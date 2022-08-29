Gülşen olayı 21.yüzyılda Ortaçağdaki engizisyon anlayışını hatırlatıyor

Milletin din konusunda hurafelere kapılmaması ve gerçek anlamda aydınlanması için imam hatip okulları, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kuruldu. Diyanet İşleri Başkanlığının varlık nedeni de budur. Bu köşede zaman zaman kutsal dinimizin, Diyanet İşleri Başkanlığının, dolayısıyla imam hatiplilerin de siyaset üstü olması, ilgi alanlarının sadece milleti aydınlatmak olduğu belirtilmeye çalışıldı. Bu nedenledir ki vergi gelirlerimizin büyük bir bölümü Diyanet İşleri Başkanlığını aktarılır, imamlarımız da maaş alarak sadece kendi işlerini yaparlar.

Yargı da işini siyasetten arı, iktidarlar dahil hiçbir siyasi etkiden etkilenmeden, hatta sosyal medya, yazılı ve görsel medyadan etkilenmeden tam bir bağımsızlık ölçüsü içerisinde işini yapmalıdır. Yargı adalet dağıtırken insanların kapalı giyimli, açık giyimli olmasına, cinsiyetine, ırkına, rengine bakmaz. Sadece üstün olan hukuktan, kendi vicdanından emir alır ve eşitlik esasına göre adaleti sağlar. Anayasa 138 esasında bunu güvenceye almak için vardır.

Bizim kanunlarımızda tutuklama yapılacak katalog suçlar sayılmıştır. Sabıkası olmayan bir şahsın 2 yıl dahil verilecek cezaların ertelenmesi mümkündür. Bu nedenle her suçta gözaltı ve tutuklama müessesesi uygulanmaz, uygulanmamalıdır. Hakaretin cezası da 6 ay yada 1 yıl olabilir. Sadece cumhurbaşkanlığına hakarette alt sınır 1 yıl iken üst sınır 4 yıldır. Bütün bu nedenlerle hakaret suçları gözaltı ve tutuklamanın olmaması gereken suçlardır.

Geçen günlerde sanatçı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 30 Nisan 2022 tarihli bir konserinde ’ imam hatip liselilerle ilgili söylediklerinin yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemesine rağmen halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama veya hakaret suçunu işlediği iddiası ile tutuklandı. Suçlama alt sınırı 1 yıl olan TCK 216 maddesindeki suçlama. Yani bu suçun işlenmesi halinde verilecek cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi mümkün olup, bu suç için de tutuklama ve gözaltının uygulanmaması gerekir. Suçun işlenip işlenmediği ise daha yargılama sonucunda ortaya çıkacak.

Görünen o ki;bu olayda önce dinimizi ruhbanlaştırmaya çalışan sosyal medya kullanıcıları sanatçı Gülşen’i sosyal medyada mahkum etmiş, iktidar ve Diyanet İşleri Başkanlığına baskı yapmış, arkasından iktidar sözcüleri ve Diyanet İşleri özel olarak bu olayda taraf olarak şarkıcının tutuklanmasını istemiş ve özellikle hafta sonuna denk gelecek şekilde gözaltına alınan Gülşen olaydan üç ay geçmesine rağmen tutuklanmıştır. Bu yazı yazılırken halen tutuklu bulunan Gülşen belki salınacak, ama durum kutsal dinimiz, demokrasi ve insan hakları, hatta devletin işleyişi ve yargı bağımsızlığı açısından tam bir trajikomik olay.

İmam hatip okulları dahil tüm okullar cumhuriyetimizin temel okullarıdır. Diyanet İşleri Başkanlığının konu ile ilgili açıklamaları, iktidar yandaşlığını ve siyasallaştığını göstermektedir. Bu olayda yaşananlar toplumu dindar olan, olmayan, iyi dindar, kötü dindar gibi kutuplaşmalara kaydıracak ve cumhuriyetin kuruluş genleri zedelenmeye başlayacak özelliktedir.

Seçim atmosferine giren ülkemizde, iktidarın böyle olaylardan siyasi rant çıkartmak uğrana yargıya baskı yapması, din adamlarımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığının da siyasi yaklaşım içersine girerek toplumu böyle yönlendirmesi, kutsal dinimizi kullanarak insanları kamuoyunda mahkum eden uygulamalara hem iktidar ve hem de din adamlarımızın çanak tutması, ülkemizin içine düşürüldüğü acıklı durumu ortaya koyuyor.

Ortaçağdaki engizisyon uygulaması sadece kilisenin topluma baskısını getirir, kilise engizisyonda iktidarlara da kafa tutardı. Bu olayda diyanet de iktidar da aynı anlayışta şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasını, onun yargısız infaza maruz kalmasını sağlamıştır. Gülşen olayında durum ne yazık ki ortaçağdaki engizisyon görüntüsünü hatırlatıyor. Avrupa bunu aydınlanma devrimleri ile atlatarak tam demokrasiye ulaştı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye bu aydınlanmayı başarmalıdır. Yoksa işimiz çok daha zor olacak.