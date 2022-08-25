Büyük Taarruz başladı

Dünkü yazımızda Yunanlıların Eskişehir-Afyon-Uşak mevzi-inde kuvvetli tahkimat yaparak savunmaya geçtiklerini ve Türk Ordusunun 3 ayrı bölgeden olmak üzere taarruz planları hazırladığını, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın III’ncü Plan olan Afyon-Uşak arasından asıl taarruzun yapılmasını emrettiğini açıklamıştık. Bizzat Başkomutan M.Kemal Paşa’nın yönettiği aldatma planı ile hem Yunan Ordusuna baskın yapılmış hem de onlara destek sağlayan İngiliz İstihbarat Teşkilatı Black Jack yanıltılmıştı. 26 Ağustos 1922 günü Büyük Taarruzdan önce Türk ve Yunan Kuvvetlerinin durumu şöyle idi;

Yunan Ordusu; Türk Ordusu; Türk Ordusunun noksanı;

Personel.............195 000......................186 000............ 9 000 aslında 400 000*

P.Tüfeği.............130 000........................99 000............31 000 “ “

Mak.Tüfek.............4152...........................2 864..............1 288

Top..........................344...............................323...................21

Uçak..........................50...................................8....................42

*Taktik kurallar gereği; Taarruz eden, savunan tarafın üç misli olmalıdır. Yunan Ordusu güçlü bir tahkimat yapmış ve kat kat hazırladığı mevzilerde savunmakta idi. (Kaynak; Gnkur. Harp Tarihi Bşk. lığı, İstiklal Harbi, Büyük Taarruz cildi.)

26 Ağustos 1922 günü saat 05.30’da Türk topçularının “Hazırlık ateşi”, tam isabetle, düşman mevzilerinin üzerine oturdu. Cephe topçu komutanı, Başkomutandan aldığı emirle, düşman gözetleme yerlerini nokta atışı ile tek tek tahrip ediyordu. Yunanlıların dağ gibi cephaneleri ile topçu silahlarında sayı ve kalite üstünlükleri olmasına rağmen, gözetleme yerinden ateş isteği gelmediğinden, hiç ateş edemiyorlardı. Hazırlık ateşi kesilince, tümenler büyük bir atılganlıkla düşman mevzilerine girdiler, kanlı, muharebeler oldu. Özellikle 15’inci Tümen, Tınaztepe’ye taarruzunda büyük kahramanlık gösterdi. Yunan tel engelleri darmadağın etti. 2’nci hat mevziini ele geçirdi. Yunanlılar, ihtiyatın en kuvvetli birliği 7’nci Tümenle taarruz ettiyse de, 15’nci Tümeni geri atamadı. Eskişehir Marşında geçen Tınaztepe, işte bu tümenin aldığı tepedir.

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Eskişehir Marşı

Eskişehir, Eskişehir yalçın kaya sarp yeri

Kalelerden çok kuvvetli içindeki askerleri

Tınaztepe Tınaztepe, düşmanlara olsun küpe

Düşman bize teslim olmuş, süngümüzü öpe öpe.

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27 Ağustos 1922 günü de Türk Ordusunun taarruzu aynı şiddetle devam etti. 1’nci Kol.’ nun 57’nci Tümeni hariç bütün tümenler hedeflerini ele geçirdiler. 57’nci Tümen, hedefi olan Çiğiltepe’yi hem arazi çok sarp olduğundan hem de bu tepe Yunanlıların en güçlü tümeni olan 5’nci Tümen tarafından savunulduğu gibi ayrıca 2 alayla daha takviye edildiğinden ele geçiremedi. Baş. K. M. Kemal Paşa telefonla 57’nci Tümen Komutanı Alb. Reşat Beyi arayarak “Reşat Bey! Tümeniniz günlük hedefini ele geçirememiştir. Bu hal diğer tümenlerin genel durumunu bozuyor. Muhakkak hedefe varmak lazımdır” diyor. Reşat Bey; “Yarım saat sonra hedefe vasıl olacağız, merak etmeyiniz paşam” diye cevaplıyor ve koşarak tümeninin önünde taarruzu şiddetlendiriyor. Fakat yarım saat dolmasına rağmen henüz Çiğiltepe alınamadığından, Albay Reşat Bey emir subayını yanına çağırarak not defterinden bir yaprak koparıyor ve üzerine bir şeyler yazarak emir subayına;

-“Bunu Başkomutan Paşaya okursunuz, ellerinden öperim” diyor.

Yarım saat sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa telefonda Reşat Beyi beklerken, emir subayı çıkınca Başkomutan soruyor;

-“Albay Reşat Bey nerede? Emir subayı cevap veriyor;

-“ Reşat Bey intihar etmiştir paşam. Size okunmak üzere şu veda mesajını gönderdi. Yarım saat içinde size söz verdiğim halde, sözümü yapamamış olmamdan dolayı yaşayamam.” Emir subayı da ağlıyordu. Mustafa Kemal Paşanın da gözleri dolmuştu. Başkomutan;

-“ Allah rahmet etsin, o çok iyi bir askerdi” dedi.

Kısa bir süre sonra Çiğiltepe ele geçirildi. 57’nci Tümen görevini yapmıştı.

Albay Reşat Beye soyadı olarak uğruna can verdiği Çiğiltepe’nin ismi verildi. Türk subayının vazife aşkına örnek olan Albay Reşat Çiğiltepe’yi rahmetle

anıyoruz.

27 Ağustos öğleden sonra Afyon ele geçti. Afyon’da bulunan Yunan 1’nci Kolordusu muharebe ederek çekilmeye başladı. Bu arada Yunanistan’dan ve adalardan getirilen ve Batı Anadolu’ya yerleştirilen1 milyon göçmenden Afyon ’a yerleşenler şehri terk etmeye başladılar.

28 ve 29 Ağustos günleri de devam eden muharebede, 2’nci Ordu, sürekli taarruzlarla ihtiyatın çoğunluğunu üzerinde bağlamış. 1’nci Ordu düşman kuvvetlerini batıdan ve güneyden kuşatmış, 5’nci Süvari Kolordusu Ahır Dağları geçitlerini gizlilik içinde bir gecede aşarak Afyon-Uşak demiryolunu kesmiş ve düşmanın gerilerine düşmüştür. Yunan Ordusu 1’nci Kol.K’ nı Gn. Trikopis’in bütün ısrarlarına rağmen, İzmir’den savaşı idare eden Yunan Ordusu Baş. K. Gn. Hacı Anesti, ihtiyat kolordusunu bir bütün olarak kullanamamış, parça parça ihtiyatları muharebeye sokmuştur. Yunan kolorduları yeni cephe tutmak istemiş-lerse de buna muvaffak olamamışlardır. Ancak 5’nci Süvari Kolordusunun süratle kuzeye doğru çıkmasına, piyade tümenleri yetişememiş ve açılan kuşatma çemberinden, Uşak istikametinde 4 Yunan tümeni çekilmiştir. Bu durum fark edilmiş, bir kısım süvari tümenleri geri gönderilerek ve piyade tümenlerinin de süratleri arttırılarak çember kapatılmıştır. Artık başkomutanlık meydan muharebesi verilerek düşman Anadolu’nun bağrında imha edilecektir. (Devam edecek)