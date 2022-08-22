Kocaeli ve Kocaelispor bu durumu hak etmiyor

Bir kentin gelişmişliğinin önemli verileri, çevre temizliği, düzgün imar düzenlemeleri, eğitim, kültür spor ve sanatta gösterilen ulusal ve uluslararası başarılardır. Kocaeli’de çevre temizliğinden çok tam bir çevre rezaleti var. Hiç bir çevresel veri çağdaş ölçülerde tespit edilmez. Bugünden itibaren bir istatistikle çevreyi kirletenleri tespit edin, çevresel nedenlerle hastalananların miktarını çıkartın konunun ne kadar vahim olduğunu hemen anlarsınız.

Eğitim esasında ulusal bir felaket. İktidarın eğitim fiyaskosu Kocaeli’ye daha da fazla yansımış durumda. Sporda olduğu gibi eğitimde de kent dinamiklerinin konu ile ilgili ciddi çalışmalar yaptığını söylemek zor.

İktidar özellikle yerel yönetimlerin mali kaynaklarını kendi dünya görüşlerine uygun gençleri çoğaltmak için kullanıyor. Kendilerine yakın dernek ve vakıflar aracılığı ile gerek eğitim ve gerekse yurt hizmetleri verirken gençleri siyasallaştırmaya çalışıyorlar. Bu kentin hak ettiği ulusal düzeyde kültürel çalışmalar yok. İyi ki Sefa Sirmen döneminde yapılan Süleyman Demirel Kültür Merkezi var.

Sanatın ve sporun da kendine has bir kültürü var. Bu konuda da kentimiz sınıfta kalmış durumda. Bu kentin en önemli spor kulübü marka değeri olan Kocaelispor, kentin tanıtımı konusunda ciddi spor başarıları var. Bir kısmını belirteyim.1976-1977- Türkiye Kupasında Yarı Final oynadı, 1977-1978-ile 1978/1979 sezonunda Kocaelispor Minik Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu. Raşit Çetiner, Güvenç Kurtar, Mahir Danabay, Mustafa Çapanoğlu, Orhan Görsen, Yusuf Altıntaş gibi Kocaelisporlu futbolcular yılın sporcusu seçildiler. 1991-1992- sezonunun 2.Lig Şampiyonu olarak Süper Lig'e terfi etti. 1992-1993 sezonunda - UEFA Kupasında ülkemizi temsil etti.1996-1997 sezonunda Trabzonspor’u yenerek Türkiye kupasını aldı ve Avrupa Kupa Galipleri kupasında ülkemizi temsil etti.1998-1999 ile 1999-2000 sezonunda ülkemizi İntertoto Kupasında temsil etti.2001-2002 yılı Türkiye kupası şampiyonu.

Gençler liginde de sayısız başarıları bulunan bir kulüpten, kentin sembolü olan spor kulübünden bahsediyorum. Şimdi ise yıllara varan siyasi etkiler ve kent dinamiklerinin gereği gibi sahiplenmemesi nedeniyle maalesef 2. Lig’de bulunuyor.

Bakıyorum süper ligdeki bir çok kulübün stat ve forma sponsorları,isim sponsorları var.. Akataş Konya-Aytemiz Alanya-Çaykur Rize, İttifatk Holding Konya-,Medipol Başakşehir-,Wavakars Karagümrük-,Galatasaray Nef Stadyumu,-Beşiktaş Vodafone gibi.

Kocaeli tam bir sanayi ve liman şehri, Türkiye araç üretiminin yüzde 36,4’ü, kimya üretiminin yüzde 27’si,metal sanayinin yüzde 19’unu Kocaeli karşılar. İstanbul Sanayi Odası verilerine göre ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 75’i Kocaeli’nde, aynı listenin ilk 10’u içerisinde ise Kocaeli’nden 3 firma yer almaktadır. İlk 1000 büyük işletme içerisinde ise 133 Kocaeli firması yer alır. Türkiye’deki 81 il arasında yabancı sermayeli firmaların en fazla kapasite raporlu tesisinin bulunduğu bir ildir Kocaeli. En az 35 adet liman tesisi ile bir liman kenti özelliğini taşımaktadır. Kocaeli, Türkiye de sanayinin merkez üssü konumundadır. Kirletilir, en çok vergi veren illerin başında gelir. Ama burada üreten, kazanan bu firmalar her nedense Kocaelispar’a diğer illerdeki örnekler gibi sahip çıkmazlar. Kocaelispor bu verilerle Türkiye liginin BEŞİNCİ BÜYÜK TAKIMI olmaya aday bir spor kulübüdür.

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Böyle bir kentte Kocaelispor’a desteğin sadece Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinden beklenmesi, kulüp yönetiminin siyasallaştırılarak kulübün bu hale getirilmesi çok yanlış bir uygulamadır. Hiç siyasi parti ayırımı yapmadan söylüyorum, geçmişten bu yana ve halen kim bu kulübü siyasal malzeme ve seçim aracı yapıyorsa bu kente ihanet ediyor. Artık buna hızla son vermek gerekiyor.

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Kentin ana kademe yöneticileri ve Kocaelispor sevdalılarının bu yakışıksız durumu ele alarak böyle gelişmiş bir sanayi ve liman kenti olan Kocaeli’de yukarıda saydığım örneklerde olduğu gibi Kocaelispor’un hak ettiği gibi ligin beşinci büyük kulübü haline getirme çalışmaları yapmaları gerekiyor. Çevre, kültür, eğitim ve sanatta sınıfta bırakılan bu kentte birinci sınıf kent olma direncinin Kocaelispor ile başlaması ve diğer alanlara da sıçratılması mümkündür.