26 Ağustos, Büyük Taarruz başlıyor

I nci Dünya Harbinde Almanya’nın harp ve harekât plan-larını körü körüne uygulayan harbiye nazırı (savaş bakanı) ve başkomutan vekili Enver Paşa yüzünden savaşı kaybe-den Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes antlaşmasını imzalamıştı. Bu ateşkes Türk tarihinde en ağır şartları taşıyan ve Türk Ordusunu tamamen yok etmeyi amaçlayan bir ateşkes idi. Türk Ordusu terhis ediliyor bütün silah ve mühimmatı elinden alınıyordu. 10 Ağustos 1920’ de ise Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı Hükü-meti bütün ülkenin işgalini kabul ederek Türklüğün ve Müslümanlığın Anadolu’dan çıkarılışını sağlıyordu. Teslimiyetçi Padişah Vahdeddin’i ve onun hükümetini tanımayan Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak kongreleri başlatıyor ve halkı mücadeleye davet ediyordu. Bütün imkânsızlıklara rağmen yeniden kurulan Milli Ordu ile I nci ve II nci İnönü Savaşları’nda Yunan Ordusu yıpratılmış, 22 gün ve 22 gece devam eden ve bir ölüm-kalım savaşı olarak tarihe geçen Sakarya savaşında düşmanın taarruz gücü kırılmıştı. Yunan Ordusu 13 Eylül 1921 tarihinden itibaren, l40 km geri çekilmek zorunda kalmış ve Bursa-Eskişehir-Afyon-Uşak hattında ters “L” şeklinde mevzilenmişti. Bu savunma mevzilerini kuvvetli tahkimatlar la aşılamaz hale getirmişti. Yunanlıların savun-ma mevzilerini gezen İngiliz kurmay heyeti ; “Türkler bu mevzileri 6 ayda aşa-bilirlerse 6 günde aştık diye övünsünler” demiştir. Yunanistan’ın hedefi; Batı Anadolu’yu elde tutmak ve ilerde kuvvetlenince tekrar ileri harekâta devam etmekti.

Bursa I. Plan

3.Kor.

Eskişehir

BaşK.M.Kemall

2.Kor.

Yunan Kralı Konstantin

Türk Ordusunun

3 ayrı bölgeden taarruz planları

II.Plan

1.Kor.

Uşak

III. Plan

1

xxxx

Afy Afyon 2

Türk Ordusunun Hedefi ise; Düşmanı vatandan tamamen atmaktı. Genel taarruza karar veren Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Gnkur. Bşk. Fevzi Çakmak Paşaya üç ayrı plan hazırlanması emrini verdi.

Hazırlanan taarruz planları şöyle idi;

I nci Plan: Bursa-Eskişehir arasından düşman cephesini yarmak ve düşman

Kuvvetlerini kuzeyden güneye doğru kuşatmak.

II nci Plan; Eskişehir-Afyon arasından, ortadan düşman mevziini yarmak.

III ncü Plan; Düşman mevziinin güneyden Afyon-Uşak arasından aşılması

Planlar ayrı tartışılmış, I ve II nci plan kabul edilmemiştir. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa III ncü planın, düşman mevziinin Afyon-Uşak arasından aşılmasını emretmiştir. 2 nci Ordu K’ nı olan Yakup Şevki Paşa II nci Planın uygulanmasını ısrar etmiştir. M. Kemal Paşanın Harp Akademisinde hocası olan Yakup Şevki Paşa “Eğer akademide bu planı savunsaydın sana not vermezdim” demiştir. M. Kemal Paşa ise ona; “Hocam burası muharebe meydanı, büyük riskler büyük zaferler kazandırır” diye cevap vermiştir.

Uşak-Afyon arasında sarp Ahır dağları olup ancak bazı geçit yerleri vardı.

M. Kemal Paşa süvari kolordu komutanı Fahrettin Altay Paşaya atların ayaklarına keçeler ve battaniyeler sardırarak, 25/26 Ağustos 1922 gecesi 10 bin süvariyi düşman gerisine indirmiştir. Bu manevra baskın sağladığı gibi düşman kuvvetlerinin geriden kuşatılmasını da sağlamıştır. Başkomutan M. Kemal Paşanın bizzat yaptırdığı aldatma planı da mükemmel işletilmiştir.

Aldatma planının uygulanması ile:

-25 Ağustos akşamı Çankaya’da bir çay partisi verilerek bütün diplomatlar ve gazeteciler davet edilmiş, M. Kemal Paşanın rahatsız olduğu söylenmiş ve bu yıl taarruzun yapılamayacağı kanaati hasıl olmuştur. Halbuki M. Kemal Paşa cephe de Kocatepe de bulunuyordu.

-Piyade ve süvari tümenleri düşman mevzilerinden görünecek şekilde güneyden kuzeye hareket ediyor sanki taarruzun Eskişehir -Afyon arasından yapılacakmış gibi kuvvetler kuzeyde toplanıyor, gece tepelerin arkasından Afyon-Uşak bölgesine kaydırılıyordu.

- Soba borularından sahte top mevzileri düşman cephesine konuyordu.

-Başkomutanlık karargâhı 2. Or. Bölgesinde sahte olarak tertipleniyordu.

Yunanlılara istihbarat sağlayan İngiliz istihbarat teşkilatının Anadolu’da faaliyet gösteren bölümüne Black Jack (Kara Jack) adını vermişlerdi. Black Jack verdiği raporda; “Hasta olan M. Kemal Paşa verdiği çaya bile gelemedi, zaten yaz bitti kış ayları geliyor, Türklerin taarruzu bir yıl sonra olabilir” değerlendirmesini yapmıştır. Black Jack’in değerlendirmesi yanlış çıkınca “Bizi bir tek M. Kemal paşa yanılttı demiştir.

26 Ağustos 1922 sabahı saat 0530’da başlayan topçu ateşi ile uyanan Yunan Ordusu şaşkına dönmüş, Fahrettin Altay Komutasındaki süvari kolordusunun

Arkalarına düşerek çekilme yollarının kesildiğini anlayınca tam bir şok yaşamışlardır. (Devamı yarın)