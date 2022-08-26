Azerbaycan'a girış-çikış çok pahalı

Değerli okuyucularımız yıllardır Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğunun her konuda üst noktalara erişmesini amaç edinip emek veren derneğimiz ve federasyonumuzun diaspora faaliyetleri nedeni ile birçok konuda talep ve düşüncelere ister istemez muhatap olmaktayız. Birçok ülkede olduğu gibi Azerbaycan'da da okulların açılmasına çok kısa bir zaman kaldı.

Azerbaycan'dan ve buradan birçok kişi arayıp Azerbaycan havayolu (AZAL) uçak biletlerinin aşırı pahalı olduğunu dile getirmekteler. Azerbaycan'da Türkiye’den gidip okuyan binlerce öğrenci var. Yine Azerbaycan'dan başta Türkiye olmak üzere binlerce öğrenci yurt dışında okumaktadır.

"Uçak biletlerinin olması gereken fiyatın iki üç katı olduğunu söylüyorlar. Üstelik karayolu ile Azerbaycan'a giriş-çıkış yok, yasak. Bizler kara kara derin düşünce ve de üzüntü içindeyiz çaresiz vaziyetteyiz. Hava yollarının bu akıl almaz, mantık dışı kâr hırsı yüzünden perişan olduklarını ileri sürerek devletin bu konuda kanayan yaraya müdahale edip acilen karayolunu trafiğe açarak otobüsle gidip gelmelere izin vermeli ve de uçak biletlerini normal düzeye getirmelidir. Bizlerin, yurtdışından gelen ve giden öğrencilerin fahiş fiyatlar yüzünden geleceğini karartmak gelme-gitme evinde hapis kal durumuna itmek büyük haksızlık ve adaletsizlik olduğu düşüncesindeyiz" diyorlar. Bize iletilen duyurmamız istenen duygu, düşünceleri ve taleplerin bir kısmını paylaşıyor haklı taleplerin biran önce gerçekleşmesini diliyorum.

YOLLAR KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Evet artık içimiz kararmaya başladı. Nerede ise günün her saatinde katliam gibi kazalar, yaralanmalar, ölümler, milyonlarca lira maddi hasarlar bile aklımızı başımıza getirmiyor.

Biz nereye gidiyoruz?

Gaziantep ili Nizip İlçesi ile Mardin İli Derik İlçelerinde meydana gelen ve 36 yurttaşımızın vefatı, elliye yakın yurttaşımızın da yaralanmasına neden olan trafik kazaları sonrasında gazete başlıkları ve televizyon haberleri böyleydi. Yüreğimiz ta derinden yandı. Genç ve yaşlı onlarca insanımız öldü. Ocaklara evlere ateşler düştü ve milyarlarca liralık maddi hasarlar oluştu. Kazaların oluşu ve bu kazalardan sonra oluşan ikinci kazalar sonrası, meydana gelen felaketlere ilişkin televizyon görüntülerini izledikçe bu kadar da olmaz dememek elde değil.

Şimdi güvenli sürüş tekniklerini ve yol uzmanlarını açıklamalarını dinledikçe ne kadar bilgisiz ve bir o kadar da tedbirsiz bir toplum olduğumuz da ortaya daha iyi çıkıyor. Kazalar olmuş, herkes can derdinde, güvenlik tedbirleri adeta unutulmuş. Bir an önce ölü ve yaralıları kurtarmaya çalışanlar üzerlerine gelecek felaketleri tahmin edememişler.

Meraklılar kaza alanını doldurmuş, bir an önce insanlara yardım için canını ortaya koyan kahraman güvenlik, itfaiye ve sağlık görevlilerinin dışında toplumu aydınlatan basın da felaketin ortasında kalmış. Şimdi şapkamızı önümüze koyup, saçlarımızı başımızı yolarak düşünmeli ve neler yapabileceğimizin kesin kurallarını belirlemeliyiz.

1) Kaza sonrası en önce güvenlik tedbirleri alınması değişmez kural olmalı.

2) Yol yapımında ve planlamasında trafik uzmanlarının görüşleri alınmalı.

3) Araçların fren sistemi devre dışında kaldığında veya bir sürücünün kontrolü dışında kaldığında aracın hareketini otomotikmen kilitlenenebilir bir yapıya dönüşecek sistemler ve buluşlar yapılmalı.

4)Belli noktalarda oluşan trafik kazalarının nedenleri iyi araştırılarak bu nedenleri ortadan kaldıracak iyileştirmeler yapılmalı.

5) Çeşitli Trafik ve güvenlik bilgileri spotları hazırlanarak televizyon ve radyo haberleri öncesi toplum bilgilendirmeleri yapılmalı.

6)Bilgi yarışma programlarına muhakkak bir tane trafik ve güvenlik sorusu konulmalı.

7)Toplu ulaşım araçlarına trafik güvenliği spot yazıları ve trafik duyuru panoları konulmalı.

8) Şehirlerarası otobüsleri ile tur otobüslerinin koltuk arkası TV ekranlarına oluşan kazalarla ilgili görüntü filmleri konulmalı.

9) Bütün eğitim basamakların öğretim programlarına trafik eğitimi konuları eklenmeli.

10) Sürücü kurslarının ve değişik seçme sınavlarının sınav sorularının en az birisi trafik bilgisinden olmalı.

11) Cuma Hutbelerinin yılda en az beşi trafik ve can güvenliği konularında olmalı.

12) Nüfusuna bakılmaksızın her belediye sokak reklam panosunun birisi trafik kurallarıyla ilgili ve ücretsiz olmalı.

13) Apartmanların asansörlerinin kabinlerinde oluşturulan duyuru panolarına, trafik ve can güvenliği duyuruları asılmalı.

14) Şehirler arası yollarda, uzun yol sürücülerinin dinlenip duş alacağı birimler oluşturulması sağlanmalı.

15) Trafikle ilgili çalıştaylar düzenlenmeli ve bu çalıştaylar da bizzat sürücülerin düşünceleri alınmalı.

16) Televizyonlarda trafikte görülen örnek ve hatalı uygulamalar görsellerle desteklenerek sık sık dile getirilmeli.

Bu sıralamayı daha da uzatabilir, birçok yeni öneriler getirebilir ve hepimiz hamaset nutukları atarak uzman kesilebiliriz.

Ama bunlar bilinçli yapılmadıkça ne kazaları önler, ne de ölüm ve yaralanmaları durdurabiliriz.

Şimdi diyeceksiniz ki "olan olmuş, ölen ölmüş, ölenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz ya" evet en ucuzundan hep böyle yaptığımız için bu felaketlerden bir türlü başımız kurtulmamış.

Allah hepimize akıl ve fikir versin veya verdiklerini de alsın ki bu acıları ne duyalım ne de görelim...