Fırat Gül, sokak takımdan memnun değil, zinhar kibre kapılma

Her zaman sokağın sesini dinlemişimdir…



Malum, 57 yıldır İzmit merkezinde yaşıyoruz…



Kimin ne kadar gerçek, kimin ne kadar sahte Kocaelisporlu olduğunu anlamak bizim için zor değil…



İzmit merkezinde gündüz 1 milyon kişi, gece 500 bin kişiyiz, birbirimizi ezbere biliriz…



Pazar günü Derince’de, Wecoin Kırklarelispor takımını konuk eden 2.Lig takımı Kocaelispor, ilk maçında kafalarda soru işaretleri bıraktı…



İnsanlar, haklı olarak tedirgindi…



Öyle rakibi ezen bir takım görmediler…



Sakın skora bakıp aldandılar demeyin, adamların yakaladığı pozisyonların bolluğu, savunmadaki akıl almaz hataların devam etmesi, tedirginliğin en önemli faktörleriydi…



Kırklareli takımını ‘düşmeye aday bir takım’ gibi gören sokaktaki adam, bunu açıkça dile getirdi…



Çarşıdaki turlarımda, Kocaelisporlular ile bol sohbet eden biri olarak rahatça yazabiliyorum: Maç sonrası hemen hemen ağız birliği etmişçesine şunu söylüyor sokaktaki gerçek taraftar:

“Evet, zirveye oynayabiliriz…

Evet kötü takım değiliz…

Evet zaman da gerekiyor…

Ama öyle Manisa’nın iki yıl önce yaptığı gibi, eze eze bir şampiyonluk gelmez…

Yine karnımıza kramplar girecek…

Kesin olan bir gerçek de şu ki…

Allah’tan başka aday çok ve bizim takım küme düşmez…”

*

Birileri Fırat Gül’e bu kenti iyi anlatmalı…



Bu taraftar, Osieck, Mustafa Denizli, Hikmet Karaman, Güvenç Kurtar gibi önemli teknik adamların yönetimindeki takımları izledi…



Fırat Gül’ün bunu iyi bilmesi gerekiyor…



Yani öyle “Şartsız şurtsuz destek istemek” cesareti, bu kenti hafife alma demektir…



Fenerbahçe teknik direktörü Jesus, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş teknik direktörü Valerien İsmael nasıl ki kendi taraftarına ‘Şartsız şurtsuz destek vereceksiniz’ talimatında bulunamazsa, siz de Kocaelispor taraftarını, küçük bir Anadolu kasabası takımının gözü kapalı gaza gelecek kitlesi gibi görürseniz, yanılırsınız…

Tamam, niyetiniz sarih…



Yani kötü niyetli değilsiniz…

Camiayı da hareketlendirmek istiyorsunuz…



Ama bu kent öyle garip şeyler gördü ki, gönülden destek verdiği her adamdan kazık yedi…



Bunun için herkese temkinli yaklaşıyor…



Unutma Fırat Gül !..



90’lı yıllarda Süper Lig’in zirvesini gören, iki kez Türkiye Kupası kazanan, yüzyılın felaketi 1999 depreminden sadece bir ay sonra hemen lige katılan, Beşiktaş’a, Galatasaray’a, Fenerbahçe’ye, Trabzon’a deplasmanda 4-5 goller atıp, rezil rüsva eden bu kentin taraftarına öyle gelişi güzel talimat veremezsin ?..

Şimdi ayağını yere sağlam bas, bin düşün bir söyle !..



Bu kent nasıl ki Hikmet Karaman, Güvenç Kurtar, Engin Korukır gibi isimleri sokaktan bulup, zirveye çıkardıysa, senin de elinden tutar ve zirveye yükseltir…



Buna göre davran !..



İddialı söylemlerini sahada sarf et…

Zinhar unutma !..



Savaşında, hiçbir zaman bu kent seni yalnız bırakmaz…



Yeter ki onları ikna et !..

Ve yine zinhar unutma ki !..



Bu takım küme düştü ve başında da sen vardın !..

Bahanen yok !..



Yine bu takımı sen üst lige çıkaracaksın !..

Ve sakın ola ki, Samsun’u bir golle yendi diye “Ligin gizli şampiyonunun yendik” diyen Akçay gibi, Kocaelispor’u küçük düşürme !..



Tepki alırsın !..



Yendiğin takım, sadece ve sadece WC Kırklarelispor…



Ve zorla yendin !..



Bu takımın hafızası yok !..



Tamam biliyoruz…



Mevcut yönetimin bunu anlatmaya da niyeti yok…



Bunu da biliyoruz…



O zaman sen aç, kaynaklardan bu kulübün geçmişini oku !..



Hikmet hocayı ara !..



Güvenç hocayı ara !..



Zinhar kibre kapılma !..



Kimse düşünemiyorsa, o zaman onları bizzat sen maçlara davet et !..

Yani önce sen Kocaelispor ol !..

Gerisini bize bırak…



Şartı şurtu o zaman gösteririz sana…



Rahat ol !..

..............................................

Bu nasıl bir mantık ?..

Geçen yıl Akçay’dan makas yiyen, son haftalarda Gül’ün de tercih etmediği bu adamın durumu soru işareti haline geldi.

Geçen yıl sık sık savunma değişikliği kalecileri zorlarken, bu yıl daha ilk maçta Mehmet Taş’ın saçma sapan bir yerde oynatılması, Diogo’nun ise yedek tutulması yine kafaları karıştırdı.

Yerini yadırgayan ön libero Mehmet Taş, bu maçta geride oynatılırken herkes şaşkındı.

Diogo dururken, neden böylesi akıl almaz taktik uygulandığını kimse anlayamadı.

Bazıları ‘Hücumu kalabalık tutmak istiyor.

Mehmet Taş’ı geriden hücumda kullanıyor, çifte kazanç sağlamaya çabalıyor” derken, bazıları da Diogo’nun oynatılmamasının ardında yönetimin yattığı konusunda iddialarda da bulunuyor.

Bakalım pazar günkü Kırşehir maçında nasıl bir tercih yapılacak? Şu bir gerçek ki, Taş yüzünden iki gol birden yememiz işten bile değildi.