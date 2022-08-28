Aynanın niyeti

Fikirlerin esiri olanlara,

gerçeğin dersi, öğretilemez güvercin.

Değerlerimiz ve değerlere bakışımız,

her zaman kendi gerçekliğini yaratır.

‘İyi ki geldin’, dedi Lal. Güvercinin gökyüzünde süzülerek, yaklaştığını görmüştü. ‘Ne oldu lal, benlik bir şey mi var?’. ‘Kafam çok karışık. Sözcükler, beynimde uçuşup duruyorlar’. ‘Hangi sözcükler?’. ‘Kafamda dönüp duran sözcükler, neden öyle olduğunu bilemiyor, sözcükler arasında bir anlam oluşturamıyorum’. ‘Hangi sözcüklermiş onlar’, diye tekrarladı yine güvercin. ‘Aydınlık, karanlık, ışık, eskimek, öğrenmek, değişim, niyet ışığı gibi sözcükler… Benimle oyun oynuyorlar güvercin’.

‘Dün gece iyi uyuyamadın galiba?’. ‘Hayret’, diye söylendi Lal. ‘Nasıl da tahmin ettin… Sözcükler, beni uyutmuyor ki’. ‘Bunlar üzerinden, sana bir fal bakmamı ister misin?’. ‘Bu özelliğin de mi var güvercin?’. ‘Neden olmasın? Ben her şeyi insanlardan öğrendim. Sana çok önemli bir sır vereyim mi? Bazen uçmak için güvercin olmaya çalışan bir insan mıyım yoksa yerde ayakları üzerinde yürümek için insan olmaya çalışan bir güvercin miyim, hiç bilemiyorum, merak ediyorum. İnsan, nasıl insan olur ki?’.

‘Soruların, benimkilerden de zormuş. En iyisi sen, benim falıma bak güvercin’. ‘Peki’, dedi güvercin. ‘Sen bir şeyden, çok korkuyorsun şu aralar. Işık arıyorsun. Çevrendeki her şey eski olduğundan, belki kendinin de eskimesinden korkuyorsundur. Değişime, aydınlığa ihtiyacın var. Işık ve bilgi istiyorsun. Yeni bir dünyaya ayak basmak, olaylarla ilgili bakış açısını değiştirmeye niyet ediyorsun. Bunun için, yeniden öğrenmeli, değişim sürecine girmelisin’. ‘Şimdiye kadar iyi gittin güvercin. Ya sonrası?’. ‘Yeni bir dünya istemek, değişim için bilgi ve ışık aramak, çok önemli niyetler’. ‘Tüm bunları o sözcüklerden m çıkardın güvercin?’. Güvercin Lal’in sorusuna aldırmadan falına devam etti. ‘Niyet ışığı ve gücü, enerjiyle çalışır. Niyetin ışığı da geleceğini belirler. Zaten herşey ışık ve enerjidir. Benim bu söylediklerimi, aslında sen de biliyorsun Lal. Bazen bildiklerimizin, başkaları tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyarız’. ‘Karanlığı sevmiyorum güvercin. Her daim ışığa ihtiyacım var’. ‘Işık enerjidir, bilgiyi taşır. Bilinçaltın bunu biliyor, sana yol gösteriyor Lal’.

‘Aydınlığa ulaşmak için, ne yapmalıyım Güvercin?’. ‘Niyetini sağlam tut ve sakın bozma Lal. Eleştiriyle, kendini yargılayarak, şüpheye düşerek, niyetini çürütme. Tereddüt ve şüpheyle kafanı karıştırma. Eğer böyle yaparsan, isteğini gerçekleştirmeye çalışan niyet, tersine döner, aksi yönde çalışmaya başlar. Niyet, herşeyi kımıldatan canlı bir varlık, ışığı yaratan güçtür. Her şey niyetle, enerjiyle, ışıkla yaratılmaya başlar. Yaşam, ışığın milyarlarca farklı frekans ve dışavurumuyla oluşur. Niyetin gücü, ışık ve enerjiyle dışa vurulur. Niyetin elçisi olan ışık, yok edilemez. Sürekli şekil değiştirerek, aydınlığı yaratır, herşeyi dönüştürür. Ancak gölgeler olmadan, ışık kendini gösteremez. Belki de bu yüzden, karanlık zamanlarda, daha çok ışığı arar, ortaya çıkmasını bekleriz. O zamanlarda çok daha fazla ışığa ve aydınlığa ihtiyacımız olduğundan aydınlığa odaklanırız.’.

