Çok özledik çok bildiğiniz gibi değil…    

Yılın en nefret ettiğim dönemi, Kocaelispor’dan ve futboldan ayrı kaldığımız dönemlerdir…

Taraftar olarak her şey çok sıkıcı ve sıradandır. Bağımlılığınızdan kurtulmaya çalıştığını dönemler gibidir. Kâbus doludur. Tatsız, tuzsuz, heyecansız dönemlerdir, bu dönemler.

Sanki boşa yaşanmış zaman dilimi gibidir…

Kocaelispor yoktur…

Lig maçları yoktur…

Diğer ligler de yoktur…

Çileli kentin daha çileli dönemleridir yaz tatili dönemleri…

Kentten uzaklaşmışsanız amenna…

Ama ya uzaklaşamadıysanız…

Hayat daha da sıkıcı ve boğucu hale gelir…

Kocaelispor ile heyecansız günler bitiyor.

Pazar günü yepyeni bir maceraya başlıyoruz…

Bir yıllık saçma sapan bir 1.Lig macerasından sonra, yeniden şampiyon olduğumuz 2.Lige dönüyoruz…

Angarya gibi gelecek bir sezon bu…

Ama mecbursun…

Beklediğimiz gün gelecekse, çekilen çile kutsal olacak…

2.Lig ve 1.Lig rezilliklerimiz bitsin artık, ait olduğumuz Süper Lig’e dönelim…