Elektrik ve doğalgaza zam üstüne zam gelirken, satın alma gücü iyice düşmüşken, yapılan araştırmalar ne kadar zor durumda olduğumuzu gösteriyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), önceki gün 4 kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamalarını açıkladı. Türk-İş’e göre açlık sınırı ağustos ayında 6 bin 890 TL ile mevcut asgari ücretin (5.500 TL) 1,390 TL üzerine çıktı. Yoksulluk sınırı ise ağustos itibarıyla tam tamına 22 bin 442 TL'ye yükseldi.

Dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının 2022 Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 0.73 arttığını; açlık sınırının 6 bin 890 TL ile mevcut asgari ücretin 1,390 TL üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Peki ya bekar çalışanlar?

Açıklanan verilere göre, gıda kalemindeki artış bir önceki aya göre yüzde 0.73, yılbaşına göre yüzde 68.13 ve son 12 ayda yüzde 119.11 oldu.

Yani bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” aylık 8 bin 999 lira olarak belirlendi.

Bekar da olsan, yaşamını idame edebilmen için en az 9 bin lira maaş alman lazım.

Ama asgari ücret, 5.5 lira…

Yani, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti standardının 3.5 lira altında.

Hani derler ya “bekara karı boşamak kolay’ diye…

Asgari ücretin 5.5 lire olduğu, bekar için yaşam maliyetinin 9 bin lira olduğu bir dönemde, bekara karı boşamak kolay’ sözü doğru gözükmüyor.

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ATAKIZ

9 yaşındaki kızın, karşı cinsten bir çocukla aynı sırada oturup ders dinlemesine karşı çıkanlarla, 9 yaşındaki kızın evlenmesini isteyenler aynı kitle…!

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GÜNÜN SÖZÜ

"Ön yargı; arı soktu diye bal yememektir."

Doğan Cüceloğlu

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AKIL TOZU

Avuç içinizin kaşınması size bir yerden para geleceğine değil, dermatolojik bir rahatsızlığınızın olduğuna; kulağınızın çınlaması birinin sizi anmasına değil, enfeksiyon kaptığınıza işaret eder. Ayrıca dünya iyi insanların hatırına değil açısal momentumun korunumu hatırına döner.