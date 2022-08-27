MUTLULUĞA, iş, para ya da aşkla ULAŞILMAZ!

Yaşam Koçu Saba Deniz, mutluluğu, “Mutluluk bilinci insanın en önemli bilgelerinden biridir. Aslında bilgelik insanın mutlu olabilme sanatıdır. Öyleyse mutlu insan bilge insandır” diye tarif ediyor. Saba Hanım, mutlulukla ilgili şu değerlendirmede bulundu;

** İnsan mutluluğun şartlara bağlı olduğunu zanneder. Ve bu şartlara her geçen gün bir yenisini ekler. Şartlar ailevi, maddi, manevi veya farklı sebeplere bağlanmış olabilir. Şartların ne olduğunun da önemi yoktur zaten, mutluluk önyargıları göre kolay elde edilmiyordur. Mutlaka önce bir şeylerin olması gerekir. Ya da biz öyle düşünürüz. Bu örnekler size yabancı gelmiyordur, sanırım. -Annem bana börek yaparsa çok mutlu olacağım. -Bu işten …. TL kazanırsam, ooo keyfimden geçilmez. -Şu terfiyi aldım mı, mutluluktan havalara uçacağım. -Bana beni sevdiğini söylerse dünyanın en mutlu insanı ben olurum. İnsanlar sevindirici her şeye mutluluk olarak adlandırmışlar, bunun maddi ve manevi değerlerle sınırlamışlardır. Oysaki mutluluk farklıdır. Mutluluğu bilmek ise çok daha farklıdır.

ALALADE BİLİNÇ NEDİR?

İnsanın olanın farkında oluşuna realite, bilinç denir. Alalade insan toplum şuuru (bilinci) içinde yaşar. Bu yaygın olan bilince “Alalade Bilinç “ denir. Ve kişinin bu bilinçle mutlu olabilmesi mümkün değildir. Alalade Bilinç’te sürekli toplum tarafından belirlenen değerlerin, şartların yerine getirilmesi gereklidir. Bunlar gerçekleşmeden kişi için mutluluk başlayamaz. Alalade Bilinç’te egolar çalıştığı için de dur durak yoktur. Sürekli belirlenen yeni şartlar olduğundan hep daha iyi ve daha ötesi için çalışılır. Mutluluk hep ertelenir. Kişi mutluluktan çok mutsuzluğa, depresyona yaklaşır. Onu deneyimler.

DEPRESYON NE ZAMAN BAŞLAR?

Bakın Maslow Teorisi’ne göre insan belli ihtiyaçlarını gerçekleştirdiğinde, bu sefer bir üst düzeydeki ihtiyaçlarını tatmin etme arayışına girer. Birey bir kategorideki ihtiyaçlarını gerçekleştirmeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişme düzeyine geçemez. 1. Fizyolojik gereksinimler 2. Güvenlik gereksinimi 3. Ait olma gereksinimi 4. Sevgi, sevecenlik gereksinimi 5. Saygınlık gereksinimi 6. Kendini gerçekleştirme gereksinimi İhtiyaçları karşılanamadığı takdirde de kişi mutsuz ve depresif bir hal alır. Alalade Bilinç boyutunda kalındığı sürece gerçek mutluluk hep bir adım ötede olur.

GERÇEK MUTLULUK NE ZAMAN BAŞLAR?

Gerçek mutluluk gönül çakramızın açılması ile başlar. İşte bu noktada maddesel aitlik duygusundan çıkarız. Artık isteklerimizin bizim olup olmamasının bir anlamı kalmamıştır. Sadece onların var olması, iyi olması bizim için yeterli olur. Bu noktada biz koşulsuz sevgiyi hissetmeye ve şartsız sevmeye başlarız. Tabii bu noktaya gelene kadar sevgimiz de belli basamakları çıkar, olgunlaşır. Şartlılık halinden, şartsızlığa, sınırsızlığa yaklaşırız. Gerçek mutluluğu bulmamız aynı zamanda sevmeyi öğrenmemizle de paralel olarak gelişir.

SEVGİNİN BASAMAKLARI NEDİR?

1. Eğer benim istediklerimi yaparsan seni severim 2. Eğer benim için bunlardan vazgeçersen seni severim. 3. Eğer benim için şu özelliğini değiştirirsen seni severim. 4. Eğer sen de beni seversen seni severim. 5. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. 6. Seninle olmaktan hoşlanıyorum, sadece benimle ol; seni seviyorum. 7. Sen beni ister sev, ister sevme, ister gel, ister gelme, ister benimle ol, istersen olma, özgürsün… Ben seni seviyorum.

** Unutmayın ki; sevindirici olaylar gelip geçicidir. Asıl mutluluk dışarıda bizi etkileyen şartlar ne olursa olsun, bütün şartlardan bağımsız olabilmek, olanın bir adım yukarısından yürüyebilmektir. Bir adım yukarıdan yürüyebilmek için de olanın farkında olmamız gerekir. Bu sebeple insanın mutluluğunu belirleyen onun farkındalık ölçüsüdür diyebiliriz. ** “Mutlu olmak için uğraş vermelisiniz. Mutluluğa, iş, para ya da aşkla ulaşılmaz. Mutluluk sizinle kendiniz arasındaki bir meseledir.” Rufus Wainwright ** Bilgelik insanın çok mutlu olabilme sanatıdır. Öyleyse, gerçek mutluluğu deneyimleyebilmeniz için bir an önce içinizdeki bilge ile iletişime geçebilmeniz dileğiyle. resim

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Yeşil çayın faydaları nelerdir?

