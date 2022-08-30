Haberin var mı?

Her gün, düzenli olarak birkaç gazete alırım.

Geçen sabah, gazetelerimi aldım, satıcı hesapladı ve;

“Ooo, gazeteye bu kadar para verilir mi yahu?” dedi!

Sonra, gazete satışları üzerine sohbet ettik.

Vatandaş eskisi gibi gazete almıyor, alanlar da her gün almıyorlarmış.

Son yapılan bir araştırmaya göre;

Ülkemizde kitap okuma oranı yüzde 1, gazete okuma oranı binde 3 olarak tespit edilmiş!

İşte, bu koşullarda ülkede neler olup bitiyor, vatandaşımızın büyük bir kesiminin haberi yok!

Vatandaş, günlük yaşam derdinde!

Bu yüzden, gerçeklere yabancı!

Ya, YALANLAR?

Kimi siyaset bezirganlarınca, ard arda yalanlar söyleniyor ve “sık sık tekrarlandığı” için, “doğru” sanılıyor!..

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bazı acı gerçeklerden örnekler verelim;

“İzmir’de, depremden bu yana iki yıl içinde 122 okul yıkılmış, yerine sadece 17 yeni okul açılabilmiş.”

Vatandaşın büyük kesimi BORÇ ve İCRA kıskacında! Kredi kartı borçları 1.2 Trilyon liraya ulaşmış! Vatandaş gazete alıp okuyabilse, hemen bütün gazetelerde hemen her gün tam sayfa İCRA ilanlarını görecek!

“Kentsel Dönüşüm” diye vatandaşlar evlerinden atılıyor, maddi olanaklarına göre çare arayanlar “Çevik Kuvvet” baskısı ile eziliyor! YARGI Kararları yok sayılıyor! Özellikle İstanbul’un çeşitli semtlerinde bu olay “İnsanlık dramı” haline geldi. “SOSYAL DEVLET” sizlere ömür!

AMA; Boğaz’a nazır, rant değeri yüksek YEŞİL ALANLAR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi devre dışı bırakılıp Cumhurbaşkanı ve 7 bakanın imzalarıyla imara açılıyor.

YARGI kararına rağmen, Marmaris’te lüks otel inşaatı sürüyor!

Osmangazi Köprüsü’nün maliyeti 1.4 milyar dolar. Yüklenici firmaya son 6 yıl içinde 1.2 Milyar dolar GARANTİ ödemesi yapılmış! Garanti ödemeleri 2035 yılına kadar devam edecek! Bu acı gerçeği kaç vatandaş biliyor?

Kamu’da İSRAF insafsızca sürüyor! Kamu kuruluşları kiralık binalara ve kiralık lüks makam otomobillerine oluk oluk milyonlar akıtıyor!

Bu ülkenin vatandaşları ev sahibi olmayı hayal bile edemezken, T.C. vatandaşı yapılan ORTADOĞU kökenli, “müstakbel seçmenler” TOKİ’den evler kapıyor!

Yaşadıkları ağır hizmet koşulları, yetersiz gelir kaynağı ve şiddet koşulları nedeniyle bu ülkenin DOKTORLARI, çaresizlikle yurtdışında İNSANCA BİR YAŞAM olanağı arıyor! Şimdiye kadar 10 binin üzerinde doktorumuz gitmiş. Hastanelerde vatandaş doktor kuyruklarında çile çekiyor!

İŞSİZLİK, HAYAT PAHALILIĞI yüzünden insanlarımız kolay hasta oluyor, erken ölüyor!

Peki, AKP ne yapıyor?

Tarikat şikayet ve telkinleriyle, ŞENLİKLERİ İPTAL EDİYOR! Sanat insanlarıyla dalaşıyor!

Ama “Din DIŞI” yalanlarla halkı aldatan; “Namaz kılmayan öldürülebilir” ya da, “Oruç tutmayanlar sopalanabilir” diyen zorbalara sessiz kalınıyor! Bu mudur LAİK DEVLET?

DİYANET, din görevlilerine “siyasal propaganda” görevleri veriyor! Camiler zaten siyaset sahnelerine dönüşmüş!

Ve, “Kamu-Özel İşbirliği” denilen, DOLAR üzerinden geçiş ücretleri, yolcu ve araç garantisi verilen otoyollar, köprüler,

“hasta ve tıbbi tetkik garantisi” ile kentlerin dışında inşa edilen Şehir Hastaneleri,

nihayet; “İDEOLOJİK HESAPLAR” ile komşularımız ve özellikle Suriye ile giriştiğimiz dalaş yüzünden yaşadığımız DIŞ POLİTİKA maliyetleri nedeniyle yaşadığımız “YÜKSEK ENFLASYON” tuzağının sonucu, hızla artan dış borçlarımız ve cari açık için döviz ihtiyacımız hızla büyüyor!

Seçim yaklaşıyor!

Yeni olaylar ve yalanlara ihtiyaç var!