Aktürk bombası patladı

Dün masama bomba gibi bir haber düştü. Kente gelişini ilk benim yazdığım İbrahim Aktürk görevinden ayrılıyormuş. Tabii

bu dedikodu. Hatta eski Gebze ilçe müdürü güreşçi Gökhan Yavaşer’in göreve atandığı da söyleniyor. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, pandemi döneminde eli kolu bağlı oturdu. Sakarya’dan hakkında açılan soruşturmadan sonra görevden ayrılmış ve hemen İzmit’e gelmişti. 2020’de bu göreve atanan pandemi kurbanı Aktürk’ün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan müsaade isteyerek görevden ayrıldığı öğrenildi. Antalyalı olan ve asıl mesleği öğretmenlik olan Aktürk, günahıyla sevabıyla kentten Adana’ya giden Çintimar’ın yerini dolduramadı elbette.

Güle güle diyorum sevinçle…

Ha bu arada kulislerde, kendi isteğiyle görevden ayrılan Aktürk'ün başka bir göreve getirileceği de konuşuluyor.

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Ekmek, Gül, Öğrenci, Açlık: Şimdi gel de bu bildiriye imza atma !..

“Ekmek” diyorlar…

“Gül” diyorlar…

“Güleycan” diyesi geliyor insanın…

Ne güzel !..

Kapatılmadan önce, Hayat TV’de bunun programı bile vardı…

Kadın hareketinin öncüsüydü bu program…

(Aman Kanal Hayat TV ile karıştırmayın… O hâlâ yayında ve Hıristiyanlık Propagandası yapan bir kanal.. Kapatılan Hayat TV)…

Yasaklarla dolu ve insanları okumayan bir ülkede yaşıyoruz ve bazı kavramlar da, o kavramları sahiplenenlerin kişiliğiyle özdeşleştiriliyor…

Bayrak ve Türk dedin mi MHP akla geliyor…

Din dedin mi AKP, YRP, RP akla geliyor…

Kürt dedin mi HDP akla geliyor…

Atatürk derin mi CHP akla geliyor…

Nedense sol deyince hiç kimse akla gelmiyor..

Garip ve “tuhaf”iyeci dükkânı bir durum…

***

Hal bu ki, ekmek, gül, öğrenci, alık, yoksulluk herkesin genle kavramı olmalı…

Ama, sürekli kullandığı ve bu noktada önemli mücadelemler verdiği için, bu kavram EMEP’e yapışmış durumda…

Emek Partisi…

Yayıncı olarak da Evrensel destek veriyor…

Benim İstanbul’dan arkadaşım olan merhum Metin Göktepe’nin çok emek ve uğrunda can verdi(ril)ği bir gazete…

***

Bu kavramlara öncelik veren partinin kadın emekçileri, Yürüyüş Yolu’nda stant bir açtılar…

Derneğin adı da Ekmek ve Gül Dayanışma Derneği…

Güzel bir broşür de hazırlamışlar…

Gel de imza atma…

Ayak üstü sohbet ettim…

Gazeteci olarak 90’larda temas kurduğum partinin eski ileri gelenlerini anlattıkça şaşırdılar…

Bu adam bunları nereden biliyor diye ?..

Bunu onların yüzlerinden iki dakikada anladım elbette…

Partinin 90 yıllardaki iki gencini bizzat benim evlendirdiğimi söyledim…

Şaşakaldılar…

Sonra da imzamı attım elbette…

Şimdi beni artık tanıdılar…

***

O sırada zabıta çocuklar, onlarla sohbet ediyor ama müdahil olmuyorlardı…

Bildiriye baktılar…

Okudular…

Söyleyecek bir şey bulamadılar…

Çünkü Tahir Büyükakın başkan ile bire bir temaslarımda, her gün ortalama 5 kilometresini arşınladığım Yürüyüş Yolunun bir çağdaşlık, özgürlük ve demokrasi yolu olması için verdiğim çabayı en çok o destekledi…

Kefilim…

Zabıtalar bana baktı, ben onlara “Bırakın da imza toplasınlar” dedim…

Onlar da “Önemli değil, yeter ki izin alsınlar” dedi…

Müdahale etmedi…

Akademisyen ve çağdaş insan, eğitmen Tahir başkan da bu zabıtalara bizzat teşekkür etmeli bence…

Ancak böyle yasakçı ve dayatıcı olmayan yaklaşımlarla demokrasiyi çözeriz…

Bizzat Recep Tayyip Erdoğan demedi mi ‘Devrimci olun!’ diye...

Bu insanlar da kadınlıktan gelen güçleriyle devrimci olmuşlar…

Ne güzel…

Bir de tam tersini düşünün…

Zabıta o bildiriye müdahale etse, iki dakikada olay çıkardı ve bundan nemalanmak isteyen İzmitli provokasyon takipçisi yarasalara gün doğardı…

Ekmek…

Gül…

Öğrenci…

Açlık…

Eğitim ve fırsat eşitliği…

Bunlar sadece EMEP’in tekelinde olabilir mi ?..

Onların da böyle bir beklentisi yok ki…

Ama, neden diğer partiler bunu öne çıkarmıyorlar…

Emekçi EMEP’li kadınlara selâm olsun…

12 Eylülün izlerini silemeyen bu ülkede, böylesi girişimlere çok ihtiyaç var…

Siyaset sadece CHP ve AKP arasında sıkışıp kalabilir mi ?..

O zaman onun adı siyaset olabilir mi ?..

İzmit’in tarih öncesi çağlarındaki avcı-toplayıcı kimliğinden kurtulan insanlara ihtiyaç var…

Olanların da önü açılmalı…