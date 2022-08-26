Domates tehdit ediyor!

Geçen haftaki yazımda domatesin içerdiği maddelere değinmiş ve bu meyvenin sağlığımız açısından ne kadar yararlı olduğunu ortaya koymaya çalışmıştım.

Ülkemiz domates üretiminde küresel bazda Çin, Hindistan ve ABD’den sonra dördüncü sırada yer alıyor. Ancak unutulmaması gerekiyor ki her besinin fazlası zarar. Bu durum, halk olarak çok sevdiğimiz domates için de geçerli.

Bir bilim insanı ne demiş: “Kendiniz için beslenmenize, sağlığınıza ve esenliğinize dikkat edecek zaman bulamazsanız, hastalıklarınızı tedavi etmek için zaman bulmanız gerekecektir.”

Ne kadar doğru söylemiş değil mi?

Bakın gereğinden fazla tüketildiğinde domates sağlığımızı nasıl tehdit ediyor?

İlk ve en sık oluşan tehdit domatesin neden olduğu alerji. Bu konuda başrolde likopen var. Geçen haftaki yazımda belirtiğim gibi likopen, turuncu veya kırmızı renkte olan çok sayıda meyvede bulunuyor ve domates, doğadaki en önemli “likopen” kaynağı.

Domates yoluyla aşırı likopen alımı, ishal, mide bulantısı, mide krampları, gaz ve hatta kusma gibi bir dizi mide-bağırsak sorununa neden olabiliyor.

Bunun dışında domates gibi likopen bakımından zengin gıdaların uzun süre ve fazlasıyla alımından sonra, bazı kişilerin derisinde turuncu renkte lekelerle kendini gösteren “Likopenemi” denilen alerji oluşuyor.

Bu nedenlerle doktor tarafından aksi belirtilmedikçe, çocuklar, hamile ve emziren kadınların, likopen içeren sebze ve meyveyi fazla tüketmesi sakıncalıdır Yapılan bir çalışma, hamilelik sırasında aşırı likopen alımının erken doğum riskini arttırabileceğini de göstermiştir.

Solanaceae familyasından olan diğer bitkiler gibi domates de yırtıcı hayvanlara ve parazitlere karşı koruyucu bir etkiye sahip olan çeşitli alkaloidler içerir. Bu zehirli maddelerden en iyi bilineni, domates yemede aşırı davranıldığında uyuşukluğa, mide mukozasında tahrişe ve diğer daha ciddi rahatsızlıklara neden olabilen “solanin isimli maddedir. Bu madde olgunlaşmamış meyvelerde daha fazla miktarda bulunur ve olgunlaşma ilerledikçe azalır. Bundan anlaşılacağı üzere yapay yolla olgunlaştırılan domateste bu zehirli madde oranı fazla olacağından mevsim dışında sera şartlarında üretilmiş domates yemek çok sakıncalıdır.

Üstelik olgun bir domates, olgunlaşmamış olanına kıyasla içerdiği tüm değerli besin maddeleri bakımından daha zengindir.

Domates pişirildiğinde de solanin konsantrasyonu azalmaktadır Diğer taraftan yüzyıllardır süren seleksiyon sayesinde domateslerde bu madde miktarı çok düşmüştür.

Domates tüketiminde kısıtlamayı gerektiren bir diğer madde içerdiği ve ona tipik ekşi tadı veren yüksek konsantrasyonda sitrik asittir. Bu yüzden gastrit problemi olanların yedikleri domates miktarını az ya da çok azaltmaları ya da uzun zaman hiç yememeleri gerekli olabilmektedir.

Domates tüketiminin sağlık açısından tehlike oluşturduğu bir başka neden nikel alerjisidir. (Gelecek hafta yazımın konusu bu olacaktır).

Domateste ayrıca, saklamaya ve pişirmeye karşı dirençli olduğu kanıtlanmış, çok sayıda alerjen, protein vardır.

Bu bilgiler sizi domatesten “soğutmasın”. Çünkü, bu olumsuz etkiler sürekli olarak ve büyük miktarlarda domates yenildiğinde ortaya çıkmakta, günde yaklaşık 100-200 gram düzeyinde normal tüketim herhangi bir soruna neden olmamaktadır. Ancak önemli olan domatesi mevsiminde ve tamamen olgunlaştığında yemek ve yenilen miktarı abartmamaktır.

Toplumda buğdaygillere ait bitkiler nedeniyle çok yaygın bir alerji söz konusudur. Bebek yaşta olanlar başta olmak üzere toplumun %10-15 kadarı buğdaygillere ait bitkilere alerjik reaksiyon gösterir. Çiçekli bitkilerin %10 kadarında bulunan sütümsü sıvıya alerjisi olanlar da vardır. Bu kişiler çiğ veya pişmiş domates yediğinde çapraz alerjiye maruz kalmaktadır. (Alerjiye neden olan bitki ile aynı aileden olan bitkilere karşı da reaksiyon gösterilmesine “çapraz alerji” denilmektedir.)

Şunu hiç unutmayınız: Yemedikleriniz nedeniyle değil, özellikle çok yedikleriniz nedeniyle hasta olabilirsiniz.

NOT: Gelecek haftaki yazımın konusu “domates ile nikel alerjisi arasındaki ilişki” olacak.

Kaynak:

1)Anonim. Frutta e verdura rossa: benefici e proprietà. Alimentazione

360.

2) Marialuisa Conza. Mangiare troppi pomodori puo far male

3) Maurizio Tommasini. 2022.Pomodoro e licopene: rosso salute