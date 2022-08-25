Dikkat! İnternet alışverişlerinde 14 günlük cayma hakkı kalkıyor  

İnternet alışverişi sürekli artıyor…

Kalemi, çorabı, donu bile internetten alışveriş yapmaya başladık.

İnternet alışveriş dünyası sürekli geliştiği için, yeni düzenlemeler de geliyor…

Ticaret Bakanlığı, internetten alışveriş yapanları ilgilendiren iki önemli değişikliğe gitti… Sanırım bu iki değişiklik çok konuşulacak… Sözcü’den Gamze Bal, konuşla ilgili haber yaptık. Birlikte okuyalım;

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Ticaret Bakanlığı, internetten alışveriş yapanları ilgilendiren iki önemli değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’ sozcu.com.tr’ye değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, elektronik ürünlerde 14 günlük koşulsuz cayma hakkının kaldırıldığını söyledi. Sozcu.com.tr’ye konuşan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar ise, geri kalan tüm ürünlerin iadesi için iade kargo ücretinin artık tüketiciler tarafından karşılanacağını belirtti. Ancak, teslim edilen ürün kusurluysa, tüketiciden iade kargo ücreti alınamayacak. Yapılan bu değişiklikler, 1 Ekim’den itibaren uygulanmaya başlanacak.

ELEKTRONİK ÜRÜNLER

Ağaoğlu, söz konusu değişikliklerin tartışmaya açılmadan Resmi Gazete’de yayımlanmasına tepki gösterdi. “Düzenlemede tespit ettiğimiz iki olumsuz var” diyen Ağaoğlu, “İlki, elektronik ürünlerde paketi açmasanız bile cayma hakkının kaldırılmış olması. Yani tüketici gelen paketin hafifliğinden şüphelenip, ‘acaba dolandırılıyor muyum’ diye şüphelense ve paketi açmadan iade etmek istese bile edemeyecek” dedi. Ağaoğlu, “Kargocu ‘ben paketi sağlam teslim ettim’ derken, satışı yapan mağaza da ‘ben de kargoya sağlam verdim’ diyecek. Tüketici kendi kendi mi aldatmış olacak” diye konuştu.

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Tespit ettikleri ikinci olumsuzluğun da ürünün iadesi durumunda artık iade kargo ücretini vatandaşın kendisinin karşılaması olduğunu söyleyen Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Mevcut düzenlemede satıcılar tüketiciden böyle bir ücret talep edemezdi. Yapılan değişiklik ile satıcı ‘iade halinde kargo bedeli tüketiciye aittir’ şeklinde şerh düşebilecek. Tüm satıcılar bundan faydalanır ve bu ücreti talep eder. Biz isterdik ki bu düzenleme tartışmaya açılsın, biz de hem satıcı hem tüketici tarafındaki mağduriyetleri ifade edelim.”

ÜRÜN AYIPLIYSA…

Söz konusu yönetmelikte, iade kargo ücretini vatandaşın ödeyecek olması ile ilgili ifade şu şekilde: “Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlüdür. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın Kanunun 8’inci maddesi kapsamında ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz.”

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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, internet gibi mesafeli alışverişlerde ürün ayıplı değilse iade kargo ücretini vatandaşın ödeyecek olmasına tepki gösterdi ve “Bu, tüketici aleyhinedir. Bu hükmün iptal edilmesi gerekir” diye konuştu.

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Yukarıdaki haberi okudunuz…

Elektronik ürünlerde 14 günlük koşulsuz cayma hakkının kaldırıldı…

Ürün ayıplı değilse iade kargo ücretini vatandaş ödeyecek…

Yeni düzenleme 1 Ekim’de yürürlüğe girecek…

Bence çok garip iki düzenleme…

Yeni düzenleme devreye girdikten sonra, özellikle internette elektronik alışveriş yaptığınızda iki kez düşünün…

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'Evlilik' için Meclis

Araştırması istendi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, geçen seneye oranla evlilik masraflarını en az 2 kat arttığına dikkat çekerek sorunun çözümü için Meclis Araştırması istedi. Barut, "Ülkemizde artan enflasyon oranları, yaşanan ekonomik kriz, işsizlik ve fahiş fiyat artışları gençlerin evlenmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olmuştur. Evlenmek, gelecek kurmak isteyen gençlerimiz gerek düğün masraflarının artışı gerekse hayat pahalılığından dolayı bu hayallerini ertelemek zorunda kalmışlardır" açıklamasında bulundu. (Gazetekritik)… Barut haklı, evlenip ev kurmak isteyenler, 100 bin lirayı gözden çıkarsın.

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Plastik poşetten

tasarruf edildi

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile Türkiye'de plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 65 azaldığı belirtildi. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019’da başlayan uygulama ile bugüne kadar yaklaşık 3,8 milyar lira tasarruf sağlandığı duyuruldu. Bence tasarruftan ziyade, çevre için daha önemli bir karardı…

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İYİ PSİKOLOJİ

Bilmeniz gereken 10 hayat kuralı:

1- Kendine inan.

2- Sürekli öğren.

3- Sağlıklı beslen.

4- Doğruyu söyle.

5- Sevmeyi unutma.

6- Hedeflerini belirle.

7- Zamanını iyi yönet.

8- Hatalarını kabul et.

9- Korkularınla yüzleş.

10- Doğrunun peşinde ol.

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KONUŞAN KİTAP

Bugünümüzü çalan iki hırsız var. Birisi, geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız; diğeri ise, geleceğe ilişkin kaygılarımız. Bunlar, bugünümüzü alıp götürür. ( Üstün Dökmen)

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BİLGİ DURAĞI

En iyi eğitim sistemine sahip 20 ülke:

1-Güney Kore

2-Finlandiya

3-Singapur

4-Japonya

5-H. Kong

6-İngiltere

7-Kanada

8-Hollanda

9-İrlanda

10-Polonya

11-Danimarka

12-Almanya

13-İsviçre

14-İsveç

15-ABD

16-Avustralya

17-Yeni Zelenda

18-İsrail

19-Belçika

20-Ç. Cumhuriyeti

Via: CNN

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KILAVUZ SÖZLER

"Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. İhtiyaç kalmaz." (Pablo Neruda)

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HAKLARINI ÖĞREN

Özel güvenlik görevlileri sadece dedektör ile arama yapabilir, elle üst araması yapan özel güvenlik görevlisi şikayetçi olunması durumunda 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırabilir.

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GSM operatörleri kota aşımı halinde tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde GSM operatörünün sorumluluğu doğacaktır. Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2014/20558 E. 2015/16478 K.

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ATAKIZ

AKP’nin ülkeyi getirdiği nokta; Ateistler, kul hakkı yemenin günah olduğunu Müslümanlara anlatmaya çalışıyor…!