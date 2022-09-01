Sokaktaki adam takımı beğenmedi

Kentin ana arterleri Yürüyüş Yolu, Fethiye, Park, Baç’ta dolaşırken, gerçek Kocaelispor taraftarı, TV’den izlediği ya da tribünden çıplak gözle seyrettiği takımı yeterli bulmadı. Wecoin Kırklareli’yi ‘mahalle takımı’ olarak değerlendirdi, bu takıma karşı bile korku dolu anlar yaşanmasına anlam veremedi, Fırat Gül’ün maç sonrasındaki çıkışına ise sadece gülümsedi

ZAMANE FUTBOLCULARI ARTIK GAZLA OYNATILAMIYOR, GAZLA TAKIMA DESTEK VERMİYOR…

Fatih Terim dönemindeki ‘Gaz’lamalar artık yemiyor. Zamane çocukları, öyle “Aslanım, koçum, yiğidim!” teraneleriyle rakıya meze olmuyor. Avrupa’yı da, Dünyayı da gözünde o kadar büyütmüyor. Daha gerçekçi. Yere daha sağlam basıyor. Gücünü biliyor. Çıkıyor sahaya, ne gerekiyorsa yapıyor. Sorguluyor. Affetmiyor. Beyaza beyaz, karaya kara diyor. Yani artık onları kan-dııı-ra-maz-sınııııız…

Fırat Gül hocanın, Kırklareli karşısında zar zor kazanılan 2-1’lik maçı zafer havasına sokması, taraftarın endişesini gidermedi. “Sorgusuz sualsiz destek bekliyoruz” diyen Fırat hoca, bu takımın henüz 3 ay önce, başında kendisinin bulunmasına rağmen bir 1.Lig takımı olduğunu unutmuşa benziyor. Gül, zar zor kazanılan WC (Wecoin’in kısaltması) Kırklareli maçından sonra özel bir ajansa özel açıklamalar yaparken “Taraftardan kayıtsız, şartsız, şurtsuz destek bekliyorum” diyor, buradaki sözlerden, taraftarı hafife aldığını sezinliyoruz. Yani, “Vur ensesine, ver gazı, desteği al !..” sanıyor. Ama artık öyle değil. Kandırılan taraftar “Bu iş bu kadar basit değil. Ne bu taraftar, ne de bu camia, böyle basite alacağınız kadar acemi değil. Bu kenti, bu taraftarı, bu kulübü iyi analiz etmelisiniz” diyor.

BİZİ GAZA GETİRMEK İSTLYORSAN, 4-5 GALİBİYET SERİSİ YAPMALISIN, KORKUYLA MAÇ İZLETMEMELİSİN !..

Arütık taraftar, öyle hamasi nutuklarla gaza gelmiyor. Gözünü açtı. Bunun için taraftar “Amasyalı Fırat Gül hoca, bizi gaza getirmek istiyorsan, şöyle 4’lük, 5’lik seriye başlamalısın. İki Türkiye kupası, 5 profesyonel lig şampiyonluğu kazanmış, rekor üstüne rekor kırmış, Avrupa’da ilk 8’e girmiş bu takımın farkını anlamalısın. Bu kentin önde gelen eski efsane futbolcuları, teknik adamları, gazetecilerini ziyaret edip, o havayı koklamak gerekiyor. “Şartsız şurtsuz, sorgusuz sualsiz” destek istemek bu kent insanının gülümseyerek dinlediği nostaljik sözler olarak kalıyor” diyor.

BİZ KİMLERİ KİMLERİ GÖRDÜK…

Adnan Dinçer, Holger Osieck, Mustafa Denizli, Güvenç Kurtar, Hikmet Karaman, Engin Korukır, Yılmaz Vural, rahmetli Ümit Kayıhan ile çalışmış bir kulüp olarak, bizim senin başarına, dolayısıyla kulübün başarısına ihtiyacımız var. Bu başarı da, acilen 1.Lig’e yükselmek demektir. Destek her zaman gelir. Bunun için söylemlerde daha gerçekçi ve daha camiaya saygı dolu sözler sarf etmek gerekiyor. Bu kulübü ve camiayı küçük gören Mustafa Reşit Akçay ve diğer isimlerin akıbeti ortada. Şimdi gideceksiniz ve Kırşehir’den basa basa 3 puanı alıp döneceksiniz, sonra destek bekleyeceksiniz. Amatör liglerde bile taraftar rekoru kıran bu camiayı iyi tanımalısınız. O zaman her maça 1-0 önde başlayabilirsiniz.