‘Eminim, bu söylediklerin çok doğrudur güvercin. Ama ben ne söylemek istediğini hiç anlayamıyorum. Karanlıklar çevremi sardığında, ümitsiz ve çaresiz kaldığımda, ne yapacağım? Söyleyebilir misin acaba?’.

‘İlaç gibi, bir çare mi soruyorsun Lal? Karanlığın en koyu olduğu zamanda, şafak çok yakındır demek isterdim. Ama ona da kızacaksın şimdi. Öğrenme ve değişimden bahsedeyim en iyisi sana. Herkesin, öğrenme şekli farklıdır. Kimi aklıyla, kimi kalbiyle, kimi de illa ki seçimleriyle yaşayarak, acı çekerek öğrenir’. ‘Akılları pazara çıkarmışlar, herkes koşmuş kendi aklını kapmış diyorsun güvercin’. Gülmeye başladı güvercin, konuşmasına devam etti. ‘Çoğu zaman değişim için, sadece bakış açını değiştirmek yeterlidir Lal. Bakış açını değiştirdiğin zaman, değişim anda gerçekleşir. Nedense bakış açılarının çoğunun, bize öğretilen kalıp yargılar ve yalanlar üzerine kurulu olduğunu unuturuz. Oysa çevremizi bir ayna gibi, bu yalan yargılar üzerinden görürüz. Dikkat etmek gerekir. Aynalar, herşeyi ters gösterir, neyi verirsen, onu alırsın’. ‘Ne demek istiyorsun güvercin?’. ‘Aynalar, ne görmek istiyorsan, ne için bakıyorsan, sana onu gösterir. Üstelik görüntüyü terse çevirir, sağı sol, solu sağ yaparlar. Bakış açılarımız, kendi gerçekliğimizdir. Bakış açılarımızdan oluşan ön yargılarımız yüzünden, aynanın bize göstereceği, bakış açımızın çarpıklığı olacaktır’.

‘Sözcüklerin, bana eski bir derviş hikayesini hatırlattı’ dedi Lal. İki derviş, birlikte yürüyerek, seyahat ediyorlarmış.Yollarına devam ederken, önlerine bir nehir çıkmış. Nehrin kenarında da bir kadın varmış. Dervişlere beni karşı kıyıya geçirebilir misiniz, diye sormuş. Kadın, sudan çok korkuyormuş. Dervişlerden biri, gayri ihtiyari geriye doğru bir adım atarken, öteki derviş hiç sesini çıkarmadan, duraksamadan kadını kucaklamış, karşı kıyıya ulaştırmış. Dervişler yollarına devam etmişler. İki saat kadar gittikten sonra, geri kaçan derviş dayanamamış, o kadını nasıl kucaklayabildin, diye sormuş. Kadını kucaklayan derviş, arkadaşına şaşkınlıkla bakmış. Ben onu, orada kıyı da, nehir kenarında bıraktım. Sen niye iki saattir kadını sırtında taşımaya devam ediyorsun, diye sormuş’. Bir an durdu güvercin. ‘Bu hikayeyi, bana mı yoksa kendine mi anlattın? Bu hikayeden ne anlayacağımı sanıyorsun?’. ‘Hiç’, dedi Lal. ‘Hiçbir şey, sanmıyorum. Sadece anlattıkların, aklıma bu hikayeyi düşürdü güvercin’.

Güvercin, durdu, düşündü. sonra da bu hikayeyi hiç duymamış gibi, sözlerine devam etti. ‘Niyetini sağlam koy Lal. Niyetin gücü, ışığı ve enerjisi bilgiyi taşırken, özünde sadece bizim isteklerimizi yerine getirir’. ‘Ne demek istiyorsun güvercin’, diye sordu Lal. ‘Ya da ne demek istemiyorum, diye sormalısın’, dedi Güvercin. ‘Bir şeylerin olmasını bekliyorsun, bir şeyin olmasından da çok korkuyorsun. Korkmak hiçbir zaman çözüm olmaz Lal. Korkarken bin defa ölürsün. Niyetin gerçeği, senin gerçekliğine bağlıdır. Zira olacak olan, olacaktır’. ‘Yani’, diye anlamsızca yeniden sordu Lal. Bir an, anlamsızlık denizinde boğuluyor gibi olmuştu. ‘Gerçekliğini yeniden yarat Lal. Niyetinin saf ışığı, sevgi, iyilik, güzellik ve şefkat odaklı olmalı, niyetin, aydınlığa doğru uzanmalı. Artık, senin için açtığım bu falı, kapatıyorum, Şimdi, uçmam lazım’. Güvercin, gökyüzüne doğru kanat çırparken, Lal’in olaylara bakış açısını değiştirip değiştiremediğini, nedense çok merak etmişti …