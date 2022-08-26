Derince’de dereyi temizlemeyen Büyükşehir ve İSU’ya sitem var!

İnsan temiz bir ortamda yaşamak ister.

Dışarı çıkarken etrafın temiz olmasını, nefes alırken temiz havanın ciğerlerine kadar inmesini, balkona çıkarken ferahlamak ister.

Ama gelin görün ki bu saydıklarımın hiç biri Derince Dumlupınar Mahallesi Dere Sokak’ta yok…

DEREDEN LAĞIM KOKUSU GELİYOR

Adını bölgeden geçen dereden alan Dere Sokak sakinleri, şu sıralar burnundan soluyor.

Her birisi çok öfkeli.

Zira, sokaktan geçen dere, resmen pislik içinde.

Tabir yerinde ise b.k götürüyor.

Derenin içi otlarla dolu, yılanlarla dolu, tehlikeli böceklerle dolu.

İnsan dereye bakarken, tiksiniyor.

Bir de üstüne üstlük pis koku da cabası.

Dereden lağım kokusu geliyor.

Ayrıca derenin içi çöplük ve hafriyat kırıntılarıyla dolu.

DERENİN İÇİ PİSLİK İÇİNDE

Sokak sakinlerinden Enver Arslan ve İdris Yüzer, derenin fotoğrafını çekip bana gönderdiler.

Derinceli olarak zaten o bölgeyi biliyorum.

Fotoğraflara baktım, dere pislik içinde.

Hayvan bağlasan durmaz cinsinden.

KOKUDAN BALKONA ÇIKILMIYOR

Sokak sakinleri derenin kenarından yürürken burnunu tutuyor, kokudan balkona çıkamıyor.

Bir de dere pislik içinde olduğu için, sivrisinek yatağı olmuş. Sokak sakinleri akşamları ne pencerelerini açabiliyor, ne akşam balkona çıkıp oturabiliyor.

Pencereleri açsan, dereden sivrisinek geliyor, açmasan evin içinde sıcaktan boğuluyorsun.

Yani ya camı açıp sivrisineğe, ya da camı açmayıp sıcağa katlanacaksın.

HEM İSU, HEM BELEDİYE ARANMIŞ

Sokak sakinlerinden Enver Arslan, hem İSU’yu aramış, hem de Derince Belediyesi’ni aramış.

Gelin şu derenin rezaletine bir bakın demiş.

Gelin şu dereye bir bakın kokudan duramıyoruz demiş.

Gelin şu derenin içindeki otlara bakın, şu pisliği görün demiş.

Derenin temizliği konusunda İSU topu Derince Belediyesi’ne, Derince Belediyesi de topu İSU’ya atıyormuş.

Yok bu İSU’nun görevi imiş, yok bu Derince Belediyesi’nin görevi imiş…

Yani olan sokak sakinlerine oluyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DEVREYE GİRSİN

Sokak sakinleri, İSU ve belediyenin dereyi temizlememesinden bıkmış…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın devreye girmesini istiyorlar.

İlgili kurumlara talimat verip, gelip derenin temizlenmesini istiyorlar.

Geçen ay Derince Belediyesi Tesisleri’nin hemen bitişiğindeki derenin pislik içinde olduğunu, vatandaşların bundan şikayetçi olduğunu yazmıştım.

Büyükşehir Belediyesi yetkileri sesimize kulak verdi ve dereyi temizledi, çok da güzel oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Dere Sokak’taki dere temizlenmeli ve sokak sakinleri de bu vahim durumdan kurtulmalı.

BU ÇİLEYE BİR SON VERİN

Derenin fotoğraflarına iyi bakın…

Dere, resmen pislik yatağı olmuş.

Mahalle ve sokak sakinlerinin bu çileyi çekmeye hakkı yok.

Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü, her fırsatta altyapıya yapılan yatırımlarla övünüyor, ama gelin görün ki Derince Dumlupınar Mahallesi Dere Sokak’taki dereyi pislik götürüyor.

Ben buradan derenin halini ve Dere Sokak sakinlerinin çilesini yazdım.

Artık gerisi Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğüne kalmış.

Konunun takipçisi olacağımı da belirtmek isterim.