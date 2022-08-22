Adınızı veya soyadınızı beğenmiyor musunuz?

Kimimiz adımızı, kimimiz soyadımızı beğenmeyebiliriz. Devlet, bu sorunu çözmek için bir imkan sağladı… AA’nın haberine göre Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi. Ad soyad değişikliği işlemi e-devlet üzerinden son başvuru gününe kadar yapılabilecek.

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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık’a kadar yapabilecek. İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi. Adınızı veya soyadını değiştirmek için 24 Aralık’a kadar süreniz var. Adınızı veya soyadınızı beğenmiyorsanız, değiştirmek için size iyi bir fırsat.

ADLİ SİCİL KAYDI DÜZELTME VE SİLME

Devlet, yeni bir imkan daha sağladı. AA’nın haberine göre Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne gidilerek yapılan adli sicil kaydı düzeltme ve silme talebi başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına yönelik yeni uygulama dün başlatıldı.

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Uygulamanın ilk 24 saatinde e-Devlet’ten adli sicil kaydının silinmesine ve düzeltilmesine ilişkin 4 bin 104 başvuru alındı. Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirildi, böylece vatandaşların farklı illerden Ankara’ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.

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e-Devlet’ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce, yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden talepleri inceleyecek komisyonda görevli hakimlere gönderiliyor. Başvurular, hakimlerin ilk incelemesinin ardından komisyonda görüşülerek karara bağlanacak.

Sizin de adli seçil kaydının silinmesi veya düzeltilmesini istiyorsanız, elinizi çabuk tutun.

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HAKLARINI ÖĞREN

Evlendikten sonra sigarayı bırakacağını söyleyip bırakmayan eş boşanma davasında kusurludur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/2-2420 E. 2019/750 K.

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ÖĞÜTHANE

“Kurtuluş istiyorsan susmayı bil. Çok konuşan kimsenin göğsündeki kalp hastadır.” Attâr

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ANKETLER VE RAPORLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre 2022-2023 Tahmini dünya fındık üretimi (ton)

1-Türkiye 760.000

2️-İtalya 140.000

3️-ABD 74.000

4️-Çin 55.000

5-Şili 55.000

6-Azerbaycan 55.000

7-Gürcistan 55.000

8-İran 12.000

9-İspanya 10.500

10-Fransa 8.500

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İYİ PSİKOLOJİ

Enerjimizi tüketen alışkanlıklar:

1. Her olayı kişisel algılamak.

2. Geçmişe takılmak.

3. Aşırı stres.

4. Sabah erken kalkmamak.

5. Aşırı yemek.

6. Aşırı düşünmek.

7. Çözüm değil suçlu aramak.

8. Dedikodu.

9. Hayır diyememek.

10. Herkesi memnun etmeye çalışmak