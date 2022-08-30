AKP iktidarında yoksulluk sınırı 22 bin TL'ye dayandı!

Bir yandan ekonomik kriz; bir yandan işsizlik… Bir diğer yandan hayat pahalılığı… Durum böyle olunca, yoksulluk sınırı da tavan yapmaya devam ediyor. Sözcü’deki habere göre yoksulluk sınırı 21 bini geçti… Haberi birlikte okuyalım;

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Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, açlık sınırının ağustosta 7 bin 282 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 21 bin 784 TL'ye çıktığını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin aylık tüm masraflarını ifade eden yoksulluk sınırı, son bir yılda 9 bin 351 TL artmış oldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 2022 Ağustos’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada, yüksek enflasyon nedeniyle dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken aylık harcama tutarının (açlık sınırı), ağustosta 7 bin 282 TL’ye yükseldiği belirtildi. Dört kişilik bir ailenin aylık tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan tüm harcamaları ifade eden yoksulluk sınırı ise ağustosta 21 bin 784 TL’yi buldu.

İHTİYAÇLARIN ÖNCELİĞİ

Böylece, açlık sınırı ağustosta bir önceki aya göre 284 TL daha artmış oldu.

Gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama da 243 TL artarak 14 bin 466 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise aylık bazda 527 lira daha arttı.

Birleşik Kamu-İş, son bir yılda açlık sınırının 3 bin 693 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamanın ise 5 bin 685 lira arttığını belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 9 bin 351 liralık artış gösterdi.”

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlarına göre, sağlıklı beslenebilmek için et- balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar bir önceki aya göre 50 lira, son bir yılda ise 778 lira artarak bin 816 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 6 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 116 liralık artışla 209 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama ağustosta bir önceki aya göre 73 lira artarak 2 bin liraya yükseldi.

Son bir yıllık dönemde ise bin 104 liralık artış oldu.

Meyve için harcanması gereken para ağustosta 29 lira azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 167 lira artarak 529 lira oldu.

Sebze harcamasının parasal tutarı da ağustosta önceki aya göre 106 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 516 lira artarak 794 lira oldu.

SÜREKLİ YOKSULLAŞIYORUZ…

Yukarıdaki değerlendirmeyi okudunuz.

21 liranın altında geliriniz varsa, yoksulsunuz.

Muhtemelen Türkiye’nin yüzde 85’inin geliri 21 binin altındadır…

Yani başka bir deyişle Türkiye’nin yüzde 85’i yoksul…

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Karamürsel Cuma

pazarına yoğun ilgi

Karamürsel’de İlhan Çınar Alanı’nda kurulan Cuma pazarına ilçe halkının yanı sıra deniz yoluyla Hereke, Değirmendere, Gölcük ve İzmit’ten gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar kurulan cuma pazarında gönül rahatlığıyla alışverişlerini yaparlarken, ilçedeki çay bahçelerinde geç saatlere kadar vakit geçirmelerinin ardından geldikleri deniz yoluyla evlerine dönüyorlar. Bu durumdan hem pazarcılar, hem de esnaf memnun.

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Hiçbir maliyeti olmayan

6 NEZAKET KURALI

1-Gülümsemek.

2-Teşekkür etmek.

3-Rica etmek.

4-İltifat etmek.

5-Gününün nasıl geçtiğini sormak.

6- Telefon ile uğraşmadan dinlemek.

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ALTERNATİF TIP

Yüzünüzü tuzlu su ile yıkayın;

-Cildinizi parlatır ve pürüzsüzleştirir. -Sivilceleri kurutur ve iltihap giderir. -Gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. -Cildiniz yumuşar ve kan dolaşımı hızlanır. -Cildi siyah noktalardan arındırır. -Yağlı ciltleri kurutur ve mikropları arındırır.

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İYİ PSİKOLOJİ

Nezaket bilmeyenden

İsteklerini dayatandan

Peşin hüküm verenden

Değersiz hissettirenden

Sürekli şikayet edenden.

Mutlaka uzak dur.

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PRATİK BEDEN DİLİ ÖĞREN

Beden dilinde psikolojik taktik: - Konuşma yaparken elinize bir kalem alın ve kalemle vurgular yaparak konuşun. Ne işe yarar? - Sizi daha ikna edici gösterir. - Sözlerinize ekstra güç katar. - Sizi daha otoriter gösterir. - Konuya hakimim mesajı Xxxxxxxxxxxx

ATAKIZ

9 yaşındaki kızın, karşı cinsten bir çocukla aynı sırada oturup ders dinlemesine karşı çıkanlarla, 9 yaşındaki kızın evlenmesini isteyenler aynı kitle…!

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GÜNÜN SÖZÜ

"Ön yargı; arı soktu diye bal yememektir."

Doğan Cüceloğlu