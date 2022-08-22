Süper Şirketler Ligi

Biliyor muydunuz; Geçtiğimiz haftalarda yeni sezona merhaba diyen, anlı şanlı bir Süper Ligi’miz var.

Uzun yıllar dört takımın tolore ettiği Türkiye Süper Ligi’nin kalitesi her zaman tartışılmakla birlikte, son yıllarda hiç hesapta olmayan kulüplerimizin gösterdiği performansı göz ardı edemeyiz.

Bunun sebeplerini sıralamaya kalkarsak, elbette çok farklı fikirler ortaya atılabilir.

Ancak sponsorluk yasası, yayın gelirleri, hakemlerin eskiye nazaran (yeterli olmasa da) cesur davranmaları, V.A.R. gibi faktörler, öne çıkan pozitif unsurlar olabilir.

Ne var ki sahadaki dengelerin dört takım haricindekilerin lehine değişmesini Ulusal basınımızın bir türlü kabullenememesi de göz ardı edilmemeli.

Ulusal Basın 1992-1993 Sezonunda Kocaelispor’u görmezden gelmede nasıl ısrar ettiyse, geçen bunca yıla rağmen duruşunu değiştirmedi…

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Benim bugün bahsetmek istediğim konu başka.

Süper Ligde 19 takım var.

Ve tam on tanesinin adının önünde bir şirketin adı var.

Yani yarıdan fazlası.

Elbette sponsorluk kulüplerimiz açısından hayati önem taşır.

Fakat yine de bu işte bir gariplik var.

Neden mi?

Haydi biraz örnekler vererek beyin jimnastiği yapalım.

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Pirelli firması, Dünyaca ünlü İnter kulübüne tam 26 yıl sponsorluk yaptı.

Ama İnter kulübünün adının önüne herhangi bir isim gelmedi.

Devam edelim.

Sık sık sahip değiştiren Milan, bu yıl içerisinde Nexen Tire adındaki bir şirket ile rakamı açıklanmayan dev bir sponsorluk anlaşması yaptığını duyurdu.

Juventus sezon başında 4 farklı firma ile forma sponsorluğu anlaşması yaptığını ve sadece bu anlaşmalardan yıllık 100 milyon Euro’dan fazla gelir elde edeceğini duyurdu.

Bayern Münih’in sadece Deutsche Telekom adlı şirketten kazandığı rakam yıllık elli milyonun üzerinde.

Bitmedi.

Sadece göğüs sponsorluğundan, bir sezonda kazanılan paraları kısaca analiz etmeye devam edelim.

Man. City: Etihad Şirketi: 80 Milyon Euro.

Real Madrid: Emirates Şirketi: 70 Milyon Euro.

Paris Saint-Germain: Qatar Airways Şirketi: 60 Milyon Euro.

Barcelona: Spotify Şirketi: 57,5 Milyon Euro.

Manchester United: Teamviewer Şirketi: 55 Milyon Euro.

-Ki, birçok kulübün dev şirketler tarafından satın alınmasına değinmiyorum bile-.

Ne var ki, dünyanın hiçbir yerinde kulüp isimlerinin önüne şirket isimlerinin geldiğini ne gördüm ne duydum.

Bizde neden böyle, onu da bilmiyorum.

Emin olduğum tek faktör şu ki, bu, futbolsever olarak pek hoşuma gitmiyor.

Her ne kadar sponsorluğun kulüpler için ne kadar hayati önem arz ettiğini bilsem de...

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O yüzden, Süper Lig’in adının “Şirketler Ligi” olarak değiştirilmesi önerilirse inanın şaşırmam.

Şaka bir yana, bu traji-komik durumun en kısa sürede bir yasal düzenleme ile sona erdirilmesini umut ediyorum.

Pek ihtimal vermesem de !..