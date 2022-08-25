Müftüler AKP’nin il ve ilçe başkanı, imamlar mahalle temsilcisi mi?

Önce CUMHURİYET Gazetesi’nin manşet haberine göz atalım.

“Diyanet, müftülere ‘Ev ev gezin oy isteyin’ talimatı verdi. İMAMLAR SEÇİM İÇİN SAHADA”

Sefa Uyar’a ait haberin başlığı böyle idi, spotları ise şöyle:

*”KONUŞMALAR SIZMASIN” Diyanet İşleri Başkanlığı, il müftülerini Ankara’ya çağırdı. Gündemsiz ve “acele” yapılan toplantıda, basına açık bölüm ve toplantı sonuç bildirgesi yer almadı. Toplantıda, “konuşmaların sızdırılmaması”nın istendiği ve “Konuşmalardan biri dahi sızarsa hepiniz sorumlusunuz” denildiği öğrenildi.

*”KAZANIMLARI KAYBETMEYELİM” Toplantıda, iddiaya göre müftülere “Seçime 9 ay kaldı. Herkes sahaya insin. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Ev ev gezin” talimatı verildi. Başkan Ali Erbaş’ın da “Büyük kazanımlar elde ettik. Bunları önümüzdeki seçimde kaybetmemeliyiz” dediği kaydedildi.

Bu işin bu noktaya geleceği belliydi

*******

Sürpriz değil…

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, müftülerle Ankara’da “seçim konulu” toplantı yapması ve bu toplantıda iddiaya göre “Seçime 9 ay kaldı. Herkes sahaya insin. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Ev ev gezin” denmesi, hiç ama hiç sürpriz değil.

Neden sürpriz olsun?

Devleti partileştiren, kaymakam ve valileri partisinin kolluk kuvveti olarak kullanan AKP, müftü ve imamları siyasi çıkarı için neden kullanmasın ki?

AKP, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden camileri, müftüleri, imamları ve bütün din görevlilerini bugünler için planlayıp dizayn etmedi mi?

Müftü ve imamların çoğu, yıllardır zaten “AKP görevlisi” gibi hizmet vermiyor muydu?

Tarikat ve cemaatler de, “siyasal İslam” projesinin bir parçası değil miydi?

Yanlış anlaşılmasın, bütün müftü, imam ve din görevlilerini bu suçlamama dahil etmek istemiyorum.

“AKP’nin piyonu” olmayı reddeden, görevini devletimizin temel ilkelerine bağlı olarak “dini kurallar” çerçevesinde yürüten müftü ve imamları, istisna tutuyorum.

Onlar kendilerini biliyorlar, devlet hafızası da onların kim olduğunu iyi biliyor.

Dinimiz, siyaset bezirgânlarının elinden mutlaka kurtarılmalı

******

Bezirgân, Farsça kökenli bir sözcük.

“Tüccar” demek.

“Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse”…

Bazı bölgelerde Yahudiler, “Bezirgân” olarak adlandırılır.

Bu çerçeveden bakıldığında “siyaset bezirgânı” ne demek?

Siyaseti “halka hizmet” için değil de, “kişisel çıkar” sağlamak için kullanan kişi.

İşte bugün dinimiz bu “siyaset bezirgânları”nın tekelinde.

Halkı din ile, Allah ile, Kuran ile aldatıp “egemenliklerini” sürdürmek istiyorlar.

Oysa bir müftünün, bir imamın siyasetle ne ilgisi olabilir?

Onların görevi, halkımıza dinimizi doğru anlatmak.

Hoş, bunu da gereği gibi yapamıyorlar.

Ya yaptırmıyorlar, ya da yapmak istemiyorlar.

Bir din, insanlara “anlamadıkları bir dil” ile nasıl anlatılabilir ki?

Tutturmuşlar, Arapça kutsaldır, bu nedenle İslam’ın dili Arapçadır, ibadet Arapça yapılır.

Ne münasebet!

Ben anlamadığım bir dilde neden ibadet edeyim ki?

Türküm, ibadetimi de Türkçe yapmak isterim.

Ama görüyorsunuz, İslam dinini Arapçaya tutsak eden zihniyet, aynı zihniyetteki kişilerle el ele verip Türkiye’yi Ortaçağ bataklığına götürmeye ant içmiş görünüyor.

Müftü ve imamların seçim için sahaya inmesi sürpriz değil, ancak suç.

Ve suç işleyenler de bugün olmazsa yarın cezalarını çekerler.

Türkiye düzelip düzlüğe çıkacaksa, herkes ve de her kurum haddini bilmek zorunda.

Özellikle de hassa bir konumları olan din adamları…

Müftü müftülüğünü, imam imamlığını bilecek.

İktidarın piyonu olmayacak.

Bu satırların yazıldığı saate kadar Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan, Ankara’da yapılan toplantıyla ilgili “aksine bir açıklama” gelmemişti.

Yazık!

Türkiye’yi ve kurumlarını ne hale getirdiler!