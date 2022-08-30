Kırklareli karşısında ilk maç ve rahat bir oyunun son dakikalarında yenen golden sonra, biraz panikleme yaşadık.

Panik ki, öyle böyle değil.

Zaten son yıllarda rahat bir Kocaelispor maçı seyrettiğimi hatırlamıyorum…

Bizim kanımızda var.

Galibiyetlerin hep tek farklı olması…

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Yönetimi de hocayı da takımın mantalitesini de kısaca gidişatı da beğenmesem, bunu ulu orta dile getirmem. Kocaelispor’a zarar vermek istemem. Çizgim ve bakış açım bu yöndedir.

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Gelelim, Kocaelispor’un oyununa !..

İstekli olmak başkadır, bu isteği fiiliyata dökmek başkadır…

Biraz hareket, biraz mücadele, rakibin zayıflığından istifade ve en önemlisi tribün desteği...

Kısaca galibiyeti getiren faktörler bunlar denilebilir. Önümüzdeki günlerde elbette daha ayrıntılı yorum da yapılır. Ama, bu futbol ile her zaman şans bizden yana olmaz, bunu da bilelim…

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Maçın 76. Dakikasında giren evladımız Yağız Gül. Şimdiden beni mest ettiğini ifade etmeden geçemem. Aman çizgini bozma güzel kardeşim.

İnşallah geleceğin çok parlak olacak.

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Sözümüzün özüne dönelim.

Üç puan elbette güzel. Ama ileriki haftalar için umutlu konuşmak şimdilik zor. Büyük çoğunluğu takıma yeni katılmış olan futbolcular için, takımın oturması zaman alabilir. O yüzden klasik sloganımızın altını çizelim ve konuyu şimdilik kapatalım:

Önümüzdeki maçlara bakacağız…