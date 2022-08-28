Mahkeme mülakâta ‘dur’ dedi

Rahmetli Bülent Ecevit iktidarında işe girmeyi kim hak ediyorsa o yapılan sınavlarla belirlensin diye KPSS diye bir sınav sistemi getirildi. Bu sistem ilk uygulamaya girdiğinde sınava girenler puanlarına göre işe alınıyorlardı.

Bu iktidar döneminde yazılı sınavdan sonra sözlü sınavı yani mülakatı icat ettiler. Amaç kendi adamlarını işe yerleştirmekti. KPSS Sınavında en yüksek puanı alan kişi, mülakatta eleniyor. KPSS sınavında 50 alan bir kişi işe giriyor ama 90 alan öğrenci açıkta kalıyor. Böyle bir adalet olabilir mi?

Bazı mülakatlarda sorulan sorular o kadar komik ki, tam Aziz Nesinlik. Orman İşletmesine alınacak bir adaya sorulan soru şu Orman yangınları ihbarı hangi numaraya yapılıyor? Aday 177 diye yanıtlayınca işe alınıyor. Bu adayın baştan torpilli olduğunu söylemeliyim.

Bu adaletsizliği önlemek için;

Ankara Bölge İdare Mahkemesi sözlü sınavlarla ilgili olarak ders kitaplarına geçecek bir karar verdi. Kararda şu ifadeler yer aldı. “Bu itibarla davacının girdiği sözlü sınav öncesinde sınav komisyonunca sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, adaylara sorulacak soruların kişiye yönelik olarak değil sınava yönelik olarak hazırlanması ve sınav anında objektif bir belirleme ile adaya soru sorulması ve her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdikleri yanıtlara hangi komisyon üyesince hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.”

Liselerde ve dengi okullarda bütünlemeye kalan ve dışarıdan bitirme sınavına giren öğrenciler için yapılan yazılı sınavlarında öğretmenler sınav başlamadan önce yanıt anahtarı hazırlarlar. Komisyondaki görevliler bu yanıt anahtarına göre not verirler. Yirmi beş yıllık öğretmenlik hayatımda hiçbir öğrenci beklediği notu alamadı diye bulunduğum komisyonu Bölge İdare Mahkemesine şikayette bulunmadı.

Bu ilkeler uygulanırsa sözlü sınavlar berikini kollamak ötekini elemek için değil gerçekten liyakâtlı kişiyi seçmek için yapılmış olacaktır. Gerekçede geçen sorular “Kişiye yönelik değil” “Sınava yönelik” olmalı. Tespiti de çok önemli. Neticede fikirlerin, görüşlerin inançların başka, başka olmasına katlanacağız. Yandaşı kayıran, karşıtlarını dışlayan bir yönetim ilk önce kendisini hançerlemiş olur. Elbette devlet kötücü emellere karşı bilhassa terör örgütlerinin devlet içinde yuvalanma çabalarına karşı uyanık olmalı fakat bunu adalet ilkelerini çiğnemeden yapmalıdır.

Özetle bir sınavda hak eden kazanmalıdır. Öteki, beriki, bizden, sizden değil ayrımına son verilmelidir.

Hak etmediği halde bir başkasının hakkını yiyerek bir yere getirilen ve getiren kişi kul hakkı yiyor demektir. Her ikisi de günah işliyorlar. Elbet buna inanıyorlarsa. Şimdi bu gibilerine sorsanız din iman, adaleti, hukuku, milliyetçiliği, vatanseverliği kimselere bırakmazlar.

Bugünkü siyasi iktidar mahkemenin bu kararını uygular mı? Hiç sanmıyorum.

Yirmi yıldır bütün devlet kadrolarına liyakâtı göz ardı ederek doldurdular. İlgisi alakası olmayan o kadar çok kişiyi devlet kadrolarına yerleştirdiler ki burada onları yazmakla bitmez. Sonra da hep şu soruyu birbirimize soruyoruz. Bu iktidar halen nasıl oluyor da son anketlere göre % 30 dolaylarında oy alabiliyor.

Hiç kimse yirmi yıldır devlet kadrolarına yerleştirdiklerini ve onların yakınlarını düşünmüyor.

Ayrıca, 18 milyon insana sosyal yardım yapan bir iktidarın oylarının düşeceğini söylemek biraz saflık olur.

Bu iktidar vatandaşını önce açlığa mahkûm diyor, sonra da onların ölmeyeceği kadar makarna, pirinç, bulgur yardımı yaparak gönüllerini alıyor.

Hani ölümü gösterip, sıtmaya razı etmek buna derler.

Hani bir atasözü verdir. “Eşeğini kaybettirip, bulunduğunda sevindirmek” gibi

Bu kararı alan hâkimleri kutluyorum. Bu ülkede dürüst, görevini iyi yapan hakimlere selam olsun.