Devlet adamı ile politikacı!

Lise yıllarından çok değerli bir dönem arkadaşım paylaşmış. Çok beğendim. Paylaşalım ve düşünelim istedim.
*Biz sürekli politikacı seçip, devlet adamı olmalarını bekliyoruz.
*Politikacıdan devlet adamı olmadığını ve olamayacağını son 90 yıllık deneyim gösterdi bize.
*O nedenle, bu ülkenin devlet adamı yetiştirmesi gerekiyor, politikacı değil.
*Atatürk devlet adamıdır, politikacı değil. Atatürk, dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı, cesur ve karizmatik devlet adamıdır. Politikacı değil.
*Atatürk sonrası sıkıntının kaynağı tam da bu nokta.
Siyasetçi ile devlet adamı arasındaki fark; siyasetçi bir sonraki seçimi ve kendi geleceğini, devlet adamı ise her daim ülkesinin geleceğini düşünür…
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Devlet adamı ile siyasetçiyi birbirinden ayıran temel özellikler:
-Devlet adamı yaşatmak için vardır, siyasetçi yaşamak için…
-Devlet adamının özel hayatı yoktur, siyasetçi özel hayatı için vardır…
-Devlet adamı yakmamak için yanar, siyasetçi yanmamak için yakar…
- Devlet adamını adil ve dürüst insanlar destekler, siyasetçiyi fanatikler…
-Devlet adamı milletine ve adalete dayanır, siyasetçi sadece sandığa güvenir…
-Devlet adamı birleştirici, siyasetçi ötekileştiricidir…
-Devlet adamı toplar, siyasetçi böler…
-Devlet adamı uzlaşmacıdır, siyasetçi insanlar arasındaki itilaftan beslenir…
-Devlet adamı sevdirir, siyasetçi korkutur…
-Devlet adamı mütebessimdir, siyasetçi mağrur ve asık suratlıdır…
-Devlet adamı öfke ile kalkanın zararla oturacağını bilir, siyasetçi öfkenin de bir aldatma sanatı olarak kullanır…
-Devlet adamı konuşur, siyasetçi bağırır…
-Devlet adamı vicdana hitap eder, siyasetçi cüzdana…
-Devlet adamı gelişir, siyasetçi dönüp durur...
-Devlet adamının düşüncelerinde istikrar vardır, siyasetçi gömlek değiştirir gibi fikir değiştirir…
-Devlet adamı tek yüzlüdür, siyasetçi çok yüzlüdür…
-Devlet adamı adalet için dik durur, siyasetçi garibana diklenir…
-Devlet adamı kendini milletin hizmetine adar, siyasetçi ise millet kendine itaat etsin hatta minnet etsin ister…
-Devlet adamı yanlışları hemen görür, siyasetçi atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra ALDATILMIŞIM der…
-Devlet adamı din ile politikayı ayırır, siyasetçi dini politikaya alet eder…
-Devlet adamı liyakate bakar, siyasetçi sadakate ve itaate…
-Devlet adamı icabında “hayır” diyebilenleri sever, siyasetçi “evet efendim”' cileri…
-Devlet adamı millete hesap verir, siyasetçi “BEN SADECE SANDIKTA HESAP VERİRİM yada SADECE ALLAH'a HESAP VERİRİM” der ve hesap vermekten kaçar…
-Devlet adamı rüyasında milleti görür, siyasetçi ÇIKARINI...
-Devlet adamı emin adımlarla ilerler, siyasetçi zikzak çizerek yürür…
-Devlet adamı uzun vadeli düşünür, siyasetçi günlük yaşar…
-Devlet adamı görür, siyasetçi bakar. Bakanlar”ın siyasetçiler arasından seçilmesinin hikmeti bu olsa gerek…
-Devlet adamının yanında vatandaşlar vardır, siyasetçinin yanında yandaşları vardır…
-Devlet adamı vatan tutar, siyasetçi taraf tutar…
*Devlet adamı Türk milletini destekler, kötü siyasetçi ise menfaati için düşman ülke ve vatandaşlarını bile destekleyebilir…
Devlet adamının adı EBEDİYEN kalır, siyasetçi koltuktan düştüğü gün kaybolur…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.