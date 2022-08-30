Kıyafetin estetiği! 

Güzelim yaz ayları dururken kışı özlemek de nereden çıktı? diyebilirsiniz

Evet kışı özlediğimi itiraf etmeliyim.

Neyini özledim?

Soğuğunu mu?

Üşüyüp titremeyi mi?

Yakacak sorunu mu?

Yağmurunu mu?

Günlerin kısalığını mı?

Ulaşım güçlüklerini mi?

Yaz meyve ve sebzelerinin olmayışını mı?

Say sayabildiğin kadar.

Öyleyse ben neyini özledim?

İnsanları sarıp sarmalayan giyim kuşamını, kadınları hanımefendi, erkekleri beyefendi gösteren kılık kıyafetini özledim.

Kimsenin özel hayatı, giyim kuşamı çevreye rahatsızlık vermediği müddetçe hiç kimseyi ilgilendirmez.

İçten içe hoş karşılamama hakkını verebilir ama karışmak gibi bir hakkı da kimseye asla vermez.

Birlikte yaşamak zorunda olduğumuz toplumumuzda her insanımızın kendine göre var olan değerlerini zorlayacak biçimde hareket edilmediği sürece kimseyi ilgilendirmez…

Ama beden benim değil mi, istediğim gibi örtmek veya örtmemek doğrudan doğruya benim kişisel hakkımdır demek o kadar kolay olmamalı.

Şikayetim bir tür çevre kirliliği olarak nitelendirdiğim kadın erkek ayrımı yapmaksızın estetik görünmeyen çıplaklıktan!

Yatağa girilmeyecek, plajda yahut belirli sportif faaliyetlerde giyilebilecek kıyafetlerle sokağa çıkanlardan.

Yolda yürürken, kendisine göre normal hatta belki de çok şık. Başkalarına göre normalin dışında hiç de şık olmayan bir çıplaklık.

Diyeceksiniz ki istemeyen, beğenmeyen bakmasın! İster istemez insanın gözü kayıyor.

Erkek kadın fark etmez. Bakıldığı zaman, sanki o bakıştan rahatsız olmuş gibi bir yüz ifadesi.

Oradan anlıyorum ki herkes baksın görsün diye değil. Kimin görmesini istiyorsa onun görmesi için.

Göğüslerin altından başlayıp göbeğini beline kadar, diz kapağından çok yukarılara kadar vücudu açıkta bırakan giyim tarzı.

Bakılınca da dedim ya sanki rahatsız olmuşçasına örtmeye çalışan çekip çekiştirme. Neyi çekiştiriyorsun. Giydiğin bez parçası çekiştirip örtmeye çalıştığın yerleri örtmeye yetecek kadar değil ki .

İnsanlar senin endamına bakmadan vücudunun istenmeyen şekildeki genişlemesini, sarkmasını oluşmuş fiziki olumsuzlukları görmeye ve bu hoş olmayan görüntüye katlanmaya mecbur mu?

Hiçbir estetiği olmayan insanların, diğer insanların midesini bulandırmaya ne hakkın var?

Bunun adı moda olamaz.

Bu şekildeki giyim tarzının rahatlık verdiği iddiası ile estetiği ortadan kaldıran görüntüsü de hiç hoş değil.

Birileri bu şekilde giyiniyor diye bu olumsuzluğa özenmek olarak da kabul edilemeyeceğini düşünüyorum.

Giysi, taşıyana ne kadar yakışıyorsa o derecede güzeldir.

Kadın bedeninin açıkta bırakılan bölümleri rahatsız ediyor da, erkeklerin olur olmaz açıklıktaki kıyafetlerle ortalıkta dolaşmaları rahatsız etmiyor mu?

Gelişmiş vücudunu teşhir etmeyi sözüm ona onula ilgi odağı olmayı beklemek de hoş değil. Vücudunun kıllı bölgelerini açıkta bırakarak bence görüntü kirliliği yaratan giyim tarzı hiç hoş değil.

İşte kışın soğuğunu, bütün güçlüklerini bunun için özlüyorum…

Bir espriyle noktalayalım.

İktidar yanlısı birçok dostum var. Zaman zaman çeşitli vesilelerle bir araya geliyoruz.

Kendilerine takılıyorum.

Memleketimin İnsanlarına bakıyor musunuz. Kadınlı erkekli birçok insanımızı öylesine fakirleştirdiniz ki, gerektiği gibi örtünecek kadar kumaş alamayacak hale getirdiniz…

Çok örtülenlere bir şey demeyecek misin diye sorarsanız, o örtünmenin sıkıntısını kendiliğinden örtünenler ya da baskı altında öyle örtünmeye zorlananlar çekiyor, ben ne diyeyim…