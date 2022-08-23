Devlet esnafla rekabet eder mi?

Şu hale bakar mısınız?

Devlet, işini gücünü ve de asli görevlerini bıraktı, “esnafla rekabet” etmeye başladı.

Esnaf, karşısındaki “zincir marketler” nedeniyle zaten burnundan soluyordu, şimdi karşısına bir de “devlet” çıktı.

Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, temel gıda ve tüketim ürünlerini piyasa fiyatlarının altında zararına satmaya başladı.

Nasıl yapıyor bunu?

Nasıl olacak, zararı devlet karşılıyor.

Yani bizler…

Bir “kandırmacadır” gidiyor.

Neymiş?

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinden alışveriş yapmak ucuzmuş…

Hadi oradan!

Yine devlete ait bu kooperatif marketlerinde et ürünleri indirimli satılıyor.

Et, maliyetinin altında, aradaki fark devletten.

Aynı sistem.

Halkı kandırma oyunu.

Böyle giderse piyasada “esnaf” kalmayacak.

Bakkallar ve kasaplar kapısına kilit vuracak.

Esnafla rekabet ederek piyasaları kontrol etmeye çalışmak, “pahalılığa karşı” çözüm değil.

Bu kafayla fiyatlar alaşağı edilemez.

Üretim yetersizse, yani arz az, talep fazlaysa, enflasyonu durdurmak mümkün değil.

Her şeyin başı üretim!

Çalışmak ve üretmek, ekonominin temeli bu.

Ama bizde üretim maliyetleriyle baş etmek mümkün değil.

Bütün sıkıntı da burada.

Devletin “alış garantisi” olmadığı için, çiftçi, ürününü toplar toplamaz “Yandım Allah” diye feryat ediyor.

Mal etmiş beşe, satıyor dörde…

Zarar ediyor, borcunu ödeyemiyor, ertesi yıl da üretmekten vazgeçiyor.

Böyle “tarım planlaması” olur mu?

Yeteri kadar üretim yok, bizimkiler tutmuş üretilen ürünü değerinin altında sattırıyor.

Neymiş?

Enflasyonu önleyecekmiş…

Üretim sorunu çözülmeden, enflasyon sorunu çözülemez.

Sen istediğin kadar Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde fiyatları indir, istediğin kadar market sayısını çoğalt, pahalılık sorununu çözmek mümkün değil.

Bu “Üretici Fiyat Enflasyonu” ile uygun fiyatla üretim yapmak ve piyasaya uygun fiyatla ürün sürmek olanaksız.

Tabii bu arada olan, gariban esnafa ve mahalle kasaplarına oluyor.

Devlet, pahalılığı önleyeceğim derken esnafı bitiriyor.

Anlaşıldı…

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İstanbul’da İYİ Parti otobüsüne saldıranlar serbest bırakılmış.

Anlaşıldı…

Muhalefet partilerine “saldırmak” serbest, iktidar partisini “eleştirmek” yasak.

8 + 3 formülü ile Türk futbolu nasıl kalkınacak?

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Bu yıl Süper Lig’te “8 + 3 formülü” uygulanıyor.

Bu şu demek.

Takımlar sahaya 8 yabancı ve 3 Türk futbolcu ile çıkabilecekler.

Kulüpler, bu formüle bile itiraz ediyorlar.

“Olmaz” diyorlar, “biz 3 Türk futbolcu konusunda zorlanıyoruz. İsteyen istediği kadar yabancı futbolcu oynatsın.”

İyi de 11 futbolcu da yabancı olunca, sahaya çıkan takımlara biz nasıl “Türk takımı” diyeceğiz?

Sonra, takımlarda bu kadar yabancı futbolcu oynatmanın Türk futboluna ne gibi bir katkısı oldu, söyler misiniz?

Türk takımları Avrupa’da ne yapıyor?

Şampiyonluktan şampiyonluğa mı koşuyor, yoksa turnuvalarda nal mı topluyor?

Üstelik “Ayranı yok içmeye, ne bileyim ne ile gider tuvalete” örneği, devlet olarak dışarıdan borç dileniyoruz, zorla bulabildiğimiz borç paraların bir kısmını da “futbolcu ithalatına” harcıyoruz.

İş mi bu?

Bence, bu formül “tersine” uygulanmalı.

8 Türk futbolcu…

3 yabancı futbolcu…

Türk futbolu ancak bu yöntemle kalkınır.