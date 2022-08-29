Fırat hoca Mustafa Reşit'in hatasına düşme...

Maalesef Kocaelispor ile sezona, yine şartlı şurtlu sert ve farklı söylemlerle başladık.

Kırklareli karşısında alınacak bir beraberlik bile, teknik heyet ve yönetim ile futbolcuları sorgulamaya yetecekti.

Teknik adam Fırat Gül ise maç sonrasında, 2-1'lik galibiyete yaslanarak “Taraftar şartsız şurtsuz desteklesin" derken, ilk kez takım ruhunu yakaladıklarından söz etti.

Ancak zaman sert ve şova kaçan söylemler zamanı değildir.

Fırat Gül, geçen sene Mustafa Reşit Akçay'ın yaptığı hataya düşüp, ayağını yerden kesmemeli.

Akçay, saçma sapan söylemlerle, takımın motivasyonunu bozan baş etkendi.

Daha ilk maç olmasına rağmen takımın bol atak ve bir de gol yemesi, sıradan rakip karşısında zorlanması, kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Mehmet Taş gibi bir adamın stoper oynaması ve sık sık pas patası yapması, olası gole yol açacaktı, ama Kırklareli o kadar kötüydü ki, pas atacak halleri bile yoktu, buna rağmen pozisyonlar buldu.

Başından bin bir türlü bela geçen taraftar, artık Fırat hocanın dediği şekilde gaza gelmez.

4-5 seri yapacaksın ki, havaya girsin.

Yoksa en ufak hatada sesini yükseltir.

Çünkü bu insanların artık sabrı yok.

Önceki sezonlarda ve özellikle geçen bir yıllık 1.Lig macerasında yaşadıklarıyla adeta paranoyak olan taraftar, sezonun ilk maçına falan bakmadan, her an patlayabilecek kapasitede bulunuyor.

Fırat Gül’ün, Galatasaray, Beşiktaş, Fener ve Trabzon destanları yazan bu camianın, sıradan bir Kırklareli galibiyetiyle de ayağını yerden kesmeyeceğini bilmesi gerekir.

Bu maç bitti. Şimdi Kırşehir maçı var.

Ardından Serik Belediye ile Derince’de, Sarıyer ile deplasmanda, Buca ile yine Derince’de, Uşak ile deplasmanda oynayacağız.

7.hafta maçında, eğer stat zemini tamamlanırsa, Balıkesirspor’u Kocaeli Stadı’nda konuk edeceğiz. 6 maçlık bir seriyle o gün 35 bin kişi stadı doldurur.

Sonra ver elini devre arasına kadar liderlik diyebiliriz.

İkinci yarı da basa bas gidersek, sezon sonu 1.Lig’deki yerimizi alırız, sonra da asıl yerimiz olan Süper Lig’e yerleşiriz.

Geleceğe yönelik kurulan bu kadro da 1.Lig’e yükselirse, öyle ahım şahım takviyeye gerek kalmayabilir.

Geçen yıl yağı bol bulup bilmem neresine süren Arap’lar gibi, birçok "Yabani yabancı" alan Kocaelispor, paraşütsüz küme düştü. Artık bu hata yapılmamalı.

Ama kimse bu hatanın yapılmayacağına garanti veremiyor.

Bu takım umut olmalı.

Takviyeye gerek duymadan kazanmalı.

Bu da öyle, taraftarın şartsız şurtsuz destek vermesini istemekle olmaz.

Önce siz dirayetli olmalı ve sahada gerekeni yapmalısınız.

Taraftar sonrasını halleder.

Kırklareli maçı kesinlikle bir ölçü değil.

Ölçü bile olsa, henüz iyi olmadığımızı söyleyebiliriz...