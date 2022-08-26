Türkiye’de artık iki hukuk var, düşman hukuku ve yandaş hukuk

Evet, şunu artık kafamıza koyalım.

AKP iktidarının Türkiye’sinde artık iki hukuk sistemi işlemeye başladı.

*Düşman hukuku.

*Yandaş hukuk.

Bir suçu, bir kusuru işleyen eğer “AKP safında” değilse, o kişiye “düşman hukuku” işletiliyor ve cezalandırılıyor.

Aynı suçu, aynı kusuru işleyen eğer “AKP safında” ise, “yandaş hukuk” uygulanıyor ve o kişi hakkında herhangi bir cezai işlem yapılmıyor.

Bu, bu kadar net!

En son “şarkıcı Gülşen” olayı.

Şarkıcı Gülşen, “imam hatip okulları” hakkında “olumsuz” bir söz söylemiş, bunu kendisi de kabul ediyor, vay sen misin bunu söyleyen, “başında boza pişirdiler” ve işi tutuklamaya kadar götürdüler.

Neymiş?

Bu sözüyle halkı “kin ve düşmanlığa” sevk etmiş.

Tamam, söylediği sözün kabul edilebilir bir tarafı yok.

Ama o sözün cezası en fazla “kınama”dır, “tutuklama” değil.

Bir taraf kınar, öbür taraf da özür diler, konu kapanır gider.

Sonra…

Şöyle düşünelim, o söz “imam hatip okullarına” değil de, örneğin “fen liselerine” veya “Anadolu liselerine” söylenmiş olsaydı, ortalık yine ayağa kaldırılacak ve tutuklama işlemi yapılacak mıydı?

“İmam hatip okulları” söz konusu olunca, sorun “devlet sorunu” haline getirildi.

Çünkü bu ülkede “imam hatip hassasiyeti” ve “imam hatip okullarının dokunulmazlığı” var.

Ne kadar tepe yöneticisi varsa, hepsi de imam hatipli.

“Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” deyince…

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Şöyle bir düşünün, AKP iktidarı döneminde “halkın kin ve düşmanlığa sevk edilmediği” bir gün var mı acaba?

Genel Başkan Erdoğan başta olmak üzere AKP üst düzey yöneticilerinin sözlerini şöyle alt alta yazın, en az dörtte biri “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” kapsamına girer.

Yasal işlem yapılıyor mu?

Hayır…

Bırakın öyle uzun uzadıya listeler hazırlamayı, Erdoğan’ın “sürtük” sözü bile tek başına “halkı kin ve düşmanlığa” sevk etmek değil mi?

Hangi birini anlatsam.

Bu ülkenin ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu herkesin gözü önünde linç ediliyordu, zor kurtarıldı, linç etmek isteyenler kabak gibi ortada, tutuklanan ve ceza alan biri oldu mu?

Olmadı…

Ne cezası, adama neredeyse madalya takacaklardı.

“Yandaş hukuk” uyguladılar, saldırganı “kahraman” ilan ettiler.

Daha yeni, Yalova’dan kendini bilmez bir din adamı çıktı, “Namaz kılmayan çağrılır, tekdir edilir, dövülür, devam ederse öldürülebilir” diye fetva verdi, hakkında işlem yapıldı mı?

Anayasamızda “kimse ibadete zorlanamaz” diye hüküm olmasına rağmen, o din adamı hakkında hukuki işlem başlatıldı mı?

Son günlerde, Ankara’da bir cami imamı da sürekli “halkı kin ve düşmanlığa sevk eden” zehir saçıyor.

Başı açık kadınlardan “Et görüyorum” diye söz ediyor, oruç tutmayanlar için “Sopalanabilirler” diye fetva veriyor.

Bu sözler ne?

İmamların halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi serbest mi?

Özetlersek…

Şarkıcı Gülşen olayı, yaklaşan seçimler nedeniyle, “toplumda dini hassasiyeti yüksek kesimlere yönelik” bir şovdur.

Dikkat edin, sizler de farkında olmadan böylesi şovların bir unsuru olabilir, “düşman hukuku” kapsamında ceza alabilirsiniz.