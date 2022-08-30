İyi başladık… İyi bitsin !..

Kocaelispor yeni sezonun ilk mücadelesinde Kırklarelispor ile karşılaştı. 2.Lig’in gediklilerinden ve genç bir takıma sahip olan rakibi karşısında, maçın çoğunluğunda üstün oynayan takımımız 3 puana Okan ve Beykan’ın attığı gollerle ulaştı.

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Küme düştükten sonra transfer dönemini nispeten verimli geçirdiğini düşündüğümüz, hazırlık maçlarıyla birlikte beklentimizi yukarılara çeken takımımızdan, maçın ilk dakikasından itibaren aktif hücum etmesini bekliyorduk. Lakin, maçın ilk dakikaları ağırlıklı olarak topun hakimiyetini ele almaya gayret eden bir Kocaelispor izledik.

Konuk ekip kendi yarı sahasında rakibi karşılayan ve kendi sahasına iyi yerleşen bir takım görüntüsündeydi. Bizim de topu çevirme hızımız ve kilit pas atma gücümüz yeterli kalmayınca, maçın ilk kısımlarında ciddi pozisyon üretmekten uzak kaldık. Bu şekilde rakibi delemeyince, savunma hattından, kanatlara atılan uzun toplarla şansımızı denedik. Özellikle bu tip toplarda çizgiye indiğimizde ve asist bölgelerine girdiğimizde tehlikeler oluşturmaya başladık.

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Sezonun ilk golü, kazandığımız köşe vuruşunda Beykan’ın güzel ortasına, Okan’ın yaptığı zor bir kafa vuruşuyla geldi. Okan’ın maç içerisindeki hava hakimiyeti de iyiydi diyebiliriz. Topu servis etmede elimizi kuvvetlendirecektir. Bunun yanında, gerek hava hakimiyeti olan futbolcularımızın çokluğu, gerek duran topta kaliteli ayaklara sahip oluşumuzun duran topları iyi kullanmamızı sağlayacağını ve özellikle kapanan rakiplere karşı bu sene elimizi kuvvetlendirecek bir silah olacağını düşünüyorum.

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İlk golden sonra daha istekli bir oyun sergilemeye başladığımızı söyleyebiliriz. Rakip de, skor avantajı kaybolunca oyun disiplininden uzaklaştı ve özellikle merkezde boşluklar oluşmaya başladı. Maçın ikinci golü birçok aksiyonu içeriyordu aslında. Kocaelispor defanstan kısa pasla çıkmaya çalışırken rakibin şok presiyle karşılaştı ve kaybedilen topta Mehmet Taş yaptığı müdahaleyle çok kritik bir yerde faule sebebiyet verdi. Kullanılan frikikte barajda kalan top, bir anda rakip alana kadar açıldı ve bu sefer Kocaelispor’un şok presiyle kaleci Mehmet Cinpir topun hakimiyetini kaybetti, Beykan’a ise topu boş ağlara topu göndermek kaldı. Kısacası hakem Fatih Tokail’in hatalı kararı bize gol olarak döndü.

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Golün devre arasına girmeden hemen önce gelmesi rakibin düzenini ayrıca bozan bir husus oldu. Maçın ikinci yarısı çok net pozisyonlar harcadık. Son vuruş ve paslarda isabetsizlikler yaptık. Çok daha evvel koparılabilecek bir maçta, belli halleriyle rakibi oyunda tuttuk ve 2-1’lik bir skorla kazandık. Sonradan oyuna girenlerin genel durumları iyi gözüktü. Özellikle Yusuf Cihat Çelik. Uzun lig sürecinde bu alternatifli kadronun bize büyük avantajı olacaktır.

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Günümüzde üst seviye liglerde maç içerisinde formasyonlar değiştirdiğini, bunun anlık defans ve hücum setlerine kadar hızlanabildiğini görüyoruz. Unai Emery’li Villereal’de 4-4-2’den 3-2-5’e dönüşü çok güzel oynuyor ve mütevazı diyebileceğimiz kadrosuyla geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi’nde yarı final gördüler.

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Bu karşılaşmada Kocaelispor’da defans yaparken 4-3-3 dizilişiyle kendi yarı sahasına yayılıp, rakibi özellikle 2.bölgede karşılarken; hücum organizasyonlarında Mehmet Yılmaz ve Mehmet Sak’ın adeta birer kanat oyuncusu gidip genişleyip ileri çıktığını, Mehmet Taş’ın stoperlerine arasına girerek 3lü tandemi oluşturduğunu ve normalde kanat görevinde bulunan Beykan ve Cem’in adeta santrafor gibi sık sık ceza alanı içerisine koşular attığını; takımın 3-2-5 dizilişiyle hücumu şekillendirdiğini gördük.

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Bu oyundaki en problemli tarafımız defanstan çıkarken yaptığımız basit top kayıpları. Savunmamız da çoğunlukla mevkisini kaybedebileceği bu tip pozisyonlar, kalemizde golü görme riskimiz çok artıyor. Bizim açımızdan hem oyun hem skor olarak iyi bir maç oldu. İnşallah sezonun sonu da güzel gelir.