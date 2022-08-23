Devlet adamı ile politikacı!

Lise yıllarından çok değerli bir dönem arkadaşım paylaşmış. Çok beğendim. Paylaşalım ve düşünelim istedim.

*Biz sürekli politikacı seçip, devlet adamı olmalarını bekliyoruz.

*Politikacıdan devlet adamı olmadığını ve olamayacağını son 90 yıllık deneyim gösterdi bize.

*O nedenle, bu ülkenin devlet adamı yetiştirmesi gerekiyor, politikacı değil.

*Atatürk devlet adamıdır, politikacı değil. Atatürk, dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı, cesur ve karizmatik devlet adamıdır. Politikacı değil.

*Atatürk sonrası sıkıntının kaynağı tam da bu nokta.

Siyasetçi ile devlet adamı arasındaki fark; siyasetçi bir sonraki seçimi ve kendi geleceğini, devlet adamı ise her daim ülkesinin geleceğini düşünür…

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Devlet adamı ile siyasetçiyi birbirinden ayıran temel özellikler:

-Devlet adamı yaşatmak için vardır, siyasetçi yaşamak için…

-Devlet adamının özel hayatı yoktur, siyasetçi özel hayatı için vardır…

-Devlet adamı yakmamak için yanar, siyasetçi yanmamak için yakar…

- Devlet adamını adil ve dürüst insanlar destekler, siyasetçiyi fanatikler…

-Devlet adamı milletine ve adalete dayanır, siyasetçi sadece sandığa güvenir…

-Devlet adamı birleştirici, siyasetçi ötekileştiricidir…

-Devlet adamı toplar, siyasetçi böler…

-Devlet adamı uzlaşmacıdır, siyasetçi insanlar arasındaki itilaftan beslenir…

-Devlet adamı sevdirir, siyasetçi korkutur…

-Devlet adamı mütebessimdir, siyasetçi mağrur ve asık suratlıdır…

-Devlet adamı öfke ile kalkanın zararla oturacağını bilir, siyasetçi öfkenin de bir aldatma sanatı olarak kullanır…

-Devlet adamı konuşur, siyasetçi bağırır…

-Devlet adamı vicdana hitap eder, siyasetçi cüzdana…

-Devlet adamı gelişir, siyasetçi dönüp durur...

-Devlet adamının düşüncelerinde istikrar vardır, siyasetçi gömlek değiştirir gibi fikir değiştirir…

-Devlet adamı tek yüzlüdür, siyasetçi çok yüzlüdür…

-Devlet adamı adalet için dik durur, siyasetçi garibana diklenir…

-Devlet adamı kendini milletin hizmetine adar, siyasetçi ise millet kendine itaat etsin hatta minnet etsin ister…

-Devlet adamı yanlışları hemen görür, siyasetçi atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra ALDATILMIŞIM der…

-Devlet adamı din ile politikayı ayırır, siyasetçi dini politikaya alet eder…

-Devlet adamı liyakate bakar, siyasetçi sadakate ve itaate…

-Devlet adamı icabında “hayır” diyebilenleri sever, siyasetçi “evet efendim”' cileri…

-Devlet adamı millete hesap verir, siyasetçi “BEN SADECE SANDIKTA HESAP VERİRİM yada SADECE ALLAH'a HESAP VERİRİM” der ve hesap vermekten kaçar…

-Devlet adamı rüyasında milleti görür, siyasetçi ÇIKARINI...

-Devlet adamı emin adımlarla ilerler, siyasetçi zikzak çizerek yürür…

-Devlet adamı uzun vadeli düşünür, siyasetçi günlük yaşar…

-Devlet adamı görür, siyasetçi bakar. Bakanlar”ın siyasetçiler arasından seçilmesinin hikmeti bu olsa gerek…

-Devlet adamının yanında vatandaşlar vardır, siyasetçinin yanında yandaşları vardır…

-Devlet adamı vatan tutar, siyasetçi taraf tutar…

*Devlet adamı Türk milletini destekler, kötü siyasetçi ise menfaati için düşman ülke ve vatandaşlarını bile destekleyebilir…

Devlet adamının adı EBEDİYEN kalır, siyasetçi koltuktan düştüğü gün kaybolur…