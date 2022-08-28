Yeni bir macera

Her sezon yeni bir meydan okuyuş ve maceradır. Kocaelispor da 2.Lig’de yeni bir maceraya başladı. Derince’de ilk kez sezona başlayan Kocaelispor, 3 iç saha maçında da bu ilçede olacak. Oyunu bozmak isteyen dünkü Kırklareli ve gelecek diğer takımlar için bu saha avantaj. Ama kazanmak için saldıran ve ezilen Kocaelispor’u durdurmak zor olacak…

Maç öncesinde 2-0’lık tahmini vardı…

Golleri Okan ve Samet atacak demiştim…

İlk yarıyıı 2-0 önde bitirdik…

Goller Okan ve Beykan’dan geldi…

Kocaelispor’a can KAN geldi…

Şimdi Kırşehir deplasmanı var…

Bakalım neler yapacağız…

Bu takım tam gaz gider gibi geliyor bana…

Manisa Tarzanı’nın önceki sezon yaptığı şekilde…

Sıkı dur 1.Lig…

Yine geliyoruz…