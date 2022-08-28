İSU Genel Müdürlüğü, Dere Sokak sakinlerinin dere sorununu ÇÖZDÜ

Sevgili okurlar.

Önceki gün “Derince’de dereyi temizlemeyen Büyükşehir ve İSU’ya sitem var!” başlıklı yazı yazmıştım.

Yazımda Derince Dumlupınar Mahallesi Dere Sokak’tan geçen derenin içinin otlarla kaplandığını, dereye çöplerin atıldığını, dereden pis kokuların geldiğini, derenin sivrisinek yatağı olduğunu belirmiştim.

Mahalle sakinlerinin derenin temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü’nden yardım istediğini ifade etmiştim.

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Yazımın çıktığı gün İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle Derince Dumlupınar Mahallesi Dere Sokak’taki dereye giderek, gerekli çalışmayı yaptı.

Dere temizlendi.

Mahalle ve sokak sakinleri de derin bir nefes aldı.

Gazetemize temizliğin yapıldığıyla ilgili fotoğraf gönderen sokak sakinleri, hem bu konuyu gündeme getirdiğimiz için gazetemize, hem de soruna duyarlı davranıp sorunu çözen İSU Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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Gazeteciler olarak görevimiz, sorunu dile getirmek.

Her kuruma da eşit mesafedeyiz.

Dere Sokak sakinlerinin sesine kulak verip, sorunu dile getirdik, sağ olsunlar İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de yazımızı ihbar kabul edip, gerekeni yaptı.

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AKP iktidarı bizi ‘refah’sız yaptı!

Türkiye’de yaşayanlar son 10 yılda çok ciddi bir refah kaybına uğradı. Dünya Refah Ligi’nde Türkiye’nin gerilemesi iç savaş yaşanan Suriye’yi ve krizdeki Lübnanı’ı bile geride bıraktı. Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan, konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Birlikte okuyalım; “Dünya Refah Ligi'nde 2011'den bugüne en büyük kayba uğrayan ilk 2 ülkeden biri Türkiye. Türkiye, dünyanın en refah içinde yaşanan ülkeleri sıralamasında Botsvana, Sri Lanka ve Kırgızistan'ın da gerisine düştü.

TÜRKİYE 93'ÜNCÜ SIRADA

Londra merkezli düşünce kuruluşu Legatum Enstitüsü'nün her yıl yayınladığı Global Refah Endeksi'nde Türkiye 2011 yılında 66'ncı sıradayken 2021 sıralamasında 93'üncülüğe gerilemiş durumda. 12 temel alanda 300 indikatör incelenerek hazırlanan endeks tüm dünyada siyasetçilerin toplumlara sözünü verdiği refahın ne seviyede olduğunu bağımsız şekilde ortaya koymayı hedefliyor. Bu araştırma Türkiye'deki refah kaybını net biçimde ortaya koyuyor.

DÜŞÜŞ SURİYE'DEN ÇOK

Son 10 yılda 27 sıralık düşüş yaşayan Türkiye'yi listede refah kaybında geride bırakan tek ülke Venezuela. Türkiye'nin son 10 yıllık refah kaybının iç savaş yaşanan Libya, Suriye ve ekonomik krizdeki Lübnan'dan da fazla olması dikkat çekti. Danimarka, İsveç ve Norveç'in en refah yaşanan ilk üç ülke olarak sıralandığı listede Almanya 9'uncu, İngiltere 13'üncü, Japonya 19'uncu, ABD ise 20'nci sırada. Bu ülkelerin sıralamadaki yerleri 10 yıl önce ile hemen hemen aynı. Oysa Türkiye'nin son 10 yılda her yıl biraz daha düşerek listenin düşük refahlı ülkeleri belirten ‘sarı' bölgesine gerilediği görülüyor. Türkiye'nin sıralamada en yüksek olduğu parametre 54'üncülükle ‘altyapı ve piyasalara erişim'. Ekonominin kalitesinde ise Türkiye 62’nci sırada yer bulabildi. Türkiye'nin eğitimde sıralamadaki yeri 78'incilik iken sağlıkta 58'inci sırada yer aldı.”

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Dünya Refah Ligi sonuçlarını yukarıda okudunuz. 10 yıl içinde 27 basamak yukarı çıkmışız.

Yani ülkemizde refah içinde yaşamıyoruz, refah seviyemiz her geçen yıl düşüyor.

Ekonomik kriz, işsizlik, sürekli zam karşısında refah seviyemizin iyi olması beklenemez…

SON 10 YILDA EN ÇOK REFAH KAYBEDEN ÜLKELER

ÜLKE 2011 2021 SIRA

ADI SIRASI SIRASI KAYBI

Venezuela 110 147 37

TÜRKİYE 66 93 27

Libya 128 154 26

Lübnan 86 109 23

Suriye 136 158 22

RAPORLAR

İstanbul'da yaşayanlar nereli?

1- Sivas 767.428

2-Kastamonu 559.003

3-Ordu 525.681

4-Giresun 494.160

5-Tokat 484.463

6-Erzurum 442.107

7-Samsun 426.500

8-Malatya 418.888

9-Trabzon 415.031

10-Sinop 374.903

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HAKLARINI ÖĞREN

Telefon, internet vb. gibi 1 yıldan uzun abonelik sözleşmelerinden cayılması halinde herhangi bir ceza ödenmez. 1 yıldan uzun taahhüt süreli sözleşmelerde TKHK 52/4 gereği tüketici dilediği zaman gerekçe göstermeden sözleşmesini iptal edebilir ve herhangi bir ceza ödemez.

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Kiralanmak istenen evin ilanında yer alan “sadece bayana ve aileye uygundur.” ibaresi, ayrımcılık yasağı kapsamındadır. Bu nedenle ev sahibine ve emlakçıya idarî para cezası uygulanır.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kararı; Başvuru No: 2020 / 541 Karar No: 2020 / 221

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GELİŞİM, DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM

Zeki insanların 9 özelliği

1-Hızlı öğrenirler.

2-Meraklıdırlar.

3-Empati kurabilirler.

4-Derin ve analitik düşünürler.

5-Hayal güçleri yüksektir.

6-Kendi kendilerine yetmeyi bilirler.

7-Mükemmelliyetçidirler.

8-Duygusaldırlar.

9. Sakin ve olgundurlar.

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İYİ PSİKOLOJİ

İnsanları kaybetmekten korkma. Etrafındaki herkesi memnun etmeye çalışıp da kendini kaybetmekten kork.

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ATA KIZ

Şeriat isteyenler ilk fırsatta Avrupa'ya, Amerika'ya kaçıyor! 1 tanesi de Suudi Arabistan'a kaçmıyor! Neden acaba…?

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BİLGİ TOZU

İsrail bilim insanları, miyop ve hipermetropu ortadan kaldıran göz damlası yaptılar. Domuzlarda olumlu sonuç veren damlanın bu yıl yapılacak insan testleri de başarılı olursa gözlük tarihe karışacak.

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BEE HABER

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarların koşulsuz iade hakkını kaldırdı. Karar 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.