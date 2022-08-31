Hangisi insanlığa hizmettir? SAVAŞ MI, BARIŞ MI?

Kim söylemiş bilemiyorum, ama sosyal medyaya yansıyan bir söz beni etkilemiştir.

Diyor ki;

“Savaş, birbirini tanımayan, nefret etmeyen gençlerin,

birbirini tanıyan ve nefret eden yaşlıların kararlarıyla birbirini öldürdükleri bir olaydır!”

Düşünelim;

Bugün, dünyanın dört bucağında, farklı ulusal kimlikler taşıyan insanlar bir arada yaşıyor. İnsanca yaşamak için. Ekmeğini kazanmak için. Böylesine “farklı kimliklerin” bir arada yaşadığı bir ülkede savaş istenebilir mi?

Kim kime “düşman?” Ne için? KİMLER için?

Yaşamının büyük kısmı savaş alanlarında geçen, ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI’nın önderi Mustafa Kemal Atatürk savaş üzerine ne diyor?

“Bir ulusun KURTULUŞ savaşı dışında her savaş insanlığa ihanettir.”

İnsanlık tarihi boyunca –istisnalar hariç- her savaş, “EKONOMİK ve SİYASAL ÇIKARLAR” için yapılmış!

Ama siyasal karar vericiler, her savaşa bir “kulp” takmışlar!

HAÇLI SEFERLERİ “Dinler arası savaş” değildir!

Avrupa’nın egemen güçlerinin, siyasal ve ticari amaçlarla çıkardıkları bir “insanlık dramıdır.” Dini, savaşlarda ölecek salaklar için uydurmuşlar!

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, “Paylaşım savaşları” olarak tarihe yazılmıştır!

İlk paylaşım savaşında yenik düşen Almanya, Alman ağır sanayisinin ticaret alanını genişletmek üzere yola çıkmıştır.

Bu iş için seçilen “sahte kahraman” Adolf Hitler, bu savaşın katillerinden biridir!

İlk paylaşım savaşında kazanan Büyük Britanya yani İngiltere olmuştur.

İngiltere, “Topraklarında GÜNEŞ BATMAYAN ÜLKE” olarak tanımlanıyordu. Asya’da, Afrika’da, Amerika kıtasında sömürge ülkeleri vardı. Silah gücüyle bu ülkelerin zenginliklerini çalıyor, insanlarını köle olarak sömürüyordu.

İngiltere başta olmak üzere, Avrupa ülkelerinden Amerika Kıtası’na göçen ve o kıtanın yerli halkını savaşlarla ezip çökertenler, kurdukları VAHŞİ BATI düzeni ile bu kıtayı kan ve talan kıtası haline getirdiler!

Süreç sonunda, 4 Temmuz 1776’da AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ kuruldu.

Bu tarihte, dünya “BİLİM ve TEKNOLOJİ” alanında yeni buluşlarla büyük bir değişim sürecine girerken, Osmanlı Devleti ise, bilim ve teknolojinin yanı sıra, çağın ekonomik gelişmelerinin de çok uzağında kalmış, sürekli toprak kaybetmeye ve 1854 Kırım Savaşı nedeniyle de Avrupa ülkelerine borçlanmaya başlamıştı!

Yıllar sonra, Emperyalist düzene yeni katılan Almanya’nın yanında İlk Paylaşım Savaşı’na da katılarak çökmüş ve galip devletlerin paylaşımına uğramıştı!

Sonra, tarih sahnesine Mustafa Kemal çıktı ve Anadolu halkı ile verdiği “Ulusal Kurtuluş Mücadelesi” ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu.

Öte yandan, emperyalizm daha da palazlanmış, organize haline gelmiş, ABD bu sahnede başrole hazırlanıyordu!

İkinci Paylaşım Savaşı sonunda iki atom bombası ile emperyalist düzenin ağababası ABD oldu!

Artık bütün dünyada ABD ürünleri satılıyordu!

ABD öncülüğünde kurulan NATO, bu emperyalist düzenin “silahlı gücü” oldu!

ABD’nin ekonomik çıkarları için çıkardığı ya da müdahil olduğu savaşlar, dünya insanlığının ağır bedeller ödediği UTANÇ SAVAŞLARI oldu.

Bugün, ABD ve kimi Avrupa ülkeleri ve İSRAİL’in maddi çıkarları uğruna Ortadoğu’da, Asya’da ve Afrika’da kanlı ve haksız savaşlar sürüyor!

ABD kaynaklı darbeler ve terör olayları ile Amerika kıtasındaki diğer devletler büyük bir maddi çöküntü yaşıyor.

ABD ve yandaş ülkelerinin SİLAH FABRİKALARI sürekli üretiyor!

O silahlar Ortadoğu’daki petrol zengini ülkelere ve diğer ülkelere satılıyor!

“Güvenlik için” alınan silahlar, er ya da geç lokal savaşlarda tüketiliyor!

Onlar zenginliklerine zenginlik katarken, masum halklar ağır bedeller ödüyor. Can veriyor, kan veriyor, varlığını yitiriyor, kalanlar başka ülkelerde “insanca yaşam” olanakları arıyor!

Her savaş yeni zenginler yaratıyor, zengin daha zengin oluyor ama dünyada YOKSULLUK artıyor!

Sön söz;

Bütün dünyanın masum insanları;

SAVAŞLARA KARŞI DİRENİN!

Kirli siyasetçilerin, “ideolojik ve maddi çıkar” hesaplarıyla çıkarttıkları kirli savaşların kurbanları olmayın!