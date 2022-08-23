Kamu bankaları promosyon miktarını neden yükseltmiyor?

Türkiye’de 13 milyonu aşkın emekli var…

6-7 milyonun aylık maaşı 3.500 liranın altında.

2016 yılında ‘promosyon’ adı altında yeni bir uygulama başladı.

Bankalar, maaşını bankalarından alan emeklilere 3 yıl için promosyon vermeye başladı…

Bütün bankalar da buna uydu…

Ama gelinen noktada, promosyon ücretleri arttı…

Bazı özel bankalar emekliye 3 yıllığına 7.500-8.000 lira promosyon bile vermeye başladı…

Ama kamu bankaları hala 3 yıllığına 750 lira vermekte diretiyor.

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, promosyonla ilgili açıklama yaptı. Ergün, "Promosyonu, emekli için bir sorun yumağı olmaktan çıkarıp yüzleri güldürecek ve bütçesine küçük de olsa katkı sağlayacak bir düzeye çekmek gerekmektedir. Emeklilere ödenen banka promosyonu tam bir karmaşaya dönüştü.

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Bugüne kadar emeklilerin çeşitli bankalardan farklı miktarlarda promosyon aldı. Bugün geldiğimiz noktada bilhassa kamu bankalarının yetersiz kalan ödemeleri ile karşı karşıya kaldık. Özel bankalarla görüşmelerimiz neticesinde emeklilere banka promosyonunu 8-9 bin lira seviyesine yükseltmeyi başardık, ama kamu bankalarının promosyon rakamını hala 750 lira civarında tutması büyük bir haksızlık. Bankalar emeklilerimize çok düşük rakamlar teklif ediyor. Emeklinin promosyonunun konuşulduğu masada emeklileri temsilen biz de olmalıyız.

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Aylıklarını başka bankalara taşımak isteyen emekliler daha yüksek promosyon alabilme girişimleri bankalara olan kredi veya kredi kartı borçları sebebiyle engelleniyor. Emeklilerimiz düşük promosyon rakamlarına mecbur bırakılmaktadır. Bu büyük bir haksızlıktır. Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği talep edip kazandığımız promosyon hakkımızın, yine Anayasa'mızın eşitlik kuralı gereği çalışanların aldıkları seviyelere yükseltilmesini en doğru ve adil çözüm yolu olarak görmekteyiz.

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Promosyonu, emekli için bir sorun yumağı olmaktan çıkarıp yüzleri güldürecek ve bütçesine küçük de olsa katkı sağlayacak bir düzeye çekmek gerekmektedir. Emeklileri bankalara mecbur bırakan zorunluluklar da kaldırılmalıdır.(AA)”

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Dernek Başkanı Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün’ün açıklamasını yukarıda okudunuz. Kamu bankaları, emeklilere 750 lira promosyon vermeye devam ediyor, diğer bankalar promosyon miktarını 8 bin liranın üstüne çıkardı.

Milyonlarca kişi kamu bankalarından emekli maaşını alıyor.

Kamu bankaları emekli maaş promosyonunu mutlaka özel bankaların seviyesine çıkarmalı diye düşünüyorum.

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KİTAP PENCERESİ

İnsana olan saygımı kaybetmemek için insanlardan uzak duruyorum. (Dostoyevski)

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Neyi bırakırsan, o sana çoğalarak gelir.

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DOĞRUSUNU ÖĞREN

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İYİ PSİKOLOJİ

Erkeklere Öğütler:

1- Kadınların sizi kıskandığı falan yok.

2- Askerlik anılarınızı anlatmayın kimse kaale almıyor.

3- Evlenmek istemediğin bir insanla sevgili olma.

4- Arkadaş ortamını iyi seç.

5- Çok para kazanmaya odaklan.

6- Çok oku, çokça gez ve kazandığı harca.

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ATAKIZ

Kağıda gelen zammı, kitaba gelince değil de tuvalet kağıdına gelince anlayan toplum, dünyaya neresinden baktığını gösterir…

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KONUŞAN KİTAP

"Kimseden bir şey bekleme, böylece asla hayal kırıklığı yaşamazsın." (Sylvia Plath)

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