye başlıyor demektir.

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KADİM FELSEFE

Dışarıya kapanmak esasen içeri açılmaktır. Huzur mu istiyorsun ? Az eşya, az insan. (Franz Kafka)

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KİTAP PENCERESİ

Neye inanıyorsan inan, seni mutlu etmiyorsa yanlıştır. (Charles Bukowski)

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TÜRKİYE GERÇEKLERİ

Celladına aşık olmuşsa bir millet,

İster ezan, ister çan dinlet,

İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet,

Müstehaktır ona her türlü zillet.

Ömer Hayyam

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TARIM EDİTÖRÜ

TÜİK verilerine göre son 1 yılda bazı gıda ürünlerinin fiyat artışı

Patates % 274

Şeker % 153

Margarin % 146

Makarna %126

Meyve-Sebze Suları % 125

Süt % 124

Un % 118

Katı-Sıvı Yağlar % 99

Peynir % 99

Tavuk Eti % 98

Yumurta % 98

Ekmek % 97

Tereyağı % 97

Sebze % 97

Dana Eti % 92

Balık % 82

Pirinç % 78

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GİRİŞİMCİ HİSLER

Erkeği toklukta

Kadını yoklukta

Evladı yaşlılıkta

Kardeşi mirasta

Arkadaşı yolculukta

Dostunu zor durumda tanırsın.

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BİLGİ DURAĞI

Türkiye'de her 4 kişiden 1'i sahteliğe tahammül edemediğinden, yalnızlığı tercih etmektedir.