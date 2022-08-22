İzmit halkını siyasi meta (mal) olarak göremez ve asla kullanamazsınız

Kentin dokularını yazılarımda sık sık hatırlatırım. Çünkü bu kentin sokaklarında büyüdüm. Dünyanın ilk başkenti olarak kabul edilen, dinlerin buluşma merkezi, antik tarihe sahip olan Çukurbağlıyım… Şanslıyım… Onur duyuyorum…

Bu kenti iliklerine kadar iyi bildiğimi söyleyebilirim… Kentin ana arterleri ve ara bağlantı damarlarını gözüm kapalı gezebilirim ve anlatabilirim… Mesleğin de verdiği avantajla, her mahalleden bir dostumu söyleyebilirim… Bu kentin sosyolojik profilinde en önce hümanizm ve rasyonalizm vardır…

İnsan sever bir kent, hoşgörülü bir iklim, emekten gelen gücüne inanan bir toplum… Siyasilerin birçoğu bu kent dışından gelip siyaset yapmaya çabaladığı için başarılı olanlara genelde bu kentte doğup büyüyenler oluyor… Tesadüf değil elbette… Çünkü bu kentin insanı tarafsızdır… Taraf tutsa da ‘Önce İzmit’ der… Hangi partiye meyilli olursa olsun birbirine saygı duyar… Bunun en önemli belgesi, 12 Eylül öncesinde bu kentte öyle vurdulu kırdılı olaylar pek yaşanmamıştır… Hem de düşünün ki bir emekçi işçi ve sendika kentidir İzmit…

Başkaldırının kentidir…

Uslu durmaz…

Haksızlığa boyun eğmez…

Kocaelispor en güzel örnektir…

Baş eğdirilemez…

Atatürk’ü bile dinlemeyerek, vatan haini Osmanlı sadrazamı Ali Kemal’i asmış, leşini sahillerde gezdirmiştir… Şiddetten nefret eder ama bam teline basarsan, şah damarını kesiverir… Bu kentte 24 Haziran 1920’de 400 insanımız katledilmiştir… (Tabane katliamı)…

Bu kentte yüzlerce liseli öğrenci 1 Mart’ta unutulmaz boğularak şehit olmuştur… 17 Ağustos 1999 depreminde, resmi rakamlara göre 18 bine yakın insan (aslında bilinmeyenlerle 50 bin) şehit olmuştur… 7 kere batmış denen bu kent, aslında Tsunami nedeniyle batmıştır… Binlerce insan cesedi sahilden çamur içinde toplanmıştır…

Fabrikalar kapitalistlerin işkembesini doldururken, bu kentin 7/24 çalışan emekçisi kanserden ölme rekoru kırmıştır… Hâlâ en çok kanserin bu kentte olması tesadüf değildir…

(Gidin bakın bir gece, Umuttepe’de kaç akciğer kanseri teşhisi konan insan yaşam savaşı veriyor ve kaçı ölüyor, bizzat kendiniz gözlemleyin)…

Bunun için de bu kent rasyonalisttir… Yani gerçekçidir… Bu yüzden bu kentte siyaset yapanlara şunu söylüyorum:

Çocuk Parkı olayı gösterdi ki, orada direnen insanlar, siyasi bir direniş değil, kent direnişini sergiliyor… Onlar terörist değil, bu kente inanmış insanlar… Bunun için onları birer siyasi meta (mal) olarak görmek en büyük hata olur… Bunu CHP kanadına da, AKP kanadına da açık açık söylüyor ve yazıyorum… Kafanızı kuma gömmekten vazgeçin ve aman ha bu hataya düşmeyin:

Acılarla yoğrulmuş bu kent ve onun onurlu insanları, asla siyasi meta değildir, olmayacaktır da…