Türkiye’de antrenör olmak !  

Antrenörler, sporla uğraşan insanlara ilgilendiği spor alanında her türlü desteği sağlayarak onların ve takımın başarılı sonuçlar almasına yardımcı olan kişiler olarak adlandırılmaktadır. Antrenörler, sorumlu oldukları sporcuların tam potansiyellerini sergilemesine ve onların ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmalarına katkı sağlayan kişiler olmaktadır.

ANTRENÖRÜN GÖREVLERİ NELERDİR?..

Antrenörler sporcuların güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkararak, onların her bakımdan gelişimini desteklemektedir. Sporculara çeşitli eğitim programları hazırlayarak müsabakalara çıkarmaktadır.

Ülkemizde, biraz futbol oynamış her bireyin, futbol üzerine mutlaka yorumları olmuştur. Futbolu kendince çok iyi bildiğini her yerde rahatça dile getirmekte ve çekinmeden konuşmaktadır.

Sizlere, bir futbol takımı yönetmenin ne kadar zor bir iş olduğunu, kendimce, yaşadığım tecrübelerden örnekler sunarak anlatmaya çalışacağım.

İlk önce TFF C Diploması ile antrenörlük kariyerim başladı. 3 yıl amatör takım çalıştırdıktan sonra UEFA B Diploması almaya hak kazandım (10 yıl profesyonel oynayanlar direkt B Diploma kursuna katılabilirken, ben TFF C kursundan başladım, bunu da belirtmek isterim). Hemen UEFA B diploması için başvurdum ve kursa katılım daveti aldım. Kurstaki en büyük sansım, kurs hocamızın Çoşkun Süer olmasıydı. İlk cümlesi şuydu:

“Sakın bana futbolu biliyorum demeyin. Bu hafta yeni geldik İngiltere’den. Scout eğitiminden. Ben de bir çok şeyi yeni öğrendim. Size aktaracaklarımı sakın ama sakın unutmayın”…

Ayrıca şunu da belirtmek isterim, Çoşkun hocamızın yaşı 60’ın üstündeydi. Eğitimi almaya gelen arkadaşlarımız, ilkokul öğrencisi gibi, hocamızın ağzından çıkan her kelimeyi not alıyordu. Şaşkınlıkla eğitimimizi tamamladık.

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Aldığımız eğitimden sonra, futbol oynamakla antrenörlük arasında çok fark olduğunu bir kez daha gördüğümü özellikle belirtmek istiyorum. İyi futbolcu iyi antrenör olur diye bir düşünce yanlış. Bunu bir kez daha anladım.

Hâlâ meslek grupları içerisine alınmayan, ama binlerce insanın takip ettiği ve yönettiği bir insandan beklentileri aşağıda sıralamak istedim…

Antrenörden beklentiler:

Adaletli olması…

Bilgili eğitimli olması…

Lider olması…

Baba, arkadaş, kardeş gibi olması…

Bir den fazla karakteri (sporcuları) aynı çatı altında toplaması…

En ufak ayrıntıları, başarının parçası haline getirmesi…

Her şeyi çok iyi bilmek zorunda olması (Remzi Demirer hocamın meşhur sözüdür)beslenme, anatomi, psikoloji vb…

Mucizeler yaratması…

Stres altında doğru çalışması…

Geleceğinin başarıya endeskli olması…

Başarılarının haftalık olması…

Her yörenin karakterine göre hareket etmesi…

Galip gelmek için sahada her türlü entrikaları yapması…

(Çok önemli, bunu özellikle yazmak istiyorum:

Fazla para istememesi…)

Bunlar gibi birçok unsur var ve bu yazdıklarım başlı başına ayrıca yazılacak konulardır. Açıklamaya kalkarsam sabaha kadar yazabilirim…

Türkiye’de bir insanın antrenör olmak için, yukarıda saydığım unsurları uygulamasını yapabilmesi için bir takım bulması gerekiyor…

Pekala bu çoklukta bu takımı nasıl bulacak?

Maalesef başarılı bir antrenör olması, bu ülkede takım bulmasında yeterli kriterler arasında kaçıncı sırada gelir ?..

Yanıtını siz okuyucularıma bırakıyorum…

Biraz açayım…

İlk önce arkasında bir güç olacak…

Bu siyasi veya devlet dairelerin en üst mevkilerinde bulunan şahıslardan biri olacak. Bahsettiğim şahıslar varsa, takım bulması çok kolay.

Diyelim takımı buldun…

Oyuncu grubu bulman gerekiyor. Menajerler kapıda, onlar da ayrı bir cambazlık boyutundalar. Hocayla anlaşan mı dersin, aklınızda her türlü entrikalar canlandırın, hepsi gerçekleşiyor bu süreçte. Antrenör, maalesef, eğer hazırlığı yoksa, menajerlerin oyununa düşmekteler.

Bir de yönetici grubu var. Yani transfer komitesi. Bunlarda ayrı cambazlar… Akrabası, yakını olan, gelen oyuncudan komisyon alan yöneticiler vb…

İşin için de maalesef bunlar da var.

Bu yazdıklarımı herkes biliyor ama yine de yazmak istedim…

Yabancı antrenörlere gösterdiğimiz sabrı, Türk antrenörlerine göstermiyoruz. Örnek verirsek Abdullah Avcı… Trabzonspor’a 2 kupa kazandırmasına rağmen koltuğu sallanıyor…

Şenol Güneş’e yapılanlar biliniyor…

Ayrıca bir de İlhan Palut diye biri var mucizeler yaratıyor. Basında iki cümle yazı yok, TV’de söz konusu bile olamıyor…

Yine ilimizden örnekler vermek istiyorum: Derince Belediye Spor’un Bülent Baturman hocamız ile yakaladığı başarı, 2.Lig kapısından dönmesi…

Gölcükspor’a bakarsak kimler geldi geçti…

Ogün Temizkanoğlu, Tunahan Akdoğan, Bülent Baturman, Kayhan Çubuklu, Sadi Tekelioğlu, Ali Beykoz vb…

Hepsi ayrı bir değer…

Bir de Remzi Demirer hocamız var…

Gölcükspor ne zaman düşme tehlikesi yaşasa, hiç düşünmeden ateşten gömleği giydiği ve takımı kurtardığı günleri hepimiz hatırlarız. Ama maalesef seneye yok…

Bakıyorsunuz, hocayla anlaşılmamış.

İlimize bakarsak Türkiye’nin gerçeklerini çok rahat görebiliyoruz…

Antrenörlerimize maalesef sabır yok…

Biraz sabredilse neler yapacaklar bir düşünün… Sivasspor örneği var. Rıza Çalımbay az bütçeyle neler yapıyor.

İşte Türkiye’de Antrenör olmak, takım çalıştırmak kolay mı zor mu, siz değerli okuyucuların yorumuna bırakıyorum…