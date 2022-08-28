Ulusal Bayramlar, “ulusal onur” simgeleridir.

Yarın, 30 Ağustos Zafer Bayramımız.

Bundan tam 100 yıl önce, 30 Ağustos 1922 günü, “Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanması ile, topraklarımızdaki Yunan orduları dağılarak İzmir’e kadar kaçtılar.

9 Ağustos 1922 günü de İZMİR’e Türk ordusu girdi ve zafer taçlandı.

Sonrasında;

Mudanya Mütarekesi (11 Ekim 1922),

LOZAN Antlaşması ( 24 temmuz 1923)

İstanbul’un İngiliz işgalinden temizlenmesi ( 6 Ekim 1923)

ve çağın koşullarına uygun yeni bir devlet düzeninin, CUMHURİYET’in ilanı ( 29 ekim 1923) bu onurlu sürecin dama taşlarıdır.

Kurtuluş Savaşı sırasında, İngiliz egemenliğinde bir yaşamı içine sindirebilen ve “İngiliz Muhipleri Cemiyeti” üyeliği ile İngilizlere yalakalık yapanlar için bu kurtuluş ve yeni devlet düzeni bir kabus olmuştu!

Bu anlayışın sahipleri, Osmanlı’yı yeniden canlandırmak ve bir “Din Devleti” kurmanın hayali ile, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu güne bu çağdışı hayallerini gerçekleştirmek için gizli ve giderek aleni bir “Karşı devrim” mücadelesi içindeler.

Bu yüzden; Kurtuluş Savaşı’nı inkar eder, Mustafa Kemal’e, Cumhuriyet ve LAİK DEVLET” değerlerine “KİN ve ÖFKE” ile kirli yalanlarını kusarlar.

Bu karşı devrimci güruh, çocuk yaşta insan beyinlerini yalanlarla kirletmektedirler!

O tertemiz beyinler bir kez kirletildi mi kolay kolay temizlenemezler!

Bu yüzden bu ülkede, “bilgi, araştırma, aklını kullanma” yetilerinden uzak, “CEHALET” örnekleri türetilmiştir!

“Ulusal Bayramlar” onları çok rahatsız eder!

Oysa, ulusal Bayramlar, yeni kuşaklara “Tarih bilinci” ve “ULUSAL BİRLİK” duygusu verir.

Bu nedenledir ki; ulusal bayramlar “ULUSAL COŞKU” ile kutlanması gereken bayramlardır.

Son yıllarda ulusal bayramlar büyük ölçüde halkın katılımına açık ve bilinç veren etkinlikler olmaktan çıkmıştır! Daha doğrusu, bilerek çıkarılmıştır!

Şekilsel kutlamalarla geçiştirilmekte ve Devlet Yönetim kademesindeki kimileri bu bayramlara “kerhen” katılmakta ve kimi zaman da çeşitli bahanelerle etkinliklerden uzak kalmaktadırlar!

Örneğin; 23 Nisan ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI sıradan bir etkinliğe dönüşmüştür.

Çocuklar bir ülkenin geleceğinin koltuklarına oturtulur, “hamasi söylemler” ile avutulurlar!

Kimi zaman da çocuklara “bilinç” aşılamak için;

“Şimdi yetki sende, ister asar ister kesersin!” diye sözde demokrasi dersleri verilir!

19 Mayıs, “Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dır.

Atatürk’ü anmak bir yana, gençliğin sorunları dile getirilmez, somut çözümler üretilmez!

Bu yüzden bu ülkede insanca bir yaşam umudu kalmayan gençlerimiz, insanca yaşam umutlarını bir başka ülkede aramaktadırlar!

Bu ülkenin “vatandaşı” olan birçok bilim insanı, bilimsel ve teknik yaratıcılıklarını ancak o ülkelerde ortaya çıkarabilmektedirler!

Çünkü bu ülkede EĞİTİM ve özellikle ÜNİVERSİTE eğitimi; “Cehaletin ferasetini öven” bilim adamı kılıklı karşı devrimcilerin egemenliğinde bırakılmıştır!

Ve; CUMHURİYET BAYRAMIMIZ…

Cumhuriyet, “halkın egemenliği” olarak tanımlansa da, bu ülkenin Anayasasında yer alan temel ilkeler; “Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK DEVLETİ” kimilerini çok rahatsız etmektedir!

Anlaşılıyor ki;

Bu ülkede “ULUSAL BİRLİK” değerine ulaşamamışız!

Bir ülke ve toplum için en büyük ihtiyaç budur.

Çünkü, bu değere ulaşamayan toplumlar çok yönlü çöküş içindedirler!

Bu ülkede doğmuş, büyümüş ve yaşamakta olan tüm vatandaşlarımızı ortak değerlerde buluşmaya davet ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve bu ülkede özgür yaşamımızı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere bu mücadeleye emek veren tüm atalarımızı saygı ile anıyorum.