Küresel ısınmadan Karadeniz bölgesine sığınabilir miyiz? Ne dersiniz?

Merhaba sevgili okuyucular, havalar çok sıcak değil mi?

Peki, sizce bu sıcaklık gidecek mi? Sadece bu seneye mi ait.

İki tarafı bilinmezlik taşıyan bir denklem sanki…

Hatırlıyorum 2002 veya 2003 yılında bilim adamları bir rapor yayınlamıştı.

O rapora göre ülkemiz küresel ısınmadan çok fazlası ile etkilenecekti. Akdeniz bölgesi Afrika sıcaklarına erişecek. Marmara bölgesi tam anlamı ile Akdeniz iklimi yaşayacak hayat daha Kuzey’e yani Karadeniz’e doğru kayacaktı. Rapora göre küresel ısınma 50 sene içinde net bir şekilde hissedilecek. İlk 20 – 30 yıl içinde de iklim değişikliği insanlığı etkilemeye başlayacaktı. Gerçekten de öyle olmaya başladı.

MARÇEP ( Marmara Çevre Platformu) ‘de her hafta bu konu hakkında bilgilendirmeler yapılıyor ve toplantıları kaçırmadan takip ediyorum.

İlkbahar ve Sonbaharın mevsimsel özellikleri tamamen ortadan kalkacak dendi ve kalktı.

Ancak bu ısınma ile ilgili devlet kurumlarına verilen brifingler pek dikkate alınmadı. Çevre bakanlığı, Orman bakanlığı ve Tarım bakanlığı konu üzerinde herhangi bir ciddi çalışma, planlama yapmadı. Son yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı değişti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapıldı ancak her şey göstermelik.

Hani derler ya “geldik zurnanın zırt dediği yere”. Artık küresel ısınmanın etkileri artmaya başladı. Karbondioksit miktarı 409'a çıkmış bu sene. İki sene önce 403'tü, 409'a çıktı. Her sene 2 puan daha ilerliyor karbondioksit. Bu ne kadar artarsa küresel ısınma o kadar artıyor. Dolayısıyla birinci sebep küresel ısınma yani sera gazları. En fazla sera etkisi farkındamısınız bilmem bizim bölgemizde Kocaeli’nde yaşanıyor.

Biz, Karamürsel’den karşı yakanın yani Gebze’den İzmit’e kadar yayılan fabrikaların saldığı kokuyu, dumanı ve yüksek desibeldeki sesi balkonlarımızda çay içerken çok rahat görebiliyor, duyabiliyoruz. Yanı başımızda tarımın yok edilerek nasıl tersaneler yapıldığını gördük, görüyoruz.

Peki! Biz halk olarak ne yapacağız? Öyle ya başımızın çaresine bakmamız lazım. Artık yazlığı Datça’dan veya Egenin her hangi bir yerinden değil Karadeniz’in gidebildiğimiz kadar Kuzey’inden almamız lazım.

Karadeniz’in o güzel yaylalarından veya deniz kenarından almamız, alabilmemiz lazım. Ancak, ne mümkün gayri!

Biz ülkem insanları harekete geçene kadar çoktan her yer satılmış hatta dolmuş taşmış.

Kısaca “Atı alan çoktan Üsküdar’ı geçmiş.” Aslında bilim adamlarının küresel ısınma raporu işe yaramış rantçıların kapısı olmuş. Ve tabii ki bu rant/getirim ülkem insanlarına değil Türk parası karşısında çok değerli doları olan başka ülke insanlarına açılmış.

Elbet ülkemiz de az sayıda çok parası olanlardan bahsetmiyorum. Zaten parası olana sözüm yok, onlara lafım olmaz, alır. Ve alsın hiç olmazsa ülkem insanı…

Ne kadar emekli Filistinli varsa Karadeniz bölgesine yerleşmiş bile. Yaylaları, dereleri, tepeleri Katarlılar, Saudiler, ülkelerinden kaçan Afganlılar, Ürdünlüler, durumu iyi olan Suriyeliler, İranlılar almış.

Yanlış anlamayın ben burada bir ayrım yapmıyorum. Ama öncelik asırlardır ülkemizi yurt edinmiş, yurt bilmiş omuz omuza bu vatanı korumuş, koruyan ülkemin bir parçası olan Arap kökenli vatandaşımın, Türkmen vatandaşımın veya Kürt, Boşnak, Çerkez, Gürcü vs. vatandaşımın olması gerekir.

Öncelikle bizim ülke vatandaşımız öz kaynaklara ulaşmalı eğer artarsa başka ülke vatandaşlarına yol açılmalı. ( Başka ülke vatandaşından kastım sadece Ortadoğu ülkeleri değil İngiliz, Fransız vs. dâhil kısaca bizim ülkemiz dışındaki hangi ülke olursa olsun onlardan bahsediyorum. )

Hani güzel bir deyim vardır; “ Önce can sonra patlıcan.”

Görüyoruz, biliyoruz oynanan oyunları. Vatandaşlık işlerinin nasıl yasallaştırılıp dağıtıldığını ve kimlerin hangi vatan hainlerinin bunlara ne yollarla aracılık ettiğini iyi biliyoruz. Gözümüzün önünde oluyor.

Bunlar bizi ziyadesi ile üzüyor.

Bugün o güzelliği ile meşhur “Trabzon Uzungöl’ün” gezilir hali kalmadı. O canım “Ayder yaylası” bir avuç kaldı dağ taş ev doldu. Ve ne yazık ki neredeyse hiç biri bizim ülkemiz vatandaşlarına ait değil.

Turizm cenneti yapacağız derken bir karış toprağımız kalmadı. Artık her Türk bayrağı diktiğimiz nokta sadece ülkem toprağı haline geldi.

Çocuklarımız başlarını sokacak ev, yer alamaz halde geldi. Karadeniz’i bir kenara bıraktım nerede ise Karamürsel’de satılmadık yer kalmadı. Yalova’yı saymıyorum zaten. Yalova’da yerli halk kalmadı desem abartı olmaz sanırım.