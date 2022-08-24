Enflasyon yükseliyor, fiyatlar buna bağlı olarak artıyor, alım gücü her geçen gün düşüyor. Enflasyonla ilgili birçok kuruluş araştırma yapıyor. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, “halkın enflasyonu” araştırmasının ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre; son bir yılda gıda fiyatlarındaki artış yüzde 176’ya ulaştı. Sözcü’den İsmail Akın, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırmasını yayınladı. Araştırmanın bir bölümünü sizinle paylaşmak istiyorum.

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi, KAMUAR'ın, fiyatlarını Ankara'daki marketlerden düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladığı gıda fiyatları endeksinin Ağustos 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmayla, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan, dar ve sabit gelirlilerin, ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun tahmin edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artan gıda fiyatları yılın sekiz aylık döneminde yüzde 91,7 oranında yükseldi. Kamuda çalışanların ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıklarının enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttığı son bir yıllık dönemde de gıda fiyatlarındaki artış yüzde 176 oldu.

AÇLIK RİSKİ ARTIYOR

Yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, gelirindeki artışı bırakın gıda fiyatlarını genel enflasyon oranının da oldukça altında kalan vatandaşların açlık riskini giderek büyütüyor. Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor. Uzmanlar bu durumu, özellikle genç nesil açısından gelecekte önemli sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığını belirtiyor. Son bir yılda kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil yüzde 85,6 oranında arttı. Asgari ücretteki artış yüzde 94,6 oldu, işçi ve bağımsız çalışanların emekli aylıkları ise yüzde 78,61 oranında artırıldı.

HALK ZOR DURUMDA

Ancak ücretlerdeki artış gıda enflasyonunu yakalayamadı. Sendikanın hesaplamalarına göre, geçen yıl ağustos ayında 100 liraya alınan bir gıda sepeti için bu yıl ağustos ayında 276 lira ödemek gerekirken, kamu çalışanı ve emeklisinin 100 liralık geliri ise 185,6 lira, asgari ücretlininki 194,6 lira, işçi ve Bağ-Kur emeklisininki ise 178,6 lira oldu. Dolayısıyla halkın yaşadığı enflasyon çalışan ve emekli bütün kesimlerin gelirindeki artışın yaklaşık iki katı oldu.

SEKİZ AYLIK DEĞİŞİM

Türkiye'nin üç haneli enflasyonlara doğru hızla gittiği bu yılın ilk sekiz aylık döneminde gıda fiyatlarında yüzde 91,7 oranında artış yaşandı. Ocak-ağustos döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 94, oranında arttı, et ve balık fiyatları yüzde 56,6, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 60,1, yağ fiyatları yüzde 31,2 oranında, meyve fiyatları yüzde 195,4, sebze fiyatları yüzde 168,3, bakliyat fiyatları yüzde 57,4, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 81,8 oranında arttı.

BÜYÜK DEĞİŞİM OLDU

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Ağustos 2021'e göre) yüzde 176 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar Ağustos 2021'de 100 liraya dolan bir sepet için bu yıl aynı ay 276 lira ödemek zorunda kaldılar. Bu yıl ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 192,7, et-balık fiyatlarında 101,5, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 135,2 oranında artış oldu.

ÜRETİCİ FİYATLARI

Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 88,3 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 225,4, sebze fiyatları ise yüzde 418,1 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 143, diğer gıda fiyatları ise yüzde 135,4 oranında zamlandı. Tarımsal girdi maliyetleri ve tarım ürünü üretici fiyatlarındaki artışlar gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda da üç haneli oranlarda kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.”

SAĞLIK SORUNLARI

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi, KAMUAR'ın araştırma sonuçlarını yukarıda okudunuz. Son bir yılda gıda fiyatlarındaki artış yüzde 176’ya ulaştı…

Açıklamanın en dikkat çeken paragrafı şu; “Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor. Uzmanlar bu durumu, özellikle genç nesil açısından gelecekte önemli sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığını belirtiyor.” Şu bir gerçek ki, toplumun büyük bir bölümü hayat pahalılığı nedeniyle istediğini alamıyor, istediğini yiyemiyor. Durum böyle olunca ileriki zamanlarda sağlık sorunları da kaçınılmaz oluyor.

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ATAKIZ

Norveç'te sadece 6 bin 400 balıkçı teknesi var, 150 ülkeye balık ihracatı yapıyor.

Türkiye'de 16 bin 450 balıkçı teknesi var, 100 ülkeden balık ithal ediyor.

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AKIL TOZU

Okullarda öğretilmesi gereken 10 davranış:

-Kendine güvenmeyi

-Bencil olmamayı

-Erdemli biri olmayı

-Alay etmemeyi

-Özür dilemeyi

-Hayvan ve doğa sevgisi

-Paylaşmayı

-Tüm canlıların eşit olduğunu

-İzinsiz bir şey almamayı

-Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeyi!

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GELİŞİM, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

Cesaret arttırıcı 8 öneri:

1-Bir gün öleceğinizi hatırlayın.

2-Büyük düşünün, küçük başlayın.

3-Başkalarının düşüncelerinin esiri olmayın.

4-Zor olanı yapmayı alışkanlık haline getirin.

5-Kendinize gönüllü olarak meydan okuyun.

6-Geçmişte atlattığınız badileri aklınıza getirin.

7-Talihsizlikleri, gelişmek için fırsat olarak görün.

8-Korkularınızın ne olduğuna dair kendinizle yüzleşin ve inancınızı yüksek tutun.

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İYİ PSİKOLOJİ

Dışarıdan bakınca soğuk, suratsız dediğiniz insanların çoğu nerede nasıl davranması gerektiğini bilen, saygılı ve seviyeli insanlar oluyor. Soğuk değiliz, gereksiz samimiyetlere girmek yerine zamanla oturan insan ilişkilerini tercih ediyoruz sadece. Hepsi bu…

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HAKLARINI ÖĞREN

Düğünde takılan takılar ve paralar kime takılırsa takılsın geline aittir. (Bu konudaki en güncel karar.) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1038 E. 2021/458 K. K.T:13.04.2021