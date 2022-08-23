Hisarcıklıoğlu yine konuştu!..

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’nda”;

“Firmalarımız bankalardan talep ettikleri kredileri alamıyorlar, alanlara ise çok yüksek faiz oranları uygulandığı görülüyor” dedi!

Hemen, ortağı olduğu makarna şirketine “raf fiyatlarına müdahale” soruşturması açıldı!

Oldu mu arkadaş?

Geçmişte yaşadıklarını unuttun mu?

Hatırlatalım;

Hisarcıklıoğlu, 12 Kasım 2006’da, Sabah Gazetesi’nde yayınlanan röportajında;

“Ülkeler artık askerle değil, şirketlerle işgal ediliyor!” dedi.

Geçenlerde bir yazımda dile getirmiş ve tek tek yazmıştım; “Bu ülkede “YERLİ” sandığımız pek çok ürünün üretildiği fabrikalar yabancı şirketlerin eline geçmiş!

Adamlar yeni fabrikalar kurmuyor ama “Türk Malı” olarak bilinen fabrikaları ele geçiriyorlar!

Hisarcıklıoğlu’nun bu sözleri, siyasi iktidarı hayli kızdırmıştı!..

Aradan birkaç yıl geçti, Hisarcıklıoğlu yeniden konuştu;

“AVM’ler esnafı öldürüyor. Müthiş bir kuralsızlık var. Kuralsızlığın olduğu yerde VAHŞİ KAPİTALİZM devreye girer” dedi! ( 6. Nisan 2010, gazeteler)

Sonra ne oldu?

“TOBB’nin 16 şirketine eş zamanlı denetim” başlatıldı! (3.5.2010/gazeteler)

Basına da yansıyan bilgilere göre; Hisarcıklıoğlu ve TOBB, iki ayrı kentte İmam Hatip Lisesi yaparak “BARIŞ” sağladı!..

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nedir?

Bu ülkedeki Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları’nın birleşmesiyle, 5174 sayılı yasa ile kurulmuş, “tüzel kişiliğe sahip bir KAMU KURUMU” niteliğine sahip meslek üst kuruluşudur!

Ülke ekonomisi ile ilgili görüş bildirmek, gereğinde siyasi iktidarı

UYARMAK, en doğal görevi ve hakkıdır!

Siyasal iktidarın, işine gelmeyen öneriler ya da eleştiriler karşısında BASAKI KURMAK hakkı yoktur!

Üstelik, Anayasa’da açıkça belirtildiği gibi; “Türkiye Cumhuriyeti bir HUKUK DEVLETİ” dir!..

Üstelik, yine Anayasamıza göre; “Her vatandaş düşünce ve kanaatlerini açıklama hakkına sahiptir!”

Ne yazık ki, bu ülkede Anayasal TEMEL HAKLAR yok sayılabiliyor ve bu hakları kullanmak isteyenler cezalandırılıyorlar!

Bir kenti ziyaret eden Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, polis engeliyle ve militan gençlerin sözlü saldırılarıyla karşılaşabiliyor!

Muğla’da, Yargı kararıyla durdurulan otel inşaatı, buna rağmen devam edebiliyor, bu hukuksuzluğa karşı tepki gösteren çevre duyarlısı vatandaşlar “yolu kapattıkları” gerekçesiyle gözaltına alınabiliyor!

Allah aşkına aklı ve vicdanı olanlar bir düşünsünler;

Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz?