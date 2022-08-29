Bir tane Cumhuriyet savcısı yok mu?

Sedat Peker’in ifşa ve iddiaları hakkında bugüne kadar bir soruşturma dahi açılmadı, açılamadı. Hiç kimse tarafından yalanlanamayan iddiaların hiçbiri hakkında savcılar harekete geçmedi veya geçemedi.

Bu yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Bu ülkede bir Cumhuriyet Savcısı yok mu?” diye feryat ediyor.

Birkaç sene önce savcıların çoğunlukta olduğu ve benim de bulunduğum bir sohbet ortamında, bir savcının şaka ile karışık söylediği söz aklımdan çıkmıyor: “Biz artık Cumhuriyet Savcısı değil SAVICIYIZ. Önümüze gelen siyasi içerikli iddia ve şikayetleri başımızdan savmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sebebi de malum.”

Gerçekten bu konularda soruşturma açabilecek savcının tam bir ülke sevdalısı serdengeçti olması gerekiyor.

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Peker’in ilk açıklamaları sonrasında ilk aklımıza gelen Amerikalıların bir özdeyişi olmuş, “vantilatör boka çarptı” demiştik.

Devam eden ifşalar ve son açıklamalardan sonra “kanalizasyonun ana boruları patladı” diyebiliyorum. Saray’dan Bakanlıklara, özerk kurumlardan medya ve şirketlere kadar birbirine bağlanmış kanalizasyon ağının boruları patladı. Her yeri pislik götürüyor.

İlk defa sıradan insanlar fakirleşmelerinin sebebinin inanılmaz rakamların döndüğü yolsuzluk, rüşvet ve kirli ilişkiler ağı olduğunu anlamaya başladı.

Peker bu defa SPK gibi güvenilir olması gereken bir kurumun bile çürütüldüğünü, sıradan insanların birikimlerinin devletin atadığı yetkililer marifetiyle soyulduğunu iddia eden açıklamalar yaptı.

SARAY’DA RÜŞVET ÇETELERİ

Peker’in bu hafta sonu açıkladığı rüşvet mekanizmasının içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu gibi isimler de var.

Ali Fuat Taşkesenlioğlu (AFT), Bank Asya’nın 16 sene yöneticiliğini ve Genel Müdürlüğünü yapan, sonra Halkbank’ın genel müdürü yapılan, oradan da en güvenilir kurumlardan olması gereken SPK’nın başına getirilmiş olan bir isim. Hatta AFT Bank Asya’ya devlet el koymadan önce bankanın içini, teminatsız krediler vererek, boşaltmış.

Bank Asya’da birkaç bin liralık hesabı olanlara terör örgütü (FETÖ) üyeliğinden ceza veren devlet nedense bu zata oldukça hoşgörülü hatta bonkör davranmış.

Peker’in iddiasına göre, Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun arkasındaki güç Serhat Albayrak imiş.

Serhat Albayrak kim? Eski Enerji/ Maliye ve Hazine Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın abisi. Yani Sabah/ATV ‘nin de içinde bulunduğu Turkuaz Medyayı yöneten kişi.

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Sedat Peker, Marka Yatırım Holdingin sahibi Mine Tozlu Sineren örneği üzerinden Cumhurbaşkanlığı Sarayına çöreklenmiş rüşvet çeteleri olduğunu iddia ediyor. Mine Tozlu Sineren de Halk TV ekranlarından canlı yayında Peker’in iddialarının hepsini doğruladı ve kendisinden rüşvet isteyen kamu görevlilerini isim isim açıkladı.

İddia şu: Marka Yatırım Holdingin sahibi Mine Tozlu Sineren sermaye artırımına gitmek için SPK’ya başvuruyor.

İşler yürümeyince eski Başbakan Binali Yıldırım’ın başdanışmanı Salih Orakçı’ya rüşvet olarak 2,5 milyon TL ve iki süperlüks otomobil veriyor.

Salih Orakçı işi sonuçlandıramıyor. Mine Hanım Sermaye Piyasası Kurulu’nun Eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu (AFT) ile görüşmek istiyor. AFT bu iş kadınını kardeşi olan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na gönderiyor. Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Mine Hanımı Ankara’daki bir danışmalık bürosuna yönlendiriyor. Bu büro Mine Hanım’dan 12 Milyon TL istiyor.

Bu sözde Danışmanlık şirketleri esasen devlette rüşvetle iş yapanların kurduğu çetelerin uzantısıdır. Salih Orakçı tecrübesinden dili yanan Mine Hanım rüşvet vermek istemeyince bu defa araya Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu devreye giriyor. Taranoğlu, Danışmanlık firması ile Mine Hanım’ın arasını bulmaya bu arada da kendi payını almaya çalışıyor. “Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı Danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor, sakın onunla temasa geçmeyin sizden çok para ister” diyor.

Anlaşılıyor ki Saray’da çöreklenmiş rüşvet çetesi birden fazla imiş.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun rüşvet istediği bir iş adamının karısı ile cinsel ilişkisi ve kocanın bu görüntüleri kaydedip şantaj yapması ise ayrı bir rezalet. Dallas dizisi bunların yanında hafif kalır.

Patlayan kanalizasyonun kokusu burnunuzun direğini sızlatmıştır sanırım.

NOT: CB Danışmanı Serkan Taranoğlu sağlık sebeplerini gerekçe göstererek istifa etti.

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KENDİSİNİ KORUYANLARA KAÇ MİLYAR DOLAR AKTARDI?

Sedat Peker Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun SPK Başkanı olduğu dönemde aldığı rüşvetlerle 180 Milyon dolar nakit parası olduğunu, bir de beş yıldızlı oteli olduğunu iddia ediyor.

Daha da ilginç olan soruyu kendisi soruyor:

AFT “bu kadar servet edindiyse KENDİSİNİ KORUYANLARA KAÇ MİLYAR DOLAR haksız kazançtan para aktarmıştır?”

Yanılmıyorsam, Sedat Peker Serhat Albayrak üzerinden Cumhurbaşkanını itham eden böyle bir cümleyi ilk defa kurdu.

Galiba Peker iddiaları için soruşturma açacak bir savcı çıkmamasının sebebini anlamaya başlıyoruz.

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Sedat Peker’in yaptığı ifşalar için hep “Peker’in iddiaları” diyoruz. Fakat CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “bütün bu iddiaların hepsi doğrudur” diyor.

İlginç olan iddialara muhatap olanların hiçbiri “bu iddialar yalandır, aklanmak istiyorum” diyerek C. Savcılıklarına müracaat edemedi. Peker bugüne kadar kendisini yalanlamaya çalışan herkese öyle belgelerle cevap verdi ki ifşa ettiği herkes korkudan sus pus durumunda.

Şarkıcı Gülşen’in bir münasebetsiz sözüne ayağa kalkan Adalet Bakanı, Saray görevlileri ve AKP üst yönetimi suskun. Şarkıcıyı alelacele tutuklayan savcı ve hâkimler de kişi, yer, zaman ve belge gösterilerek yapılan bu korkunç iddialar karşısında kör ve sağır.

Devletin bu suskunluğu “iddiaların hepsinin doğru olduğuna” inananların oranını hızla artırıyor. “Temiz eller operasyonu” yapılması bir toplumsal talep haline geliyor.

Bu seçimleri de sonrasını da etkileyecek çok önemli bir değişim demektir.