Körfez Ticaret Odası’nın bu projesi örnek alınmalı

Körfez Ticaret Odası (KTO, örnek ve çok anlamlı bir projeye imza attı…

Projenin adı ‘Meslek Lisesi Gelecek Garantisi’ projesi…

Körfez Ticaret Odası, mesleki eğitime destek olabilmek üzere 2018 yılından beri ‘Meslek Lisesi Gelecek Garantisi’ projesini uyguluyor.

Pilot okul olarak da Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seçildi…

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde elektrik- elektronik, metal, makine, mobilya ve iç mekan tasarımı bölümlerinde son sınıfta olan 111 öğrencinin 64’ü Körfez Ticaret Odası üyesi iş yerlerinde istihdam edildi.

Başka bir deyişle Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden bu yıl staj eğitimini tamamlayan 64 öğrenci iş başı yaptı.

Çok önemli bir rakam.

Türkiye’de işsizlik bu kadar fazla iken, Körfez Ticaret Odası’nın bu istihdam projesi, takdire şayan.

MESLEK LİSELERİ

SEKTÖRLERİN KALBİ

KTO Başkanı Recep Öztürk, projeyle ilgili, “Meslek liseleri sektörlerin kalbi, meslek lisesi öğrencilerimiz çok değerli. Biz çocuklarımıza güvendik ve 64 tanesinin istihdam edilmesine destek olduk. Önümüzdeki yıl daha fazla üye firmamızla iş birliği yaparak daha fazla çocuğumuza iş garantili staj imkânı sağlayacağız” dedi.

ÖZTÜRK’Ü KUTLADIM

Önceki gün Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’ü telefonla aradım. Biraz sohbetten sonra, ‘Meslek Lisesi Gelecek Garantisi’ projesinden dolayı kendisini kutladım. Çok önemli bir proje olduğunu söyledim. Öztürk de gençlere iş imkanı sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Pilot okul olarak seçilen Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sanırım yeni dönemlerde daha fazla rağbet görecektir. Meslek liselerinin sayısını arttırmalıyız, çocukları meslek liselerine yöneltmeliyiz. Zira gelecek, meslek liselerinde. Öğrenciler meslek lisesini bitirip, altın bileziğini koluna takmalı. Üniversite kapılarında yığılmamalı.

Bu projeyi geliştirmek lazım, yeni mezun gençlere yeni iş kapıları açmak lazım.

Umarım Körfez Ticaret Odası’nın bu anlamlı projesi, her kesime örnek olur. Bu projeden dolayı Körfez Ticaret Odası’nı kutluyorum.