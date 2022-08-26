Bugün Belsa’ya yarın Derince’ye

Kocaelispor taraftarı iki heyecanı bir arada yaşıyor.

Kocaelispor taraftar bilgi Yarışması’nın 3’ncüsünün finali bu akşam Belsa önünde düzenlenecek podyumda yapılacak.

Moderatörlüğü yine bizim Liseliler birliği kurucusu Mehmet Açık kardeşim yapacak.

Çocukluğundan beri tanıdığım müthiş sol ayak, fikirlerin adamı Mehmet, yine güzel bir organizasyona imza atacak.

Akyam saatlerinde orada olmayı arzu ediyorum.

Yarın da derince Çim Stadı’nda Kocaelispor, 2022-2023 sezonunun çilesini örmeye başlayacak.

Çünkü 1.Lig’den 2.Lig’e düşen takım, sıradan takımlarla maç yapmaya başlayacak.



Yarın Kırklareli, sonraki haftalarda Ankara Demirspor, Etimesgut, Silahtaroğlu Van, Serik Belediyespor, Karacabey gibi bizim dengimiz olmayan, Süper Lig ile alakası olmamış takımlarla karşılaşmak zorunda kalacağız…

Ne diyelim ?..

Bunu biz istedik…

Ayranımız yoktu içmeye…

Taht-ı Revan ile çıkmıştık 1.Lig’e…

Yazık…