Gün içinde yeşil çay içerseniz diş taşı oluşumu ve diş eti kanaması şikayetiniz de o kadar azalır. Dr.Özgönül, son 15-20 yılda yeşil çayın faydaları üzerine yapılan araştırmalarda yeşil çayın daha çok güçlü bir antioksidan olduğunu, kanseri engelleme ve kanser hücrelerinin yayılımını yavaşlatmadaki etkisiyle birlikte bazı bilimsel araştırmaların kolesterolü ve tansiyonu düşürdüğünü, metabolizmayı hızlandırdığını ,şeker hastalığından koruduğunu, bağışıklık sistemini yavaşlatıp kilo vermeye yardımcı olduğunu ve bunamayı yavaşlattığını belirtti.

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Bunlarla birlikte yeşil çayın tespit edilen bir başka önemli özelliği ise diş çürümesini önlemesi.Yeşil çayın içindeki Kateşinler, gerek tükürükte bulunan ve gerekse dişlerimizde çürümeye yol açan başlıca mikroorganizmalardan biri olan Streptococcusmutans’ın yapısındaki bazı enzimleri (glikoziltransferaz) baskılayarak bu mikroorganizmanın biyofilm oluşturarak dişlere yapışmasını önlemektedir. Ayrıca yeşil çay kateşinlerinin mikroorganizmaların gelişimini engellemesi önemli bir ağız sorunu olan kötü ağız kokusunun (halitoz) tedavisinde de yararlı olabiliyor.

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Dr.Fevzi Özgönül son olarak, ‘Her yemekten sonra 5 dakika süre ile ağzınızı yeşil çay ile çalkalayarak, hem dişlerinize sahip çıkabileceğinizi hem de ağız kokusunu önleyebileceğinizi belirtti. Yeşil çayın faydalarını yukarıda okudunuz, demek ki yeşil çay içmekte fayda var.

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ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-İnsanlar bozuk para gibidir. İki seçenek vardır; yazı ya da tura. Bir yüzünü kendi gösterirken bize diğer yüzünü zaman gösterecektir. (Oğuz Atay)

-İyi olduğunuz için herkesin size adil davranmasını beklemek, vejetaryan olduğunuz için boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer. (Dennis Wholey)

-Bilgelik, herhangi bir zenginlikten daha önemlidir. (Sofokles)

-Büyük insanların elinde mal, aşığın gönlünde sabır, kalburda ise su durmaz. (Sadi)

-Aşk Duyuruların Bir Hummasıdır. (La Rochefoucauld)

-Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. (Honore de Balzac)

-İyiliğinize inanılmasını istiyorsanız, ondan hiç söz etmeyin. (Blaise Pascal)

-Mutluluğu tatmanın tek çaresi, onu paylaşmaktır. (Byron)

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MUTFAK SIRLARI

• Kekin iyice kabarması için önce yumurta ve sonra da şekeri çok çırpmalısınız.

• Kek fırına konduktan sonra en az 20 dakika boyunca fırın kapağını açmamalısınız.

• Yumurta beyazını kar yaparken içine bir çimdik tuz koyarsanız daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.

• Haşlanan yumurtaların kabuklarından kolay ayrılması için haşlama suyuna limon dilimi atın.

• Yumurtanın haşlanırken çatlamaması için suyuna bir tutam tuz atın.

• Salata soslarının lezzetinin tam ortaya çıkması için, salatalar yıkandıktan sonra iyice kurulanmalıdır.

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HAKLARINI ÖĞREN

Hakaret içeren tweetin "retweet edilmesi" hakaret suçunu oluşturur. Yargıtay 18. Ceza Dairesi

2015/10377 E. 2015/12777 K.

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İşçiden boş senet almak isteyen ve vermemesi durumunda işten çıkaracağını söyleyen işveren, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunu işlemiştir ve 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır.

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Kiracı, sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu tutulamaz. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2019/5552 E. 2020/206 K.

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Kişinin yiyeceğine veya içeceğine uyku ilacı atılması kasten yaralama suçuna sebebiyet verir.

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ÜZÜMÜN FAYDALARI NELERDİR?

-Kuvvetli bir antioksidandır.

-Migrene iyi gelir.

-Hazımsızlığı giderir.

-Kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur.

-Göz sağlığını ve görme yeteneğini korumaya yardımcıdır.

-Kolesterolu dengeler.

-Böbrek bozukluklarını onarmaya yardımcıdır.

-Astıma karşı faydalıdır.

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Beyni korumak için 5 adım

1.Asla uykunuzu bölmeyin.

2.Düzenli meditasyon yapın.

3-Alkol alıyorsanız azaltın.

4-Her gün aktif olduğunuzdan emin olun.

5-Beyninizi sağlıklı tutmak için kararlı olun.