Bu kentin sembolleri...

Körfez... Pişmaniye... İzmit Lisesi... Simit-Kaşar... Poyraz... Saat Kulesi... Seka... Eski Stat... Kapalı…

Ve de... 60’lardan sonra...

Kocaelispor...

İsmetpaşa Stadı...

Son ikisine 86’ya kadar taraftar olarak, 86’dan sonra da hem taraftar ve hem de gazeteci olarak yoğunlukla tanıklık ettim... Bunca yıldır yaya olarak gittiğim, bazen de Apollo tipi otobüslerle Çocuk Parkı’nda hınca hınç dolu otobüse büyüklerimin arasına kaçak olarak binip, cepte beş kuruş yokken tribünlere daldığım günler yaşadım... İsmetpaşa’da en büyük lüksümüz de, maçı izlerken mis gibi köfteleri yiyemeden sadece koklamak ve zar zor simit alabilmekti...

Sonra da özel otomobillerle maça gitmeye devam ettim... Basın tribününde maçları izledim... Ama inanın bana, tribündeki kadar zevk alamadım... Bağıramazsın... Çağıramazsın... Gol coşkusunu yaşayamazsın...

Neden mi?..

Ayıptır...

Çünkü basınsın ve ‘tarafsız olmalısın’... Kocaelispor konusunda nem kadar tarafsız olabiliriz ki !.. Tam bir traji-komik...

Beşiktaş ile Galatasaray ile Fenerbahçe ile maç oynarken İsmetpaşa’ya gelen ve basın tribününde ahkam kesen İstanbul dukalarıyla az mı kavga ettik ?.. İyi ki de etmişiz... Çünkü İstanbul’da onların basın tribününde neler yaptığına bizzat şahidiz... Yıllardır üzerinde ölü toprağı bulunan Kocaelispor silkindi... Hem de ne silkiniş...

Son yıllarda öyle ihtiyacımız vardı ki bu şampiyonluklara...

Coştuk işte... Bayramları çifte katmerli yaşadık... Ama artık o dünde kaldı...

Geçen sezon küme düştük… Bu sezon yeni bir destan yazmak lazım... Rakip kim olursa olsun, günlerden ne olursa olsun, maçın olduğu gün Kocaelispor’un günüdür... Bu pazar günü değil, her gün Kocaelispor günüdür... Pazar da her yol Derince Stadı’na çıkar !..

İsmetpaşa yıkıldı... Ama hâlâ kentin ana damarlarında ruhu yaşıyor. Çünkü Kocaelispor ile adı kalan İsmetpaşa anıları olmazsa, bu kentte niye nefes alıp vereceksiniz ki ?.. Bu kentin ne anlamı kalır ki ?.. O yüzden... Pazar günü maça giderken bir kez daha düşünün...

Kocaelispor ne anlama geliyor ?..

Yeşil ile Siyah ve ‘KS’ harfi, 41 numara size ne ifade ediyor ?..