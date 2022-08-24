Suriye siyasetinin ağır bedeli…

Suriye’deki siyasal rejim, ABD, İsrail ve Avrupa’nın siyasal çıkarları için büyük bir engeldi.

ABD; “Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP) ile, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da siyasal düzenleri ve haritaları değiştirmek istiyordu.

İlk hedef Suriye oldu.

Suriye’de, 15 Mart 2011’den itibaren rejim muhalifleri örgütlenmeye,

Silah ve maddi kaynaklarla desteklenmeye başladı.

İlginç olan şu ki, AKP iktidarı da bu projede ABD’nin yanında “taraf” oldu! Oysa, Genelkurmay ve MİT’in bu konuda kaygıları ve uyarıları bardı. Ama AKP, bu uyarıları dikkate almadı.

AKP lideri, açıkça; “Biz, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıyız” dedi!

Suriye’deki Kürt siyasetinin temsilcisi, PYD lideri Salih Müslim ile Ankara’da görüşmeler yapıldı!

Ardından, rejim muhalifleri ile İstanbul’da yapılan toplantılar sonunda “Özgür Suriye Ordusu” (ÖSO) Türkiye’de kuruldu!

Bu ordunun silah donanımı, görev alanların maaşları, her türlü desteği Türkiye tarafından karşılandı!

Daha sonra da, Suriye sınırında “Güvenli Bölge” oluşturmak üzere askeri harekatlar başladı. Ardından, yaklaşık 5 milyon Suriyeli Türkiye’ye taşındı.

Suriye olayında ABD’nin karşısında RUSYA da rejimden yana taraf oldu!

Bu hengamede bir Rus uçağını düşürdük ve Rusya’dan S-400 füzeleri almaya mecbur kaldık!

AKP, Suriye’deki başkaldırıyı fırsat saydı!

Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Sünni Arap coğrafyasında kendisine bir egemenlik olanağı sağlayabileceğini düşündü!

SONUÇ ?

Suriye rejimi ve Rusya, ABD’nin projelerini engelledi ve Esad yönetimi yıkılamadı!

Şimdi, barış ve diplomasi yoluyla soruna çözüm aranıyor!

Bu yanlış siyaset Türkiye’ye nelere mal oldu?

Dış ticaret hacmimiz küçüldü. Yılda 110 bin TIR ile Suriye ve Suriye üzerinden 11 ayrı ülkeye ihracat yapıyor ve yılda ortalama 15 milyar dolar kazanıyorduk! Son 10 yılda bu kayıp 150 milyar doları aştı! Şimdi giderek artan “Dış Ticaret Açığı” yaşıyoruz!

Uzmanların hesaplamalarına göre, en az 50 milyar dolar da bölgede oluşan güvenlik sorunu için askeri boyutta bedel ödedik!

Türkiye’ye göçen Suriyeliler için harcanan paranın da 250 milyar doları bulduğu hesaplanıyor!

ÖSO’nun bu ülkeye maliyeti nedir? Bilemiyoruz!

Hala, bu ülke neden sürekli dış borç arıyor? ENFLASYON neden oluyor? Diye merak mı ediyorsunuz?

Her şey bir yana;

Allah esirgesin, ülkemizde bir iç savaş çıksa ve Suriye rejimi askeri ve mali olarak bu olaya TARAF olsa, ne düşünürdük?

AKP siyaseti, Suriye olayına müdahil olmakla, “maddi ve manevi” olarak Türkiye’ye ağır bir bedel ödetmiştir!

Dış siyaset, siyasi iktidarların İDEOLOJİK hesapları ile değil, ÜLKE ÇIKARLARI için yapılır!

Mustafa Kemal Atatürk; “YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ” ilkesiyle, ülke çıkarlarına uygun bir temel ilke belirlemiştir.

Bir ülke, komşuları ve dünya ile dalaşarak değil, BARIŞ yoluyla kalkınabilir!

Dış politika, siyaset ve hamasetle değil, DİPLOMASİ ile yapılır!

Dış politika uzmanlarını “Monşerler” diye aşağılayarak, el yordamı ve ideoloji ile sürdürülen dış politikanın ağır bir bedelini ödedik ve halen de ödüyoruz!

Artık uyanma zamanı değil mi?