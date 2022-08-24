CHP iktidarında uygulanacak “3 K” yöntemi

Önceki gün CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ziyaretime geldi.

Kahve içtik, söyleştik.

Piyasaların durumu…

CHP’nin iktidara yürüyüşü…

Yeni dönemde ülkenin nasıl yönetileceği…

Parti ilçe teşkilatlarının durumu…

Tahsin Tarhan, aynı zamanda parti ekonomik konseyinde görevli.

Anadolu’yu karış karış dolaşıyor.

Gitmediği şehir sanırım kalmadı.

“Durum nasıl?” diye soruyorum.

Ben sordum, ama durumun iyi olduğu Tahsin Bey’in yüz ifadesinden belli.

“Çok iyi” dedi, “AKP çöküşe, biz zirveye yürüyoruz.”

Devam etti:

“Millet bunalmış. Günü nasıl geçireceğinin hesabında. Borcu olmayan ve icraya düşmeyen ev ve işyeri neredeyse yok gibi. Esnaf çarkını döndürmek için borç para alacak, alamıyor. Borcun var diyorlar, SGK primini yatırmamışsın diyorlar… Borcu olmayan, primini zamanında yatıran esnaf var mı ki? İşte son bir yılda kapısına kilit vuran esnaf sayısı ortada. Piyasalar çok sıkıntılı. Esnaf da, tüccar da, sanayici de zor durumda.”

İktidar değişikliği

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Tahsin Tarhan’a göre, ne zaman yapılırsa yapılsın ilk seçimlerde iktidarın değişmesi kesin!

“Halk bıktı, iktidarı indirecek” diyor.

Yine, Tarhan’a göre CHP ve İYİ Parti önderliğindeki “Millet İttifakı”nın iktidar olması kesin.

Tarhan, yeni iktidar döneminde “3 K” yönteminin uygulanacağını söylüyor.

*Yeni kurallar.

*Yeni kurumlar.

*Yeni kadrolar.

“Yeni kadrolar” derken, özellikle “liyakatli kadrolar” ifadesinin altını çiziyor.

“Sadece cumhurbaşkanı değil, kadrolar da değişecek. Bozuk düzen değişecek ve Türkiye hak ettiği şekilde yönetilecek.”

Tahsin Tarhan, “Millet İttifakı” iktidarında öncelikle yapılacakları şöyle sıraladı:

*”Kuvvetler ayrılığı sistemi” getirilecek.

*Liyakatli kadrolar göreve alınacak.

*”Hukuk güvenliği” sağlanacak.

*Merkez Bankası bağımsız olacak.

*Siyasetteki yozlaşma ve çürüme önlenecek, Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacak.

*Her konuda tasarrufa gidilecek, kamuda israf, araç ve uçak saltanatı bitecek.

*Her konuda “şeffaf yönetim” ilkesi belirlenecek.

*Türkiye, güçlü kurumlar ve güçlü kadrolarla yönetilecek.

*Tarımda, sanayide, eğitimde ve sağlıkta hızla “planlama” dönemine geçilecek.

“Hesap sorma” konusu

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Tahsin Tarhan, son günlerde çok tartışılan “hesap sorma” konusunda bakın ne diyor?

“Biz hesap sormak için iktidar olmuyoruz. İktidar, hesap sormaz. Hesap soracak makam, yargıdır. Seçim yapılsın, iktidar değişsin, “kuvvetler ayrılığı ilkesi” işlemeye başlasın, yargı kendi görev alanı içinde gereğini yapacaktır. Yanlış yapanlar, yaptıkları yanlışın hesabını yargı önünde verecektir. Türkiye, en kısa zamanda tekrar kurum ve kurallarla yönetilir hale getirilecektir. Yeni dönemin ilk hedefi bu olacaktır.”

Devlet hafızası unutmaz

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Tahsin Tarhan’a “20 yılda olup bitenlerle ilgili Ankara’da bir ön çalışma yapılıp yapılmadığını” sordum.

İşte verdiği cevap:

“Biz parti olarak bir çalışma yapmıyoruz. Neden yapalım ki? Ne kadar kötü yönetilirse yönetilsin, devletimiz ayakta. Devlet hafızası unutmaz. Ne zaman, nerede, ne olmuş, hepsi dosyalarında vardır. Devlet, gün gelir bu dosyaları açar ve yapılması gerekeni yapar. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Devlet unutmaz, zamanını kollar, günü gelince gereğini yapar. Genel ve yerel siyasetçiler şunu unutmasın. Hiçbir zaman yaptıkları hatalardan ve işledikleri suçlardan ‘Ben yaptım oldu’ diyerek sıyrılamazlar. Geçmişte, hata yapıp suç işleyen siyasetçilerden nasıl hesap sorulduysa, bugün suç işleyen siyasetçilerden de yarın mutlaka millet adına hesap sorulacaktır.”

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Sevgili okurlarım, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’la sohbetimizi size özetlemeye çalıştım.

Başka şeyler de konuştuk.

Yeri gelince onlardan da söz ederim.